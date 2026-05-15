Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο απολογήθηκαν σήμερα οι τρεις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που κατηγορούνται για τον βιασμό μιας 19χρονης μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, τον Οκτώβριο του 2022.

Η υπόθεση ξεκίνησε στο Θησείο, όταν η 19χρονη προσέγγισε τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ για να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με έναν έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας στο μαγαζί όπου δούλευε ανασφάλιστη. Κατόπιν δικής τους προτροπής, η κοπέλα μετέβη στο ΑΤ Ομόνοιας, όπου οι ένστολοι την οδήγησαν στα αποδυτήρια. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, εκεί ξεκίνησε η σεξουαλική παρενόχληση, με την ίδια να δηλώνει: «Στην αρχή δεν αντέδρασα, ήμουν σε κατάσταση σοκ. Δεν υπήρξε κανένα φλερτ, δεν ήταν κάτι που ήθελα να συμβεί».

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν τη σεξουαλική επαφή, επιμένοντας όμως ότι ήταν «συναινετική» και ισχυριζόμενοι ότι η καταγγέλλουσα τους προσέγγισε με ερωτική πρόθεση.

Ο πρώτος αστυνομικός υποστήριξε πως η 19χρονη χρησιμοποίησε μια καταγγελία ως πρόφαση για να βρεθεί μαζί τους στα αποδυτήρια, εκφράζοντας τη μεταμέλειά του μόνο για το γεγονός ότι η πράξη έγινε εν ώρα υπηρεσίας. Ο τρίτος κατηγορούμενος, που δικάζεται για συνέργεια, δήλωσε άγνοια για τα γεγονότα, σημειώνοντας πως εμπιστευόταν τους υφισταμένους του.

Πρόεδρος: Δεν της είπατε ότι δεν είστε διαθέσιμος, είχατε σχέση μας είπατε…

Κατηγορούμενος: Όχι, δεν είπα κάτι. Με έπιασε και με φίλησε και κολακεύτηκα. Καμία κοπέλα δεν με έχει φιλήσει πρώτη και εγώ κολακευμένος το συνέχισα και εξελίχθηκε σε συναινετική σεξουαλική συνεύρεση.

Πρόεδρος: Δεν καταλαβαίνατε δηλαδή ότι είστε σε λάθος χώρο;

Κατηγορούμενος: Ήταν λάθος δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας, το έχω παραδεχθεί από την πρώτη στιγμή.

«Όσα έγιναν ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη μου»

Αντίστοιχα και ο δεύτερος αστυνομικός , ο οποίος κατηγορείται επιπλέον ότι κατέγραφε με κάμερα που έφερε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του τις σεξουαλικές πράξεις, δήλωσε πως όσα έγιναν «ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μου».

Πρόεδρος: Κι αν ήταν παγίδα; Γιατί δίνατε πληροφορίες για το ΑΤ; Την ξέρατε;

Κατηγορούμενος: Ήταν ένα από τα μεγαλύτερά μου λάθη. Με προσέγγισε και μου είπε να μην αγχώνομαι και πως της αρέσω και πως δεν ήθελε να κάνει κάτι με τον άλλον, αλλά με μένα. Ήταν λάθος, αν και συναινετικό… Δεν την πίεσα, δεν ένιωσα καμία απώθηση, δεν κατάλαβα κάποια αντίσταση, αλλιώς δεν θα είχα προχωρήσει.

Πρόεδρος: Εκείνη λέει ότι τη βιάσατε και αυτό είναι έγκλημα…

Κατηγορούμενος: Ήταν λάθος που το έκανα εν ώρα υπηρεσίας, αλλά δεν έδειξε ότι δεν ήθελε. Η κάμερα κατέγραψε, αλλά όχι εσκεμμένα. Δεν ήξερα ότι κατέγραφε, μπορεί από λάθος να πατηθεί το κουμπί εγγραφής. Ήταν πάνω στο αλεξίσφαιρο, όπως το είχα κρεμάσει.

Ο επικεφαλής της ομάδας απολογήθηκε λέγοντας πως ο ίδιος δεν αντάλλαξε στοιχεία με την καταγγέλλουσα, ούτε επεδίωξε καμία επικοινωνία μαζί της. Δήλωσε επίσης ότι οι δύο συγκατηγορούμενοί του, ήταν «άψογοι υπηρεσιακά» και τους είχε τυφλή εμπιστοσύνη.

Πρόεδρος: Δεν έπρεπε να τους έχετε «μαζέψει»; Να ανταλλάσσουν instagram, να δίνουν πληροφορίες για τα δρομολόγιά τους, τι θα κάνουν;

Κατηγορούμενος: Συμφωνώ απόλυτα… Τους είχα τυφλή εμπιστοσύνη… Δεν περίμενα να το κάνουν αυτό, ήξερα ότι ήταν σε σχέσεις, ήταν σε υπηρεσία… Ήξεραν ότι εάν είχα καταλάβει κάτι θα τους συνελάμβανα και τους τρεις. Δεν ξέρω αν ο ένας παρέσυρε τον άλλον, αν τους παρέσυρε η 19χρονη, δεν ξέρω… Δεν έχω μπει ποτέ στη ζωή μου στα αποδυτήρια. Ήταν μεσοτοιχία με το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας.

Πρόεδρος: Μήπως έκαναν κατάχρηση εξουσίας σε χώρο προστατευμένο γι’ αυτούς;

Κατηγορούμενος: Δεν το πιστεύω αυτό… Έχω πάρα πολλά ερωτηματικά, δεν ξέρω τι συνέβη εκεί μέσα. Είναι εξαιρετικά παιδιά τους εμπιστευόμουν απόλυτα. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ… Για το νεαρό της ηλικίας τους; Ότι και οι δύο πλευρές να μην μπόρεσαν να συγκρατήσουν τις ορμές τους;

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 18 Ιουνίου οπότε και αναμένεται να υποβάλει την πρόταση του ο Εισαγγελέας της Έδρας.