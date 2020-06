Αυτό είναι το μέλλον του Destiny 2

Η Bungie πραγματοποίησε χθες μια από τις σημαντικότερες παρουσιάσεις στην ιστορία του Destiny, αποκαλύπτοντας το μέλλον όχι μόνο του Destiny 2, αλλά κατ' επέκταση και του franchise γενικότερα αφού η εταιρεία δήλωσε πως δεν σκοπεύει να δημιουργήσει ένα sequel, δηλαδή το Destiny 3. Αντιθέτως, η ομάδα ανάπτυξης θέλει να διατηρήσει την αίσθηση της συνέχειας και γι' αυτό θα προσαρμόσει και θα αναπτύξει το Destiny 2, συντηρώντας το για αρκετά χρόνια ακόμα.

Όλα αυτά θα ξεκινήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου με την άφιξη του Beyond Light, το οποίο θα αποτελεί το πρώτο μέρος σε μια τριλογία από expansions που αναμένεται να συμπληρώσουν τα The Witch Queen (2021) και Lightfall (2022). Αναμενόμενα, όπως κάθε μεγάλο expansion του Destiny, το Beyond Light θα φέρει νέες αποστολές (story), εξοπλισμό (weapons και armors) και raid. Επιπλέον, το expansion θα συνοδεύεται από μια νέα τοποθεσία (Europa) και ένα νέο damage element (stasis). Σεναριακά, θα εμπλακούν ο Drifter και η Eris Morn, με τη Stranger του πρώτου Destiny να επιστρέφει για να φέρει τους Guardians πιο κοντά στο Darkness για να ξεκλειδώσουν ένα νέο subclass, τιθασεύοντας τη δύναμη του εχθρού.

Πέρα από το νέο περιεχόμενο όμως, ο Σεπτέμβριος θα φέρει και μερικές δραστικές αλλαγές, όπως την άφιξη του Destiny Content Vault (DCV), που είναι ο τρόπος που διάλεξε η Bungie για να μπορέσει να συντηρήσει το Destiny 2 για αρκετά χρόνια ακόμα, χωρίς να μετατραπεί σε ένα γιγαντιαίο file που θα επιβαρύνει τις κονσόλες και τα PC. Ουσιαστικά, με το Content Vault η εταιρεία θα αφαιρεί κάθε χρόνο (κοντά στον Σεπτέμβριο) το πιο παλιό και ανενεργό περιεχόμενο του παιχνιδιού (πλανήτες και activities, όχι όπλα κλπ.), ώστε να μπορεί να προσθέτει νέα activities και πλανήτες (destinations).

Αυτό το περιεχόμενο που θα αφαιρείται δεν θα χάνεται για πάντα, καθώς θα υπάρχει πάντα η πιθανότητα να επιστρέψει αλλαγμένο, βελτιωμένο και με νέα στοιχεία την επόμενη χρονιά και όχι μόνο. Πάνω από όλα, το Content Vault αφορά και το Destiny, που σημαίνει ότι περιοχές και activities του πρώτου παιχνιδιού θα κάνουν την εμφάνισή τους και στο δεύτερο παιχνίδι. Χαρακτηριστικά, τον Σεπτέμβριο θα επιστρέψει το Cosmodrome, ενώ μέσα στο season 13 θα επιστρέψουν και τα strikes που σχετίζονται με αυτόν τον προορισμό. Το DCV αφορά και τα raids και μέσα στο Year 4 θα δούμε την επιστροφή του εμβληματικού Vault of Glass, του πρώτου raid του franchise. Αντίθετα, θα αποχωρήσουν οι προορισμοί και τα activities των Mars, Io, Titan, Mercury και Leviathan και θα παραμείνουν/προστεθούν οι Europa, Cosmodrome, Moon, Tangled Shore, Dreaming City, European Dead Zone και Nessus.

Τέλος, η Bungie ανακοίνωσε πως οι παίκτες θα μπορέσουν να "περάσουν" στη νέα γενιά χωρίς κάποια χρέωση, καθώς θα δικαιούνται δωρεάν αναβάθμιση στα PlayStation 5 και Xbox Series X. Αυτό σημαίνει ότι όλο το περιεχόμενο που έχετε στην κατοχή σας αυτή τη στιγμή (και ό,τι άλλο αποκτήσετε μέχρι να πάτε στην επόμενη γενιά) θα μεταφερθεί και στη νέα κονσόλα. Μάλιστα, θα υπάρχει η δυνατότητα του cross-generation play, δηλαδή θα μπορούν να παίξουν μαζί οι κάτοχοι PlayStation 4 και PlayStation 5 και οι κάτοχοι Xbox One και Xbox Series X. Στη νέα γενιά το Destiny 2 θα τρέχει σε 4K και 60fps.

Το Destiny 2 κυκλοφορεί για PC, PS4, Xbox One και Google Stadia.