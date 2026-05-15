Η παρουσία του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στην Αραβική Θάλασσα σηματοδοτεί μια σημαντική κίνηση της γαλλικής διπλωματίας και στρατιωτικής στρατηγικής με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δηλώσεις της Γαλλίδας υφυπουργού Άμυνας, Αλίς Ριφό, η ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου, συνοδευόμενη από πολεμικά πλοία, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή έχοντας ολοκληρώσει τη διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ και πραγματοποιήσει στάση στο Τζιμπουτί.

Η γαλλική αποστολή χαρακτηρίζεται ως αμυντική και εναρμονισμένη με το διεθνές δίκαιο, αποσκοπώντας στην αποκατάσταση της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών χωρίς επιθετική διάθεση. Η κίνηση αυτή προσφέρει στη Γαλλία τη δυνατότητα άμεσης αξιολόγησης της κατάστασης στο πεδίο και ενισχύει τη διπλωματική της επιρροή στις περιφερειακές εξελίξεις.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, προωθείται η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση μιας διεθνούς συμμαχίας που θα εγγυηθεί μακροπρόθεσμα την ασφάλεια των στενών, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει προηγουμένως συνολική διευθέτηση των συγκρούσεων στην περιοχή.