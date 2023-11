Αν υπάρχει κάτι που να χαρακτηρίζει τον χώρο του gaming, είναι αδιαμφισβήτητα η πληθώρα επιλογών.

Εν έτει 2023, οι παίκτες έχουν άλλωστε στη διάθεσή τους πλήθος προτάσεων, από τις… συνηθισμένες κονσόλες τύπου PlayStation, Xbox και Nintendo Switch, μέχρι πολύ πιο εξεζητημένες όπως το Steam Deck της Valve ή κάποιο gaming PC, προκειμένου να παίξουν τα παιχνίδια της αρεσκείας τους. Ποιες όμως είναι οι καλύτερες και τι έχουν να προσφέρουν;

Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε κάτι: δεν υπάρχει «καλύτερη» κονσόλα. Η ιδανική κονσόλα για ‘σένα, είναι πολύ απλά εκείνη που πληροί τα κριτήριά σου, καλύπτοντας τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και τα «θέλω» σου. Δες λοιπόν προσεκτικά τα παρακάτω, αξιολόγησε τι είναι εκείνο που μετρά πραγματικά για ‘σένα και κατάληξε στην επιλογή που θα σου δώσει την ευκαιρία να περάσεις ώρες επί ωρών «χαμένος» στους κόσμους των αγαπημένων σου παιχνιδιών.

PS5

Το PS5 είναι μία από τις ισχυρότερες κονσόλες video games. Με σπουδαία επεξεργαστική ισχύ και εκπληκτικά γραφικά, είναι ένα άκρως υποσχόμενο σύστημα. Πλαισιώνεται από ένα υπέροχο και αρκετά λειτουργικό χειριστήριο με απτική ανάδραση και δυναμικές σκανδάλες που θα σε βάλει ακόμα πιο βαθιά στη δράση. Προσφάτως δε ανακοινώθηκε και η slim έκδοσή του η οποία δεν θα αργήσει να κάνει την εμφάνισή της. Το PS5 πλεονεκτεί φυσικά από τη γιγαντιαία βιβλιοθήκη της Sony με αποκλειστικές σειρές όπως τα God of War, The Last of Us, Marvel’s Spider-Man, Demon’s Souls κ.α.

Xbox Series X

Αν ασχοληθούμε με τις τεχνικές προδιαγραφές και μόνο, τότε το Xbox Series X στέφεται νικητής στην τρέχουσα γενιά συστημάτων, όντας η πιο ισχυρή κονσόλα που κυκλοφορεί (οκταπύρηνος επεξεργαστής αρχιτεκτονικής Zen 2, γραφικά 12 TFLOPS, 16 GB μνήμης GDDR6, δίσκος 1 TB NVMe SSD). Κι όμως, το μεγάλο του «όπλο» δεν είναι τα χαρακτηριστικά του αλλά το Game Pass, η συνδρομητική υπηρεσία της Microsoft που προσφέρει πρόσβαση σε εκατοντάδες τίτλους έναντι ενός απολύτως λογικού ποσού. Αν λοιπόν θες next-gen καταστάσεις και πρόσβαση σε franchises των Activision, Blizzard, Microsoft Game Studios, Bethesda κ.α. ξέρεις πού να κοιτάξεις.

Xbox Series S

Μία ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους θέλουν μεν μία κονσόλα νέας γενιάς (και άρα σχετικά future-proof επένδυση) αλλά δεν πρόκειται να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές της στο έπακρο. Η budget κονσόλα της Microsoft, διαθέτει SoC 7 nm, οκταπύρηνο επεξεργαστή της AMD, γραφικά 4 TFLOPS, 10 GB GDDR6 RAM και δίσκο NVMe SSD 512 GB, ούσα σε θέση να βγάλει ανάλυση 1440p στα 60 fps (με το frame rate να φτάνει και τα 120 fps αλλά σε χαμηλότερη ανάλυση). Το φοβερό με το Xbox Series S είναι πως μπορεί να παίξει κανονικότατα όλα τα παιχνίδια του Series X, οπότε σε συνδυασμό με το Game Pass μετατρέπεται σε ένα… μαγικό κουτί που εγγυάται ανεξάντλητη ψυχαγωγία!

Switch

Αν έχεις παρέα με την οποία θες να παίζετε από κοινού video games τοπικά, τότε το Switch είναι ό,τι πρέπει για ‘σένα. Η Nintendo άλλωστε είναι η μία και μοναδική εταιρεία στον κόσμο του gaming που κάνει τα πάντα με τον δικό της τρόπο και μπορεί το Switch να υστερεί σε τεχνικά χαρακτηριστικά και ισχύ έναντι των συστημάτων των Sony και Microsoft, είναι όμως τέλειο για να «λιώσεις» με φίλους στα Mario Kart, Super Smash Bros., Arms, Super Mario Party κ.α. χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα σου λείψουν οι σπουδαίες σόλο εμπειρίες (Xenoblade Chronicles, Zelda, Pokemon κ.α.).

ROG Ally

Για το τέλος αφήσαμε το ROG Ally της ASUS. Ναι, ΟΚ, δεν είναι κονσόλα με την παραδοσιακή έννοια της λέξης, αποτελεί όμως ένα handheld σύστημα που θα σου επιτρέψει να παίξεις τα παιχνίδια (έστω, τα PC games) που θες. Επί της ουσίας, το ROG Ally είναι ένα εναλλακτικός φορητός υπολογιστής με Windows 11 για ‘σένα που ψάχνεις τρόπο να ασχοληθείς με τη βιβλιοθήκη σου στο Steam, στο Game Pass και σε άλλες PC υπηρεσίες αλλά δεν ψήνεσαι να κάθεσαι με τις ώρες στο γραφείο σου. Διαθέτει τα πλήκτρα που θα περίμενες από ένα handheld σύστημα και οθόνη αφής επτά ιντσών και με κάποιο μαγικό τρόπο θα παίξει μία ευρύτατη γκάμα τίτλων άνετα!

Press Start!

Τώρα πλέον ξέρεις ποια είναι τα πλεονεκτήματα της κάθε πλατφόρμας. Εξοικειώσου με τα χαρακτηριστικά τους, ανάλυσε τις αποκλειστικότητές τους και επίλεξε εκείνη που σου ταιριάζει περισσότερο!