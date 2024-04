Σοκ προκάλεσε στο 70ό λεπτό της αναμέτρησης, Ουντινέζε-Ρόμα, η κατάρρευση του κεντρικού αμυντικού των «τζαλορόσι», Εβάν Εντικά, εξέλιξη που επέφερε την οριστική διακοπή της αναμέτρησης.

Ο γεννημένος στο Παρίσι, αλλά διεθνής με την Εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού, 24χρονος παίκτης ακούμπησε δύο φορές το στήθος του και στη συνέχεια σωριάστηκε στο έδαφος, προκαλώντας πανικό στο γήπεδο «Φρίουλι». Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποχώρησε με φορείο, έχοντας, όμως, τις αισθήσεις του.

Λίγες ώρες μετά η Ρόμα έδωσε μια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.

«Ο Εντικά νιώθει καλύτερα και είναι σε καλή διάθεση (φαίνεται και από τη φωτογραφία που ποζάρει με το μπράτσο του). Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ομάδας.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι τον επισκέφθηκαν όλοι οι συμπαίκτες του.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale.

Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale.

Forza Evan! 💪#ASRoma pic.twitter.com/M2PfNeqOoq

— AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024