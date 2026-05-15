Το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας προετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία που θα παρέχει στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη δικαιοδοσία να κηρύσσει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) έως και τα 200 ναυτικά μίλια, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg.

Η υπό κατάρτιση νομοθεσία, που αναφέρεται και ως «νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα», στοχεύει να θωρακίσει τις τουρκικές διεκδικήσεις σε θέματα πόρων (δικαιώματα αλιείας, εξορύξεων και γεωτρήσεων), περιβάλλοντος (δυνατότητα ίδρυσης θαλάσσιων πάρκων) και εφαρμογής των παραπάνω σε αμφισβητούμενα ύδατα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, εκεί όπου Ελλάδα και Κύπρος έχουν νόμιμες και αλληλεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως απάντηση στις ενεργειακές επιδιώξεις της Αθήνας και της Λευκωσίας, με την Άγκυρα να επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί από τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Ωστόσο, προκύπτουν σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με το Διεθνές Δίκαιο.

Αν και η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει ΑΟΖ 200 μιλίων, η Τουρκία δεν την έχει επικυρώσει και αρνείται τη θέση ότι τα νησιά διαθέτουν δική τους υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ πέραν των χωρικών τους υδάτων.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι ζώνες πρέπει να ορίζονται με βάση την ηπειρωτική χώρα. Θεωρεί ότι νησιωτικά κράτη, όπως η Κύπρος, περιορίζονται στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ το ψευδοκράτος (ΤΔΒΚ) προβάλλει επίσης αξιώσεις στους φυσικούς πόρους της περιοχής.

Οι ΗΠΑ προκρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου, ενώ η ΕΕ έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν με κυρώσεις για τις τουρκικές γεωτρήσεις.

Το Bloomberg κάνει αναφορά και στο Κυπριακό, υπενθυμίζοντας ότι η διαίρεση του νησιού υφίσταται από το 1974. Η Ελλάδα κάνει λόγο για εισβολή και κατοχή, ενώ η Τουρκία χαρακτηρίζει την επιχείρηση αναγκαία για την προστασία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, μετά το πραξικόπημα της χούντας των Αθηνών.