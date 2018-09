Ανακοινώθηκε το PlayStation Classic!

Ο σχεδιασμός του PlayStation®Classic θυμίζει το πρώτο PlayStation®, με ίδια διάταξη κουμπιών, χειριστήρια και εξωτερική συσκευασία*1, αλλά έχει μικρότερο μέγεθος – είναι 45% μικρότερο στις πλευρές και 80% μικρότερο σε όγκο από την αρχική κονσόλα. Θα διατεθεί με προεγκατεστημένους*2 20 κλασικούς και επιτυχημένους PlayStation®*3 τίτλους, όπως τα Final Fantasy VII (SQUARE ENIX Co. LTD.), Jumping Flash! (SIE), R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.), και Wild Arms (SIE). Το PlayStation®Classic είναι ιδανικό για όσους έχουν απολαύσει στο παρελθόν το αρχικό PlayStation® και το έχουν νοσταλγήσει, καθώς και για νέους παίκτες που θέλουν να απολαύσουν τους κλασσικούς PlayStation® τίτλους της δεκαετίας του 1990.





















Το PlayStation®Classic περιλαμβάνει ένα καλώδιο HDMI™ για σύνδεση σε εξωτερικές οθόνες, όπως π.χ. οθόνες τηλεόρασης, και ένα καλώδιο USB*5 που πρέπει να συνδεθεί σε ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος USB (πωλείται ξεχωριστά). Σε επιλεγμένους τίτλους που το υποστηρίζουν, οι χρήστες θα μπορούν να παίζουν με ή ενάντια στους φίλους τους αξιοποιώντας τα δύο χειριστήρια που περιλαμβάνει η κονσόλα.

Η Sony Interactive Entertainment (SIE) ανακοίνωσε σήμερα το PlayStation®Classic, μια κονσόλα-μινιατούρα που προσομοιάζει στο αρχικό PlayStation® και θα διατίθεται*1 με προεγκατεστημένους 20 αυθεντικούς τίτλους. Πρόκειται να κυκλοφορήσει σε περιορισμένες ποσότητες στις 3 Δεκεμβρίου 2018 στην Ιαπωνία, τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη και θα είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα με Ενδεικτική Λιανική Τιμή στα €99.99.Το πρώτο PlayStation® κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία στις 3 Δεκεμβρίου 1994 και με καινοτομίες ορόσημο, όπως η απόδοση 3DCG σε πραγματικό χρόνο και η χρήση CD-ROM, είχε τεράστια επίδραση στη βιομηχανία των παιχνιδιών, τόσο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 όσο και αργότερα.Η SIE θα συνεχίσει να επεκτείνει την γκάμα τίτλων και λογισμικού της στις διάφορες πλατφόρμες PlayStation®, καθώς και τις υπηρεσίες δικτύου για την παροχή εμπειριών ψυχαγωγίας που μπορεί να βρει κάποιος μόνο στο PlayStation.