Xbox All Access: Η Microsoft ετοιμάζεται να παρουσιάσει το συνδρομητικό μέλλον του gaming

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν την Microsoft να παρουσιάζει σύντομα μια νέα συνδυαστική συνδρομητική υπηρεσία, όπου θα δίνει πρόσβαση όχι μόνο στο Xbox Game Pass (100+ παιχνίδια) με τα προνόμια των Xbox Live Gold συνδρομητών (διαδικτυακό παιχνίδι + 4 παιχνίδια δώρο κάθε μήνα), αλλά και... κονσόλα Xbox One.Όπως ακριβώς λειτουργούν οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών προσφέροντας εξοπλισμό παράλληλα με τις υπόλοιπες παροχές για ένα μηνιαίο κόστος, έτσι φαίνεται να κινείται και η Microsoft παρουσιάζοντας κάτι τέτοιο για πρώτη φορά στον τομέα του Gaming.Η εταιρεία ήδη από τις αρχές αυτής της γενιάς έχει δείξει την τάση της προς το συνδρομητικό gaming για να προωθήσει τις υπηρεσίες της. Για πρώτη φορά είδαμε το EA Access στην κονσόλα της Microsoft με το οποίο ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε παιχνίδια της EA (μαζί με άλλα προνόμια) για ένα μηνιαίο κόστος, ενώ το ίδιο έκανε και η Microsoft αργότερα με το Xbox Game Pass που δίνει πρόσβαση σε πάνω από 100 παιχνίδια. Τελευταία μάλιστα βλέπουμε και τις "ναυαρχίδες" της εταιρείας να προστίθενται σε αυτόν τον κατάλογο από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους, όπως για παράδειγμα τα State of Decay 2 και τo Sea of Thieves, ενώ αρχές Οκτώβρη θα μπει με την κυκλοφορία του και το νέο Forza Horizon 4. Παράλληλα ήδη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε και παιχνίδια από τρίτους (third parties) να προστίθενται άμεσα με την κυκλοφορία τους στην ίδια λίστα, όπως για παράδειγμα το αναμενόμενο νέο παιχνίδι της Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider.Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω μέσω συνδρομής. Κοινώς, πληρώνει ένα μηνιαίο αντίτιμο για να μπορεί να μπει στο ψηφιακό κατάστημα Xbox και να κατεβάσει όποιο παιχνίδι θέλει από τα προσφερόμενα και να παίξει για όσο διαρκεί η συνδρομή του.Το μοντέλο αυτό έρχεται να ενδυναμώσει την ψηφιακή αγορά, αφήνοντας στην άκρη τα φυσικά αντίτυπα και τα φυσικά καταστήματα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τον χώρο του gaming. Και ενώ η Microsoft είχε δείξει προς τα πού οδεύει η κατάσταση, έρχεται να διασφαλίσει αυτό το μέλλον με μια νέα υπηρεσία που συνδυάζει τις επιμέρους συνδρομές της, αλλά ταυτόχρονα δίνει πρόσβαση και στον εξοπλισμό, που στην προκειμένη είναι η κονσόλα της, το Xbox One.Πηγές στην Αμερική αναφέρουν ότι η εταιρεία σύντομα θα παρουσιάσει την υπηρεσία Xbox All Access. Η υπηρεσία αυτή θα προσφέρει κονσόλα Xbox One (είτε το S, είτε το X), συνδρομή Xbox Live Gold και Xbox Game Pass. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται με 2ετές συμβόλαιο, κατά το οποίο ο χρήστης υποχρεούται να πληρώνει μηνιαίως ένα αντίτιμο (22 δολάρια/μήνα για Xbox One S και 35 δολάρια/μήνα για το Xbox One X) με αντάλλαγμα τα παραπάνω. Με την πάροδο των 2 ετών, ο χρήστης διατηρεί στην κατοχή του πλέον την κονσόλα.Το παραπάνω κόστος είναι σχεδόν όσο κοστίζουν όλα μαζί (ο εξοπλισμός-κονσόλα και οι 2 συνδρομες για 2 έτη) μόνο που διαιρούνται δια του 24 (μήνες που είναι ενεργό το συμβόλαιο). Δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό όφελος ή κάποια προσφορά, πέραν του γεγονότος φυσικά ότι άμεσα γίνεται πιο προσβάσιμο το gaming σε Xbox, αφού ο χρήστης μπορεί να τα πάρει όλα σε... δόσεις.Η υπηρεσία αυτή αναμένεται να γίνει διαθέσιμη (σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες πάντα) στην Αμερική για αρχή. Αναμένουμε και τις επίσημες πληροφορίες.