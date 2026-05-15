Θετικό πρόσημο κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακή αεροδρόμια της Fraport Greece τον Απρίλιο του 2026, δείχνοντας κάποια στοιχεία «ανθεκτικότητας» του ελληνικού τουρισμού εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων. Συνολικά διακινήθηκαν 1,8 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,2% (περίπου 56.000 επιπλέον άτομα) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η «Ακτινογραφία» της Κίνησης

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό δίκτυο:

Πτήσεις Εσωτερικού: 000 επιβάτες ( +4,9% ).

000 επιβάτες ( ). Διεθνείς Πτήσεις: 1,2 εκατομμύρια επιβάτες (+2,3%).

Το πρώτο μισό του μήνα ενισχύθηκε σημαντικά από τις μετακινήσεις του Πάσχα, αν και η δυναμική αυτή εμφάνισε σημάδια επιβράδυνσης προς το τέλος Απριλίου.

Το «Βαρίδι» της Μέσης Ανατολής

Παρά τη συνολική άνοδο, ο πόλεμος στο Ισραήλ άφησε έντονο το αποτύπωμά του. Η κίνηση από και προς το Ισραήλ κατέρρευσε, καταγράφοντας πτώση 92,5% (απώλεια 45.000 επιβατών).

Ρόδος & Θεσσαλονίκη: Υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα, με μειώσεις -91,8% και -92,8% αντίστοιχα.

Οι Πρωταγωνιστές του Μήνα

Τρεις προορισμοί ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους:

Χανιά (+26,4%): Η «έκρηξη» οφείλεται στην πρόωρη έναρξη δρομολογίων από easyJet και com (προς Άμστερνταμ και Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και στη νέα σύνδεση της Ryanair με την Ιρλανδία. Σαντορίνη (+16,4%): Σημαντική ανάκαμψη χάρη στη σύνδεση με Γαλλία και Ολλανδία (Transavia), αν και η κίνηση παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2024. Θεσσαλονίκη (+3,1%): Διατήρησε τη θετική της τροχιά, στηριζόμενη σε αγορές όπως η Πολωνία, η Ιταλία και η Γερμανία, οι οποίες ισοσκέλισαν τις μεγάλες απώλειες από το Ισραήλ και την Κύπρο.

Πληρότητες και Στατιστικά

Παρά την αύξηση των επιβατών, ο μέσος συντελεστής πληρότητας (load factor) των αεροσκαφών υποχώρησε ελαφρώς στο 77,3% (από 79,4% πέρυσι), υποδεικνύοντας ότι η προσφορά θέσεων αυξήθηκε ταχύτερα από τη ζήτηση.

Από την έναρξη της παραχώρησης των αεροδρομίων έως σήμερα, η Fraport Greece έχει διαχειριστεί συνολικά 256 εκατομμύρια επιβάτες, εδραιώνοντας τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα των ελληνικών αερομεταφορών.