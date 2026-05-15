Σε μια υπόθεση που κλονίζει τα θεμέλια της σερβικής αστυνομίας, συνελήφθη ο διοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βελιγραδίου, Βεσέλιν Μίλιτς.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματικός κατηγορείται ότι οργάνωσε συνάντηση συμφιλίωσης μεταξύ δύο αρχηγών αντίπαλων συμμοριών σε εστιατόριο της πόλης στις 12 Μαΐου, η οποία όμως κατέληξε σε αιματοχυσία.

Όταν ο ένας κακοποιός (Σ.Β.) σκότωσε τον Αλεξάνταρ Νέσοβιτς, ο Μίλιτς και τρεις άνδρες της ασφάλειάς του φέρονται να βοήθησαν τον δράστη να εξαφανίσει το πτώμα και να καθαρίσει τον χώρο από στοιχεία. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε από ίχνη αίματος που εντόπισε η εγκληματολογική υπηρεσία, μετά την καταγγελία εξαφάνισης από τη σύζυγο του θύματος.

Ο Μίλιτς, ο οποίος είχε τιμηθεί με το χρυσό μετάλλιο θάρρους το 2021 και την υψηλότερη διάκριση του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, κατηγορείται τώρα για απόκρυψη δολοφονίας και παροχή βοήθειας σε δράστη της μαφίας, μετά από ένα «ραντεβού θανάτου» που ο ίδιος φέρεται να ενορχήστρωσε.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς και την καθαίρεση του Γενικού Αρχηγού της σερβικής αστυνομίας επισημαίνοντας ότι η πολιτική ηγεσία «παρέδωσε το κράτος στο οργανωμένο έγκλημα».