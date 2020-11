Ghostrunner - Review: Η έκπληξη της χρονιάς

Πληροφορίες‌



‌Τίτλος:‌ Ghostrunner

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PC / PlayStation 4 Pro

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ One More Level / Slipgate Ironworks

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ All In! Games / 505 Games

Είδος:‌ Action / Platform

Ηλικίες:‌ ‌‌16+‌ ‌

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 27 Οκτωβρίου 2020 (PC, PS4, XB1) / 10 Νοεμβρίου 2020 (Switch) / 2021 (PS5, XBSX)



Στη Gamescom του 2019 είχαν ανακοινωθεί αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, από indie παραγωγές μέχρι AAA τίτλους. Ένα από τα παιχνίδια που μας εντυπωσίασε τόσο με το setting, όσο και με το ιδιαίτερο gameplay του, ήταν το Ghostrunner της One More Level, μιας μικρής εταιρείας ανάπτυξης, από την Πολωνία (...σύμπτωση;).



Έκτοτε το προσθέσαμε στη wishlist μας και το παρακολουθούσαμε στενά, μέχρι που είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την demo έκδοση μέσα στον Μάιο, όπου και το ερωτευτήκαμε παράφορα. Εξαιρετικός οπτικοακουστικός τομέας, cyberpunk στιλ και περιβάλλον, ρομποτικοί εχθροί, σπαθιά, βία και αίμα, parkour και άλλα. Δυστυχώς το demo διήρκησε τόσο όσο... ώστε να μας ανοίξει την όρεξη, όμως έφτασε η μέρα που πιάνουμε τον πλήρη τίτλο στα χέρια μας. Τελικά άλλο “Cyberpunk” περιμέναμε εκ Πολωνίας και άλλο μας ήρθε...







Το Ghostrunner διαδραματίζεται στον πύργο Dharma, έναν τεράστιο ουρανοξύστη που “σπίτωσε” την ανθρωπότητα μετά από μια απροσδιόριστη παγκόσμια καταστροφή. Εσείς αναλαμβάνετε τον ρόλο ενός Ghostrunner, με το πρωτότυπο όνομα Jack, o οποίος ξυπνάει χωρίς καμία ανάμνηση, όμως σύντομα μια φωνή στο κεφάλι του τον οδηγεί να ελευθερώσει μια ψηφιακή οντότητα με το όνομα The Architect. O Architect δημιούργησε τους Ghostrunners όσο αυτός διοικούσε, οι οποίοι είναι τεχνολογικά ενισχυμένοι υπερ-στρατιώτες, για να διατηρούν την τάξη και την ειρήνη στον πύργο. Μέχρι που η Mara, το δεξί χέρι του Architect, τον πρόδωσε, κατέστρεψε όλους τους Ghostrunners (εκτός από τον Jack), φυλάκισε τον Architect και κατέλαβε τον πύργο. Σκοπός σας είναι να σκαρφαλώσετε στον πύργο, να εξοντώστε τη Mara και να επαναφέρετε την ειρήνη για τους ανθρώπους που μένουν εκεί, πάντα παρέα με το πιστό σας katana και τον Architect, ο οποίος βρίσκεται μέσα το κεφάλι σας.



Το σενάριο του Ghostrunner, παρότι εκ πρώτης όψεως θυμίζει αρκετές ταινίες του είδους, εξελίσσεται εξαιρετικά, με πληροφορίες που δίνουν στον παίκτη τόσο ο Architect, όσο και η Zoe που θα γνωρίσετε στη συνέχεια. Μάλιστα το φινάλε, κρύβει ένα πολύ ενδιαφέρον twist. Συνολικά τα 17 chapters του παιχνιδιού μας κράτησαν απασχολημένους 9 ώρες, διάρκεια που φαντάζει μικρή, όμως είναι ακριβώς η ώρα που χρειάζεται να διαρκέσει το παιχνίδι προτού αρχίζει να κουράζει.







Το Ghostrunner είναι ένα action παιχνίδι πρώτου προσώπου με platforming στοιχεία. Ίσως θα μπορούσατε να το χαρακτηρίσετε και platform παιχνίδι με action στοιχεία. Ό,τι από τα δυο και αν διαλέξετε θα έχετε πέσει μέσα, καθώς ο τίτλος της One More Level συνδυάζει και τα δύο είδη εξαιρετικά. Φέρνει αρκετά στα Mirror’s Edge και Superhot, καθώς συνδυάζει τα στοιχεία parkour του πρώτου και το one hit kill-death σύστημα του δεύτερου. Το one hit kill-death σύστημα είναι ο πυρήνας του Ghostrunner και το στοιχείο, στο οποίο πάνω έχουν χτιστεί οι μάχες του.



Πιο συγκεκριμένα, ούτε ο Jack, αλλά ούτε και οι εχθροί σας (εκτός των bosses) έχουν κάποια μπάρα ζωής. Κάθε εχθρός πεθαίνει με ένα (κατάλληλο) χτύπημα, όπως αντίστοιχα και εσείς. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε επίπεδο, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι ότι θα πεθάνετε αρκετές φορές, μέχρι να βρείτε το κατάλληλο μοτίβο για να περάσετε είτε τα εμπόδια που θέτει η πίστα, είτε να σκοτώσετε όλους τους εχθρούς σας πριν δεχτείτε κάποιο χτύπημα. Η απουσία των loadings και τα συχνά checkpoints που έχει φροντίσει να βάλει σε κάθε chapter η One More Level, καθιστούν την παραπάνω εμπειρία αρκετά διασκεδαστική. Το μοναδικό μελανό σημείο των checkpoints έχει να κάνει με το ότι δεν αποτελούν ουσιαστικό save point. Αν δηλαδή φτάσετε μέχρι τη μέση του chapter και στη συνέχεια για κάποιο λόγο βγείτε από το παιχνίδι, θα πρέπει να ξεκινήσετε το chapter από την αρχή. Οπότε θα πρέπει πάντα να τελειώνετε το chapter που βρίσκεστε πριν κλείσετε το παιχνίδι για να μην χάσετε την πρόοδό σας.



Όσον αφορά στο platform κομμάτι, μπορείτε να τρέξετε σε τοίχους, να κάνετε slide στο πάτωμα, dash προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ενώ είστε στο έδαφος ή να επιβραδύνετε τον χρόνο αν βρίσκεστε στον αέρα, ενώ μπορείτε και να πιαστείτε από ειδικά σημεία με το grappling hook σας, για περισσότερη ώθηση. Ο χειρισμός (ειδικά με πληκτρολόγιο και ποντίκι) είναι άμεσος και ο συνδυασμός των δυο βοηθάει στον πολύ γρήγορο ρυθμό του παιχνιδιού. Διάσπαρτα στις πίστες θα βρείτε και μερικά boosts τα οποία θα σας βοηθήσουν στο να προχωρήσετε παρακάτω σε κάθε επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, θα βρείτε ένα που επιβραδύνει σχεδόν τελείως τον χρόνο, ένα με το οποίο μπορείτε να κάνετε τεράστιο άλμα και ένα που σας προμηθεύει με shuriken. Κάθε boost μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη μάχη, όσο και σε διάφορα puzzles που υπάρχουν σε ορισμένα σημεία.







Παράλληλα, κάθε επίπεδο περιέχει ορισμένα collectibles, συνήθως ηχητικά που σας εξηγούν περαιτέρω την ιστορία, αλλά και skins για να ντύσετε το katana σας. Κάθε chapter είναι ιδανικά χωρισμένο σε υπο-επίπεδα, ώστε να μην τυχαίνουν στον παίκτη τρία σερί επίπεδα με μάχες ή platforming. Συνήθως μετά από κάθε μάχη ακολουθεί ένα επίπεδο που χρειάζεται platforming ή να επιλύσετε κάποιο puzzle. Στη συνέχεια πάλι μάχη και ούτω καθεξής. Με τον συγκεκριμένο τρόπο η εταιρεία έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια φανταστική εμπειρία που δεν αφήνει τον παίκτη δευτερόλεπτο ήσυχο, αλλά χωρίς να τον κουράζει, καθώς δεν νιώθουμε το στοιχείο της επανάληψης.



Στις μάχες τώρα, εκτός από το πιστό σας katana, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα αποκτήσετε και τέσσερις ακόμη δυνάμεις. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να διαλέξετε πολλαπλούς εχθρούς και με ένα dash να τους σκοτώσετε ταυτόχρονα, να τους απωθήσετε ένα ωστικό κύμα και άλλα. Όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα αναβαθμίσετε ώστε να κάνετε ζημιά σε παραπάνω εχθρούς, ή να χρησιμοποιείτε κάποια δύναμη δύο φορές, ή για παραπάνω ώρα κ.α. Το Ghostrunner χρησιμοποιεί ένα περίεργο σύστημα upgrade, αφού κυριολεκτικά πρέπει να παίξετε Tetris με τα upgrades σας. Σταδιακά το παιχνίδι σάς ξεκλειδώνει ορισμένα slots στα οποία πρέπει να τοποθετήσετε τα upgrades (που είναι τουβλάκια, όπως στο Tetris). Προφανώς δεν χωρούν όλα, οπότε θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στο τι επιλέγετε και πώς θα το τοποθετήσετε στη θύρα. Ο συγκεκριμένος τρόπος upgrade σπάει νεύρα, αφού μπορεί να καθίσετε αρκετή ώρα και να χαλάτε το στοίβαγμα σας, μήπως καταφέρετε να τοποθετήσετε και κάτι ακόμα. Εμείς μετά από ένα σημείο του παιχνιδιού βρήκαμε αυτά που μας ενδιέφεραν πιο πολύ και πορευτήκαμε με αυτά.





Έπειτα, το παιχνίδι προσφέρει πληθώρα εχθρών, με διαφορετικές ικανότητες, οι οποίοι απαιτούν διαφορετική τακτική και προσέγγιση από τον παίκτη. Υπάρχουν οι απλοί, αυτοί που έχουν ασπίδες και πυροβόλα όπλα, οι νίντζα που πρέπει να τους κάνετε μια φορά parry πριν τους σκοτώσετε και μερικοί που κάνουν teleport. Υπάρχει τεράστια ποικιλία στους αντιπάλους και αφού το παιχνίδι δεν προειδοποιεί για τις δυνάμεις του καθενός, πρέπει να τις ανακαλύψετε με τον δύσκολο τρόπο. Τέλος, στο Ghostrunner θα βρείτε και bosses, στα οποία έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και καθένα έχει το δικό του pattern.



Το Ghostrunner έχει δημιουργηθεί με την Unreal Engine 4 και παρόλο που είναι indie παραγωγή, προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, καθώς θα βρείτε φαντασμαγορικά γραφικά με ray tracing και DLSS επιλογές για τις κάρτες της Nvidia αλλά και υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης στις κονσόλες. Παρόλο που δεν θα προλαβαίνετε να... παρακολουθήσετε του εχθρούς σας για να δείτε την ποιότητά τους, το περιβάλλον, οι αντανακλάσεις, τα εφέ και το gore θα σας αποζημιώσουν πλήρως.



Σε αντίστοιχο επίπεδο με τα γραφικά (ίσως και υψηλότερο) βρίσκεται η μουσική επένδυση του τίτλου. Το Ghostrunner έχει "ντυθεί" από ένα εξαιρετικό soundtrack, με Techno, Electro και Synthwave κομμάτια, που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη και ωθούν τον παίκτη να συνεχίσει να παίζει. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε τις εξαιρετικές ερμηνείες των τριών βασικών ηθοποιών, των οποίων οι χαρακτήρες θα σας συντροφεύσουν στο παιχνίδι. Μπορεί να μην τους δείτε ποτέ, αλλά ακούγοντάς τους διαρκώς μέσα το κεφάλι σας, θα καταφέρουν να σας βάλουν άμεσα στο κλίμα του παιχνιδιού.







Συμπέρασμα



Το Ghostrunner αποτελεί μια από τις εκπλήξεις του 2020. Σχεδόν από το πουθενά, η One More Level μας παρέδωσε ένα φανταστικό action-platform παιχνίδι, με ωραίο σενάριο και μπόλικη δράση. Ο εξαιρετικός οπτικοακουστικός του τομέας, το ιδιαίτερο gameplay του, η χαμηλή τιμή και τα σχεδόν ανύπαρκτα αρνητικά του το καθιστούν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς που διανύουμε. Παίξτε το, όλοι.



Βαθμολογία: 9/10