Το νέο animated short του The Division 2 σας προετοιμάζει για το Warlords of New York

Το Warlords of New York expansion του Tom Clancy's The Division 2 κυκλοφορεί στις 3 Μαρτίου και η Ubisoft προετοιμάζει το «έδαφος» με ένα εντυπωσιακό animated short, το οποίο εστιάζει στην πλοκή του DLC.

Συγκεκριμένα, το βίντεο αποκαλύπτει το backstory του Warlords of New York, με τον πρώην πράκτορα Aaron Keener και την ομάδα του να επιτίθενται στο Μανχάταν.

Πηγή: VG24.gr