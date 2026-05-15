Συνέντευξη: Χρήστος Μαζάνης

Σε μια περίοδο καταιγιστικών γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, οι αναλύσεις ανθρώπων που υπηρέτησαν στην «καρδιά» των μυστικών υπηρεσιών αποκτούν βαρύνουσα σημασία. Ο Άβνερ Άβραχαμ, πρώην ανώτερος αξιωματικός της Iσραηλινής Υπηρεσίας πληροφοριών (Μοσάντ) και αναγνωρισμένος εμπειρογνώμονας σε θέματα ειδικών επιχειρήσεων, ανοίγει τα χαρτιά του στο Ζougla.gr σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη για πρώτη φορά σε ελληνικό Μέσο Ενημέρωσης.

Ο Άβραχαμ, έχοντας βαθιά γνώση των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και της ιστορίας των ισραηλινών επιχειρήσεων, δεν είναι απλώς ένας παρατηρητής των εξελίξεων. Ως ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της διεθνούς υπηρεσίας συμβούλων spylegends απαντά για όλα τα ανοιχτά μέτωπα.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο πρώην επιχειρησιακός πράκτορας τοποθετείται με αφοπλιστική ειλικρίνεια για το αν η Χαμάς έχει πράγματι εξαρθρωθεί, εξετάζει την εξασθενημένη θέση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και αναλύει την επόμενη ημέρα για το καθεστώς του Ιράν, το οποίο χαρακτηρίζει πιο κλονισμένο από ποτέ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη στρατηγική σχέση του Ισραήλ με την Ελλάδα, την οποία ο αξιωματικός αναδεικνύει ως έναν πυλώνα σταθερότητας και έναν «γενναίο σύμμαχο» απέναντι στις προκλήσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, μοιράζεται τις προβλέψεις του για την Τουρκία του Ερντογάν, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη διεθνή διπλωματία υπό το πρίσμα των σχέσεων Τραμπ και Πούτιν.

Επίσης απαντά και στο εάν η χώρα μας ενδέχεται μελλοντικά να εμπλακεί σε πόλεμο με την Τουρκία. Τέλος, αποκαλύπτει το «μεγάλο μυστικό» που καθιστά τη Μοσάντ μια υπηρεσία ικανή να διεισδύει σε κάθε γωνιά του πλανήτη, στηριζόμενη στην πολυπολιτισμική δομή του εβραϊκού λαού, καθιστώντας την έναν θρύλο αποτελεσματικότητας και επιχειρησιακής ακρίβειας.

Ακολουθεί η συνέντευξη:

Κατά την άποψή σας μετά από όλες αυτές τις επιχειρήσεις που έχει κάνει ο στρατός του Ισραήλ και η Μοσάντ στη Γάζα, πιστεύετε ότι η Χαμάς έχει εξαλειφθεί ή υπάρχει ακόμα πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει ;

«Η Χαμάς δεν έχει εξαρθρωθεί στη Γάζα και εξακολουθεί να είναι η πλευρά που ελέγχει την περιοχή τόσο σε διοικητικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, αφενός μέσω του ελέγχου της τροφοδοσίας και αφετέρου μέσω της επιβολής κλίματος φόβου στους κατοίκους, οι οποίοι δεν έχουν άλλη επιλογή. Ωστόσο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) κατέχουν επί του παρόντος περίπου το 66% της Λωρίδας της Γάζας, ενώ παράλληλα με την «κίτρινη γραμμή» έχει δημιουργηθεί μια «πορτοκαλί γραμμή» που περιορίζει περαιτέρω τα εδάφη της Γάζας. Η εναπομείνουσα περιοχή λειτουργεί ως ζώνη ανάσχεσης (barrier) μεταξύ των κατοίκων της Γάζας και των Ισραηλινών πολιτών.

Η διοίκηση που εγκαταστάθηκε από τους Αμερικανούς και τα ψηφίσματά της, τα οποία υποστηρίζονται από σειρά χωρών, συμπεριλαμβανομένων αραβικών κρατών, οφείλουν να αφοπλίσουν τη Χαμάς. Φαίνεται ότι η Χαμάς επιδιώκει να κερδίσει χρόνο και, σε κάθε περίπτωση, να διατηρήσει ατομικό οπλισμό, όπως τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ. Το Ισραήλ είναι επί του παρόντος απασχολημένο στα μέτωπα με τον Λίβανο και το Ιράν — ένα είδος «δώρου» που προέκυψε από τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή και ολοκληρωθεί η διαχείριση αυτών των πεδίων, η προσοχή θα στραφεί και πάλι στη Λωρίδα της Γάζας και στη Χαμάς».

Η Γάζα έχει μετατραπεί σε ένα μέρος που δεν είναι εύκολο κάποιος ποια να ζήσει. Ακούγονται πολλά για το μέλλον της περιοχής, όπως για παράδειγμα ότι θα γίνει Ριβιέρα και τουριστικός προορισμός. Κατά την άποψή σας και σύμφωνα με την εκτίμησή σας ποιο το μέλλον αυτής της περιοχής ;

«Κατά την εκτίμησή μου, όλο και περισσότεροι κάτοικοι θα επιχειρήσουν να εγκαταλείψουν τη Γάζα και να διαφύγουν, προκειμένου να λάβουν ένα πακέτο αποκατάστασης και να ζήσουν στην Ευρώπη ή αλλού. Η Χαμάς θα εξασθενήσει, και η Παλαιστινιακή Αρχή θα εισέλθει στην περιοχή αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης. Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι οι οργανώσεις ανταρτών κατά της Χαμάς, οι οποίες λαμβάνουν υποστήριξη και εξοπλισμό από το Ισραήλ και μάχονται για τα συμφέροντα της ομάδας, της οικογένειας ή της φυλής τους».

Ένα άλλο μέτωπο που έχει το Ισραήλ είναι αυτό με τη Χεζμπολάχ. Κατά την άποψή σας πόσο ισχυρή είναι η Χεζμπολάχ σήμερα και ποιος τελικά είναι ο στόχος του Ισραήλ για τον Λίβανο ; Τι περιμένουμε μελλοντικά ;

«Η οργάνωση είναι πιο αδύναμη από ποτέ, και η Συρία όχι μόνο δεν τη βοηθά, αλλά την αντιμετωπίζει ως έναν εχθρό που πρέπει να τιμωρηθεί. Η πλειονότητα των Λιβανέζων περιφρονεί τη Χεζμπολάχ και τη θεωρεί έναν φορέα που θυσιάζει τον λαό του Λιβάνου και τις πόλεις του για χάρη του Ιράν. Πολλοί στον Λίβανο αντιλαμβάνονται ότι το Ισραήλ δεν έχει κανένα συμφέρον να κατέχει εδάφη τους ή να πολεμά εναντίον τους. Κατά την εκτίμησή μου, με την πάροδο του χρόνου και με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, θα επιτύχουμε μια σταθερότητα κατά την οποία τα σύνορα θα παραμείνουν ήσυχα, θα υπάρξουν συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, θα υπάρξει σημαντική άνθηση τόσο στον Λίβανο όσο και στο βόρειο Ισραήλ, και τελικά ο Λίβανος θα προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ».

Στρατιωτικοί και γεωπολιτικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει μέχρι στιγμής το επιθυμητό αποτέλεσμα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ποια είναι η άποψή σας και ποια πιστεύετε ότι θα είναι η έκβαση αυτού του πολέμου; Έχει γίνει κάποιο στρατηγικό λάθος ή όχι ;

«Το Ιράν είναι πιο αδύναμο και κλονισμένο από ποτέ. Τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, ο Τραμπ πραγματοποιεί μια ιστορική διπλωματική επίσκεψη στην Κίνα. Κατά την εκτίμησή μου, το Ιράν δεν έχει πλέον άλλα «χαρτιά» στα χέρια του και ο Τραμπ δεν έχει καθόλου υπομονή. Οι Ιρανοί συμπεριφέρονται ως οι έσχατοι των πειρατών, κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ και απαιτώντας «λύτρα» για τη διέλευση από αυτά. Οι Ιρανοί διέπραξαν το σφάλμα της ζωής τους όταν επιχείρησαν να επιβάλουν μια μορφή αποικιοκρατίας στα διάφορα κράτη του Κόλπου. Αυτό θα τους κοστίσει την ίδια την ύπαρξη του καθεστώτος στο μέλλον, σε συνδυασμό με την αντίσταση των κατοίκων του Ιράν, δεκάδες χιλιάδες εκ των οποίων σφαγιάστηκαν από αυτό το παράφρον καθεστώς».

Το τελευταίο διάστημα πολλοί υποστηρίζουν πως επόμενος στόχος του Ισραήλ μετά το Ιράν είναι η Τουρκία. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη και αν ναι για ποιο λόγο ;

«Η Τουρκία είναι μια ασταθής χώρα, κυρίως λόγω των πολιτικών του Ερντογάν. Αδυνατεί να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, επιβάλλει τη θρησκεία και εξαλείφει πολλά από τα ιστορικά επιτεύγματα του Ατατούρκ. Παρεμβαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως στην Αφρική γενικότερα και στη Λιβύη ειδικότερα. Εάν και όταν το Ιράν χάσει το καθεστώς ισχύος του, δεν είναι βέβαιο ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να δημιουργήσει μια παρόμοια οντότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι ισχυρότερη».

Πως κρίνεται τη θέση της Ελλάδας στρατιωτικά αλλά και γεωπολιτικά αυτή τη στιγμή ; Πιστεύετε ότι αποτελεί εγγύηση για την Ανατολική Μεσόγειο ;

«Η Ελλάδα είναι ένας στενός και γενναίος φίλος του Ισραήλ. Μια αγαπημένη και σημαντική ευρωπαϊκή χώρα, καθώς και δημοφιλής προορισμός για πολλούς Ισραηλινούς. Οι τουρκικές απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, σε συνδυασμό με τις τουρκικές απειλές κατά του Ισραήλ, δημιουργούν μια ισχυρή στρατιωτική συμμαχία».

Βλέπετε απειλές για την Ελλάδα και το Ισραήλ το επόμενο χρονικό διάστημα ; Κι αν ναι από πού ή τουλάχιστον τι θα έπρεπε κατά την άποψή σας να προσέξει η χώρα μας ; Για παράδειγμα η Τουρκία κατά την άποψή σας μπορεί να αποτελέσει άμεση στρατιωτική απειλή ;

«Όσο κάθε παράγοντας στο πεδίο αναλώνεται και ασχολείται με το Ιράν και τον Λίβανο, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Όταν αυτά τα μέτωπα “σβήσουν”, θα επιστρέψουμε στην ενασχόληση με τη Συρία και τα σύνορά της με την Τουρκία, και θα δούμε ξανά την τουρκική παρέμβαση σε διάφορες περιοχές. Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα αναλάβει την πρωτοβουλία για προκλητικές κινήσεις, αλλά με τον Ερντογάν, είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς».

Είναι κοινώς αποδεκτό πως η Μοσάντ είναι η αποτελεσματικότερη μυστική υπηρεσία πληροφοριών στον πλανήτη. Γιατί έχει κατακτήσει δικαίως αυτή τη θέση ; Τι την κάνει διαφορετική ;

«Οι λόγοι για τους οποίους η Μοσάντ αποτελεί μια κορυφαία υπηρεσία πληροφοριών —αναμφίβολα στην ίδια βαθμίδα με την αμερικανική CIA και τη βρετανική MI6— εντοπίζονται στη δομή του εβραϊκού λαού: στην αποφασιστικότητα, στο γεγονός ότι μαχόμαστε για την ίδια μας την επιβίωση και όχι απλώς για το κράτος, καθώς και στο “μεγάλο μυστικό” — ότι οι Εβραίοι ήρθαν στο Ισραήλ από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Αυτό που τους ένωσε ήταν η εβραϊκή θρησκεία. Γεννήθηκαν σε διαφορετικά μέρη, μιλούν σε επίπεδο μητρικής γλώσσας αναρίθμητες διαλέκτους και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν Ισραηλινοί ξανθοί και μελαχρινοί, σκουρόχρωμοι και ανοιχτόχρωμοι, με γαλανά ή καστανά μάτια. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στους πράκτορες της Μοσάντ να διεισδύουν σε όλο τον κόσμο χωρίς να ξεχωρίζουν.

Ένα επιπλέον σημείο είναι η στρατιωτική θητεία, η οποία αποτελεί υποχρέωση και προνόμιο στο Ισραήλ για κάθε άνδρα και γυναίκα που συμπληρώνει το 18ο έτος. Για δύο χρόνια οι γυναίκες και τρία οι άνδρες, μετεξελίσσονται σε επαγγελματίες στρατιώτες που γνωρίζουν τον χειρισμό όπλων και εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς μάχης ή υποστήριξης επιχειρήσεων».

Πως βλέπετε την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία ; Είναι τελικά μέχρι στιγμής ο Πούτιν νικητής ή όχι ;

«Προς το παρόν, πρόκειται για έναν ατέρμονο πόλεμο. Οι δύο πλευρές εξοντώνουν η μία την άλλη, προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες και κτίρια, οδικά δίκτυα και υποδομές. Αμφότερες οι πλευρές καταβάλλουν βαρύ τίμημα, όμως η Ρωσία διαθέτει μεγαλύτερα περιθώρια αντοχής λόγω του μεγέθους και της ισχύος της. Αυτό δεν επαρκεί ώστε να κερδίσει η Ρωσία τον πόλεμο, ωστόσο ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της και όχι υπέρ της Ουκρανίας. Κατά την εκτίμησή μου, τελικά θα υπάρξει ένα τέλος στον πόλεμο και μια ειρηνευτική συμφωνία, όμως η ουσία είναι ότι η Ουκρανία θα πληρώσει το τίμημα για αυτή την ηρεμία».

Όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, υπάρχουν γεωπολιτικού αναλυτές που υποστηρίζουν πως έχουν γίνει σοβαρές συμφωνίες στη συνάντησή τους στην Αλάσκα που τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη ;

«Κατά την άποψή μου, οι δύο προσωπικότητες είναι αρκετά ευφυείς και διορατικές ώστε να βρίσκονται και να παραμένουν σε επαφή. Δεν είναι αλήθεια όλα όσα δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης. Η κατάσταση δεν είναι “άσπρο-μαύρο”. Η Συρία, για παράδειγμα, έχει βοηθηθεί από το Ιράν με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) κατά της Ουκρανίας. Το Ιράν έχει εξελιχθεί σε έναν δριμύ εχθρό των Ηνωμένων Πολιτειών, ορισμένες φορές περισσότερο και από ό,τι για το Ισραήλ. Η Ρωσία αποτελεί μια σημαντική και σεβαστή δύναμη και λειτουργεί ως εξισορροπητικός παράγοντας παγκοσμίως. Είναι σημαντικό να διατηρείται μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ αυτής και των Ηνωμένων Πολιτειών, και φυσικά με το Ισραήλ. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα συμβαίνει».

Ποιος είναι ο Άβνερ Άβραχαμ:

Ο Άβνερ Άβραχαμ είναι Ισραηλινός πρώην αξιωματικός της Μοσάντ, διεθνής ομιλητής, και συγγραφέας, που ειδικεύεται στην ανάδειξη ιστορικών επιχειρήσεων κατασκοπείας στο ευρύ κοινό. Υπηρέτησε για 28 χρόνια στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών , φτάνοντας στον βαθμό του αντισυνταγματάρχη, ενώ έχει διατελέσει και αξιωματικός της Ισραηλινής Αστυνομίας. Πέρασε πάνω από 10 χρόνια σε μυστικές αποστολές στο εξωτερικό, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε επιχειρήσεις διάσωσης και μεταφοράς Εβραίων της Αιθιοπίας στο Ισραήλ μέσω Σουδάν. Είναι παγκοσμίως γνωστός για την ανακάλυψη των αυθεντικών εγγράφων της σύλληψης του ναζί εγκληματία Άντολφ Άιχμαν. Είναι ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Spy Legends, μιας εταιρείας που εστιάζει σε ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της κατασκοπείας και των μυστικών επιχειρήσεων. Διοργανώνει διαλέξεις για θέματα κατασκοπείας και ασφάλειας. Επίσης είναι ευρέως γνωστός ως ο κύριος σύμβουλος της Μοσάντ για την ταινία του Χόλιγουντ «Operation Finale», με πρωταγωνιστή τον Ben Kingsley.