Tony Hawk's Pro Skate 1 and 2: Πλήρως ανανεωμένα σε PS4, Xbox One και PC

Ο Tony Hawk και η Vicarious Visions, το στούντιο που αναζωογόνησε τη σειρά Crash Bandicoot με το Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy, συνεργάστηκαν για να φέρουν στους θαυμαστές αναθεωρημένες εκδόσεις των δύο πρώτων παιχνιδιών του Tony Hawk franchise - Tony Hawk's Pro Skater™ 1 και 2. Το Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 θα συνδυάζει όλα τα αρχικά επίπεδα, επαγγελματίες παίκτες, old-school κόλπα και πολλά άλλα που θυμούνται οι παίκτες από τη δεκαετία του '90 και 2000 με νέα, όμορφα και αναδημιουργημένα επίπεδα. Αυτό το πιστό remaster θα περιλαμβάνει επίσης τραγούδια blockbuster από το αρχικό franchise, συμπεριλαμβανομένου του Superman των Goldfinger.



Το Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 επιστρέφει σε remastered μορφή για το PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro, Xbox One, Xbox One X, και PC μέσω της πλατφόρμας Epic.



«Η original σειρά Tony Hawk's Pro Skater είναι μεγάλος παράγοντας στην εξέλιξη του skateboarding και ενέπνευσε πολλούς από τους pro skaters που γνωρίζετε και αγαπάτε σήμερα», είπε ο Tony Hawk. “Είμαι ενθουσιασμένος που εμπνέω μία νέα γενιά από skateboarders και gamers –καθώς και τους fans του παιχνιδιού - να αναπτύξουν το άθλημα ακόμα περισσότερο.»



Το Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 θα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά από το original franchise, όπως revert, lip tricks, wall plant και original multiplayer game modes, για online και για local couch play. Και φυσικά τα Create-A-Park και Create-A-Skater modes επιστρέφουν! Νέο χαρακτηριστικό για το Create-A-Park θα είναι ένας ισχυρός επεξεργαστής που θα επιτρέπει νέους τρόπους προσαρμογής. Οι παίκτες θα μπορούν να μοιράζονται τα πάρκα skate online με τους φίλους τους, καθώς και να ντύνουν τους skaters έχοντας πολλαπλές επιλογές. Επιπλέον οι παίκτες θα έχουν πολλές επιλογές στο roster, συμπεριλαμβανομένων των Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas και Bob Burnquist.







«Η ευκαιρία να επαναφέρουμε τα αρχικά δύο παιχνίδια που είχαν τέτοιο θετικό αντίκτυπο, όχι μόνο στον χώρο του gaming, αλλά και στη skate σκηνή, αποτελεί μια επική εμπειρία για εμάς», είπε η Jen O'Neal, επικεφαλής στη Vicarious Visions.





Για την αποκάλυψη του τίτλου, η Activision συνεργάστηκε με το κανάλι @JablinskiGames στο YouTube για να προσφέρει από σήμερα κιόλας μια πρώτη μάτια του παιχνιδιού στο κοινό από την εμβληματική πίστα "Warehouse". Οι fans μπορούν να παρακολουθήσουν τους Jack Black και Tony Hawk να προσφέρουν ξεκαρδιστικά σχόλια και αστεία παίζοντας μαζί. Όσοι προ-παραγγείλουν ψηφιακά το Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2, θα λάβουν πρόσβαση στο Warehouse Demo, το οποίο θα γίνει διαθέσιμο λίγο αργότερα.











Το Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 για PlayStation 4, Xbox One και PC.