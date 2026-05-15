Σε μια κίνηση που επανακαθορίζει τον ενεργειακό χάρτη της Βαλκανικής, οι Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας κατέληξαν σήμερα στην Αθήνα σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας.

Η «Σύνοδος της Αθήνας» μεταφέρει το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής ενεργειακής αρχιτεκτονικής προς τον Νότο, προωθώντας τη βαθύτερη ενοποίηση των αγορών και την ενίσχυση των διασυνοριακών υποδομών.

Από τις Εθνικές Προτεραιότητες στην Περιφερειακή Ευθύνη

Η κοινή δήλωση των τεσσάρων χωρών ξεκαθαρίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η προσιτότητα των τιμών παύουν να αποτελούν αποκλειστικά εθνικά ζητήματα. Αναγνωρίζεται πλέον μια συλλογική περιφερειακή ευθύνη, η οποία λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στη γεωπολιτική αστάθεια και τη μεταβλητότητα των διεθνών αγορών.

Στρατηγικός στόχος η μετατροπή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε καταλύτη για την Ενεργειακή Ένωση, διασφαλίζοντας ότι η περιοχή δεν θα είναι απλός θεατής, αλλά συνδιαμορφωτής των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Άξονες της Συνεργασίας

Οι υπουργοί έθεσαν ως προτεραιότητες:

Την άρση των τεχνικών και ρυθμιστικών εμποδίων για την πλήρη διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Την ενίσχυση του συντονισμού των Διαχειριστών (TSOs) για τη βελτιστοποίηση της ροής ενέργειας και την αποτελεσματική ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών (ΑΠΕ).

Την ανθεκτικότητα των συστημάτων απέναντι σε πιθανές διαταραχές εφοδιασμού, ιδιαίτερα λόγω των κρίσεων στη Μέση Ανατολή.

Ενοποίηση και Ανταγωνιστικότητα

Η κοινή δήλωση υπογραμμίζει ότι η ισχυρή διασυνδεσιμότητα αποτελεί το «κλειδί» για τη σταθερότητα των τιμών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών οικονομιών.

Με την επιτάχυνση της καθαρής μετάβασης και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, οι τέσσερις χώρες επιδιώκουν να κατοχυρώσουν τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ως έναν αξιόπιστο ενεργειακό διάδρομο και έναν πυλώνα σταθερότητας για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.