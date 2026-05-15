Ελάχιστα αισιόδοξοι ήταν οι επενδυτές κατά τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τάση για ρευστοποιήσεις φάνηκε από το πρωί και όσο οι ώρες περνούσαν εντεινόταν.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν για μια ακόμη φορά οι τραπεζικές μετοχές, καθώς η ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων στην Ευρώπη, είναι δυνατόν να προκαλέσει νέα γενιά κόκκινων δανείων.

Ωστόσο, αρνητικό κλίμα επικρατεί και στα διεθνή χρηματιστήρια. Ο πληθωρισμός και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει θορυβήσει τους επενδυτές, που φαίνεται να σπεύσουν αν μειώσουν θέσεις.

Παράλληλα, εκδηλώνεται ένα νέο sell-off στις αγορές ομολόγων παγκοσμίως εν μέσω ανησυχιών ότι οι μεγάλες οικονομίες του πλανήτη δεν θα αντέξουν να απορροφούν επί μακρόν τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση που μαίνεται.

Κάτω από αυτό κλίμα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του ΧΑ έκλεισε στις 2.246,82 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 2,26%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 1,46%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 5,95%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,84 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.689.052 μετοχές.

Κερδισμένες ήταν μόλις 28 μετοχές, ενώ στις χαμένες συμπεριελήφθησαν 74. Τέλος, 19 παρέμειναν σταθερές.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή υποχώρησε κατά 1,791 δισ. ευρώ, στα 161,867 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 15,614 δισ. ευρώ.