Η εύθραυστη ισορροπία των παγκόσμιων χρηματιστηρίων δοκιμάζεται έντονα, καθώς η πρόσκαιρη αισιοδοξία για τον κλάδο της τεχνολογίας υποχωρεί μπροστά στον αναδυόμενο κίνδυνο ενός νέου πληθωριστικού κύματος.

Η απότομη στροφή του επενδυτικού κλίματος αποτυπώνεται ανάγλυφα στην υποχώρηση του παγκόσμιου δείκτη MSCI κατά 0,35%, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές δέχονται ακόμη ισχυρότερες πιέσεις με τον STOXX 600 να καταγράφει απώλειες 1,36%.

Η νευρικότητα μεταδίδεται ταχύτατα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq και του S&P 500 διολισθαίνουν, αντανακλώντας την ανησυχία ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο.

Η κατάσταση επιδεινώνεται δραματικά από το μέτωπο της ενέργειας, καθώς η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ εκτινάσσουν την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 109 δολάρια το βαρέλι.

Αυτή η ενεργειακή ανατίμηση λειτουργεί ως καταλύτης για την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, με το γερμανικό 10ετές να σκαρφαλώνει στο 3,1065% και το αντίστοιχο αμερικανικό στο 4,5438%, εξέλιξη που αυξάνει το κόστος χρήματος και υπονομεύει τις προοπτικές ανάπτυξης.

Σε αυτό το περιβάλλον αυξανόμενων αποδόσεων και πληθωριστικών προσδοκιών, οι ασιατικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων με τον δείκτη MSCI Ασίας-Ειρηνικού να σημειώνει βουτιά 2,57%, επιβεβαιώνοντας ότι οι παγκόσμιες αγορές εισέρχονται σε μια φάση υψηλού κινδύνου όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις και η νομισματική σύσφιξη απειλούν άμεσα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.