Η Ρωσία πραγματοποίησε επιτυχημένη δοκιμή του διηπειρωτικού πυραύλου «Sarmat», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την κατάσταση του στρατηγικού της οπλοστασίου.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διαβεβαίωσε ότι ο υπερσύγχρονος αυτός πύραυλος θα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα πριν από την εκπνοή του τρέχοντος έτους.

Σημειώνεται πως ο «Sarmat», που αποτελεί το νέο βαρύ πυροβολικό της ρωσικής πυρηνικής στρατηγικής, σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τον σοβιετικής εποχής R-36M2 «Voevoda», γνωστό στη Δύση με την κωδική ονομασία «Satan».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών σε τεράστιες αποστάσεις και επιχειρησιακή εμβέλεια που υπερβαίνει τα 35.000 χιλιόμετρα.

Στρατιωτικοί αναλυτές αναφέρουν πως το σύστημα αυτό θεωρείται κομβικό για την αποτρεπτική ισχύ της Μόσχας.

Ωστόσο, παράλληλα με τον «Sarmat», η ρωσική ηγεσία προωθεί με ταχείς ρυθμούς και άλλα στρατηγικά όπλα, επιδιώκοντας την πλήρη ανανέωση της πυρηνικής της τριάδας. Ο Πρόεδρος Πούτιν αποκάλυψε ότι τα συστήματα «Poseidon» και «Burevestnik» βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής τους, ενώ το νέο πυραυλικό σύστημα «Oreshnik» έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Μάλιστα, ο «Oreshnik», ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές, έχει ήδη αναπτυχθεί στο έδαφος της Λευκορωσίας, και, σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, έχει χρησιμοποιηθεί δύο φορές στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην Ουκρανία, αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή του χρησιμότητα σε πραγματικές συνθήκες.

Η αναβάθμιση του ρωσικού οπλοστασίου επεκτείνεται και σε υφιστάμενα συστήματα που έχουν ήδη δοκιμαστεί στο πεδίο της μάχης, όπως ο υπερηχητικός πύραυλος «Kinzhal». Το συγκεκριμένο όπλο, το οποίο αναπτύσσει ταχύτητες άνω των 10 Mach, δηλαδή περίπου 12.000 χιλιόμετρα την ώρα, συνεχίζει να βελτιώνεται με επίκεντρο την αύξηση της ακρίβειας των κεφαλών του. Η συνολική ισχύς του «Sarmat» παραμένει το σημείο αναφοράς, καθώς μπορεί να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή με ισχύ τέσσερις φορές μεγαλύτερη από οποιοδήποτε αντίστοιχο σύστημα στον κόσμο, γεγονός που αναβαθμίζει κατακόρυφα το επίπεδο της παγκόσμιας στρατηγικής αντιπαράθεσης.

Οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν πως με την επίδειξη αυτής της τεχνολογικής υπεροχής, η Ρωσία στέλνει ένα σαφές και αδιαπραγμάτευτο μήνυμα προς τη Δύση, αλλά και προς οποιονδήποτε επίδοξο επιβουλέα που θα επιχειρούσε να απειλήσει την εθνική της κυριαρχία.

Συγκεκριμένα, η Μόσχα υπογραμμίζει με κάθε τρόπο, ότι διαθέτει τα μέσα για να απαντήσει με συντριπτική διαδικασία σε κάθε πρόκληση, καθιστώντας σαφές ότι η στρατηγική της υπεροχή παραμένει το ισχυρότερο εργαλείο στη γεωπολιτική σκακιέρα.