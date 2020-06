Cyberpunk 2077: Anime σειρά στο Netflix και νέο εκρηκτικό trailer για το παιχνίδι

Η πολωνική CD Projekt Red αποκάλυψε σήμερα στο πλαίσιο του πρώτου επεισοδίου "Night City Wire" ένα ολοκαίνουργιο trailer για τον πολυαναμενόμενο τίτλο της, Cyberpunk 2077.



Στο βίντεο μπορούμε να δούμε μπόλικες μάχες, οδήγηση και διάφορους τρόπους διάδρασης με την πόλη του παιχνιδιού, ενώ στο τέλος κάνει την εμφάνισή του και ο Keanu Reeves, που όπως ήδη ξέρουμε θα έχει τον ρόλο του Johnny Silverhand.



To παιχνίδι πριν μερικές ημέρες ανακοινώθηκε ότι δεν θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο όπως προοριζόταν, αλλά η τελική ημερομηνία είναι 19 Νοεμβρίου, περίπου πάνω στο λανσάρισμα των κονσολών νέας γενιάς. Το Cyberpunk 2077 θα κυκλοφορήσει σε PlayStation 4, Xbox One και PC, ενώ θα είναι συμβατό και με Xbox Series X και PlayStation 5, χωρίς όμως να είναι βελτιστοποιημένο απευθείας. Οι βελτιώσεις για τις κονσόλες νέας γενιάς θα γίνουν διαθέσιμες με patch μέσα στο 2021. Από την άλλη, το upgrade αυτό θα είναι δωρεάν διαθέσιμο. Με λίγα λόγια, αν αγοράσετε την έκδοση PS4, θα πάρετε δωρεάν την έκδοση PS5 και αντίστοιχα δωρεάν θα είναι η έκδοση Xbox Series X, αν έχετε ήδη την Xbox One έκδοση.



Cyberpunk: Edgerunners - Netflix





Εκτός από το trailer, η CDP ανακοίνωσε και την επέκταση του σύμπαντος του Cyberpunk μέσω μιας anime σειράς, που θα ονομάζεται Cyberpunk: Edgerunners και θα γίνει διαθέσιμη μέσω του Netflix το 2022.



Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια και θα διηγείται μια αυτοτελή ιστορία μέσα στο ίδιο σύμπαν. Πρωταγωνιστής θα είναι ένα παιδί που ζει στους δρόμους και προσπαθεί να επιβιώσει χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και τις σωματικές μετατροπές του μέλλοντος. Αφού χάσει τα πάντα, θα γίνει "edgerunner", δηλαδή μισθοφόρος στον κόσμο του Cyberpunk, όπως ακριβώς και ο/η V, πρωταγωνιστής/-ιστρια του παιχνιδιού.



Η ομάδα που βρίσκεται πίσω από τη σειρά είναι το Studio Trigger, με πολλά ηχηρά ονόματα στον κόσμο των anime, ενώ η μουσική επιμέλεια είναι του Akira Yamaoka, του γνωστού συνθέτη της σειράς Silent Hill.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης