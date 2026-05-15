Ο Αποστόλης Τότσικας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου, όπου μίλησε ανοιχτά για την καθημερινότητά του ως πατέρας, αλλά και για την οικογενειακή ζωή που έχει χτίσει με τη σύζυγό του Ρούλα Ρέβη και τα δίδυμα παιδιά τους.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στις δυσκολίες της πρώτης περιόδου μετά τη γέννηση των παιδιών του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο γιος μου και η κόρη μου είναι 11 ετών. Η καθημερινότητά μας είναι τέλεια. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε επειδή ήταν δίδυμα… η πιο δύσκολη περίοδος ήταν το αρχικό κομμάτι, γιατί δεν έχει πολύ ύπνο και χάνεις το μυαλό σου».

Στη συνέχεια μίλησε για το πώς η πατρότητα τον έχει αλλάξει συνολικά ως άνθρωπο, εξηγώντας: «Όταν γίνεσαι γονιός γίνεσαι και πιο υπεύθυνος, είσαι λίγο πιο σε εγρήγορση. Είσαι ο προστάτης, ο μπαμπάς, ο φίλος… είναι όλο αυτό το πακέτο που προσπαθείς κάθε μέρα και παλεύεις να πετύχεις».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη μακροχρόνια σχέση του με τη Ρούλα Ρέβη, λέγοντας: «Είμαστε 18 χρόνια μαζί. Γνωριστήκαμε σε μια φωτογράφιση και μετά ξαναβρεθήκαμε. Είμαστε πολύ δεμένοι, είμαστε ομάδα… προσπαθούμε να μεγαλώσουμε παιδιά με αξίες και με ήθος».

Κλείνοντας, στάθηκε στη σημασία της ψυχικής δύναμης και της αυτοπεποίθησης που θέλουν να περάσουν στα παιδιά τους, σημειώνοντας: «Θέλουμε τα παιδιά να είναι δυνατά στο μυαλό, να ξέρουν τις δυνάμεις τους, να αναγνωρίζουν τα λάθη τους και να μην τα παρατάνε».

