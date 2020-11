Hyrule Warriors: Age of Calamity - Review: Το prequel του Zelda Breath of the Wild

Πληροφορίες‌



‌Τίτλος:‌ Hyrule Warriors: Age of Calamity

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ Nintendo Switch

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Omega Force

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ Nintendo

Είδος:‌ Action / Hack and Slash

Ηλικίες:‌ ‌‌12+‌ ‌

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 20 Νοεμβρίου 2020



Τι και αν πολλοί περιμέναμε με αγωνία μια ημερομηνία κυκλοφορίας για το sequel του The Legend of Zelda: Breath of the Wild; Η Nintendo μας εξέπληξε με μια αναπάντεχη ανακοίνωση πριν δύo περίπου μήνες. Η ιαπωνική εταιρεία με άκρα μυστικότητα εργαζόταν εδώ και καιρό πάνω στο... prequel του BotW. Το Hyrule Warriors: Age of Calamity αποτελεί το δεύτερο παιχνίδι της σειράς Hyrule Warriors. Τα συγκεκριμένα video games δημιουργήθηκαν σαν ένα crossover, μια “μίξη” δηλαδή μεταξύ δύο διαφορετικών σειρών, αυτή των Dynasty Warriors και των The Legend of Zelda. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κενό της αναμονής μέχρι το επόμενο BotW συμπληρώνεται από το συγκεκριμένο παιχνίδι και παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις εντυπώσεις μας.



Όσοι έχετε ασχοληθεί με το BotW σίγουρα είχατε πολλές απορίες σχετικά με τα γεγονότα του Calamity, του μεγάλου πολέμου που έλαβε χώρα 100 χρόνια πριν και ρήμαξε σε μεγάλο βαθμό την, ειρηνική κατά τ' άλλα, Hyrule. Αυτά τα ερωτηματικά του story καλύπτονται άψογα με την ιστορία του Hyrule Warriors: The Age of Calamity, μιας και ο τίτλος μάς μεταφέρει 100 χρόνια πριν στο ζουμί της υπόθεσης και στις μάχες που έφεραν τότε την καταστροφή.



Το στοιχείο που ξεχωρίζει στο Age of Calamity είναι πως καταφέρνει με τα πολύ όμορφα, anime τύπου, in-game γραφικά να αφηγηθεί το δικό του story μέσω των πανέμορφων cutscenes. Ήταν το μόνο που έλλειπε από το εξαιρετικό κατά τ' άλλα BoTW, το οποίο ίσως παραμέρισε λίγο την αφήγηση για χάρη του gameplay. Στο ταξίδι μας μέχρι τα τελικά credits θα συναντήσουμε πολλούς χαρακτήρες που δεν είχαμε την τιμή να τους απολαύσουμε όπως πρέπει στο BotW, οι οποίοι αυτή τη φορά αναπτύσσονται όπως τους αξίζει.



Η ιστορία του Age of Calamity, ως prequel, είναι σχετικά ανεξάρτητη αλλά πιστεύουμε ακράδαντα πως όσοι έχουν παίξει το BotW θα την εκτιμήσουν ακόμη περισσότερο βλέποντας όλα αυτά τα γεγονότα και αυτούς τους αγαπημένους (και μη) χαρακτήρες ξανά. Σαν αυτούσια ιστορία, μάλιστα, στέκεται αρκετά καλά από μόνη της και όλα τα γεγονότα λαμβάνουν μέρος στον ίδιο χάρτη του BotW. Αυτήν τη φορά όμως δεν έχουμε μια open world εμπειρία, αλλά κάτι εντελώς διαφορετικό που θα αναλύσουμε πιο κάτω.



Αρχικά όμως, σαν gameplay, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με αυτό του BotW. Μιλάμε για έναν τίτλο που βασίζεται στα παιχνίδια Warriors. Ξεχάστε την εξερεύνηση, τους γρίφους και την απόλυτη ελευθερία κινήσεων που είχαμε μέχρι τώρα. Όλο το gameplay (και το side-content) του Age of Calamity βασίζεται ουσιαστικά στις αρένες, με τους χαρακτήρες μας να “θερίζουν” ορδές από εχθρούς, bosses και mini-bosses, ενώ ταυτόχρονα κάποιες φορές θα πρέπει να ολοκληρώνουμε και objectives στον χάρτη. Το παιχνίδι είναι καθαρά action, στα όρια του hack n' slash και έτσι ως τέτοιο παιχνίδι θα πρέπει να το προσεγγίσουμε.



Σε σχέση με το προηγούμενο Hyrule Warriors, το Age of Calamity είναι πιο εστιασμένο σαν εμπειρία, με αρκετές απλουστεύσεις. Οι χάρτες είναι γενικά μικρότεροι, τα objectives πιο εύκολα, το gameplay ελαφρώς πιο απλό, ενώ λείπει το πολύ “πέρα-δώθε” που είχαμε συνηθίσει από το πρώτο παιχνίδι. Γενικά η Nintendo θυσιάζει λίγη από την πολυπλοκότητα και το βάθος του πρώτου Hyrule Warriors ώστε να δημιουργήσει κάτι πιο προσιτό και πιο επικεντρωμένο. Αυτή είναι μια αλλαγή που ίσως σε κάποιους "βετεράνους” δεν αρέσει, αλλά νομίζουμε πως σχεδόν σε όλους τους υπόλοιπους τομείς το Age of Calamity υπερτερεί.



Η κεντρική οθόνη του Age of Calamity είναι ο ίδιος ο χάρτης της Hyrule, ακριβώς όπως τον είδαμε στο BotW. Η διαφορά είναι ότι οι αποστολές παρουσιάζονται σαν σύμβολα στο χάρτη και πατώντας πάνω στα σύμβολα μπορούμε να δούμε ή να μπούμε στην κάθε αποστολή. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες αποστολών: οι main, οι side που είναι συντομότερα challenges και οι δεκάδες μίνι αποστολές που απλά ολοκληρώνονται αν έχετε μαζέψει συγκεκριμένα υλικά (χωρίς καν να φύγετε από τον χάρτη). Οι τελευταίες αποστολές δίνουν σαν ανταμοιβή νέα combos για τους χαρακτήρες ή ανεβάζουν τη ζωή τους. Γενικά το “στήσιμο” είναι τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, θα λέγαμε προς το καλύτερο. Ολοκληρώνοντας αποστολές ανοίγουμε νέες κουκίδες στον χάρτη, ο οποίος χωρίζεται σε περιοχές, κάθε μια με διαφορετική θεματολογία οπτικά όπως ακριβώς στο BotW.



Συνήθως έχουμε στον έλεγχό μας από έναν έως τρεις χαρακτήρες, αναλόγως την αποστολή και εναλλασσόμαστε μεταξύ αυτών αστραπιαία με το πάτημα ενός κουμπιού. Κεντρικός χαρακτήρας του παιχνιδιού παραμένει ο Link, όμως στην ομάδα μας υπάρχουν και άλλοι. Αρκετοί από αυτούς ξεκλειδώνονται σταδιακά. Υπάρχουν αποστολές που περιορίζουν ποιους χαρακτήρες μπορούμε να διαλέξουμε αλλά και αποκλειστικές αποστολές για κάθε χαρακτήρα. Οι τέσσερις Champions των Divine Beasts (Daruk, Mipha, Revali και Urbosa) είναι διαθέσιμοι και μπορούμε να τους χειριστούμε, όπως επίσης και τα ίδια τα Divine Beasts, τα οποία, λόγω του τεράστιου μεγέθους τους, έχουν ξεχωριστές αποστολές στη Hyrule και ο χειρισμός τους θυμίζει τεράστια mechs που έχουν πιο sci-fi attacks, όπως laser, ρουκέτες κτλ. Οι συγκεκριμένες αποστολές αλλάζουν λίγο τον ελαφρώς μονότονο ρυθμό που συναντάμε στα Warriors games.



Θεωρητικά, αυτά είναι που συμβαίνουν στον κόσμο του παιχνιδιού, όμως τι γίνεται εκεί που είναι η πραγματική δράση; Η μάχη εξελίσσεται με τα βασικά combos μεταξύ light και heavy attack, ενώ κάθε χαρακτήρας έχει και ένα δικό του ability, αλλά και ένα power move, το οποίο μπορεί να το ενεργοποιήσει όταν γεμίσει μια συγκεκριμένη μπάρα στην οθόνη και να καθαρίσει το πεδίο γύρω του με ένα ισχυρό area of effect attack. H εκτέλεση των επιθέσεων (όσον αφορά στο πάτημα των πλήκτρων) πραγματοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τους χαρακτήρες, αλλά οι κινήσεις είναι διαφορετικές. Παρόλο που το γενικότερο gameplay μοιάζει από χαρακτήρα σε χαρακτήρα, υπάρχουν μικρές διαφορές που αλλάζουν την εμπειρία, ενώ σίγουρα θα βρείτε ήρωες που σας ταιριάζουν “παικτικά” περισσότερο από άλλους.



Πέρα των παραπάνω, όλοι οι χαρακτήρες έχουν στο οπλοστάσιό τους τις τέσσερις δυνάμεις της Sheika Slate, γνωστές από το BotW (οι βόμβες, ο μαγνήτης, οι παγοκολόνες και το πάγωμα του χρόνου), αλλά και τρία διαφορετικά elemental attacks με το ραβδί (fire, ice, lightning). Ο Link βέβαια σαν πρωταγωνιστής έχει την τιμητική του αφού είναι ο μόνος χαρακτήρας που μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικά όπλα, με ξεχωριστές κινήσεις, ενώ είναι και ο μόνος που μπορεί να τροποποιηθεί εξωτερικά με διαφόρων ειδών πανοπλίες.



Οι μικρότεροι εχθροί (τα mobs δηλαδή) μπορούν να εξουδετερωθούν εύκολα, όμως οι μεγαλύτεροι εχθροί απαιτούν κάποια τακτική αλλά και καλά reflexes, ενώ πρέπει να έχουμε το νου μας για το ποιο από τα τέσσερα Slate attacks πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε συγκεκριμένες επιθέσεις των εχθρών. Με το να πετύχουμε ένα perfect block ή ένα perfect dodge μπορούμε να κάνουμε break στον εχθρό, “σπάζοντας” την άμυνά του και αφήνοντάς τον εκτεθειμένο σε ένα weak point attack. Τα παραπάνω είναι σημεία κλειδιά του gameplay, ιδιαίτερα για όσους παίζουν στις μεγαλύτερες δυσκολίες. Αυτό το μοτίβο διατηρείται σχεδόν σε κάθε μάχη και παρότι είναι γενικά ευχάριστο μπορεί από ένα σημείο και μετά να κουράσει. Κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, το Age of Calamity είναι πιο ευχάριστο όταν παίζεται σε μικρότερες δόσεις. Σε αυτό βοηθάει και η φορητότητα του Switch.



Από το παιχνίδι δεν λείπει το leveling και το crafting όπλων, ενώ σταδιακά ξεκλειδώνουμε και merchants οι οποίοι μας πουλάνε υλικά που μπορεί να χρειαστούμε. Όλοι οι εχθροί και τα τέρατα είναι βγαλμένα από το σύμπαν του BotW, κάτι πολύ ευχάριστο για τους λάτρεις του συγκεκριμένου παιχνιδιού, οι οποίοι θα δουν πως μπορούν να πολεμήσουν με τους τεράστιους μονόφθαλμους Henoxes, αλλά και με τα διαφόρων ειδών Lynels.



Όσον αφορά στο περιεχόμενο του Age of Calamity, να αναμένετε ένα 30ωρο περίπου playthrough για το main story, μαζί με αρκετά από τα side missions. Η διάρκεια αυτή εξαρτάται από το επίπεδο δυσκολίας που επιλέγετε, αλλά και τα skills του κάθε παίκτη. Συνολικά υπάρχουν τέσσερα επίπεδα δυσκολίας (easy, normal, hard, very hard), το αρνητικό όμως είναι πως οι μεγαλύτερες δυσκολίες δεν σας ανταμείβουν με κάτι παραπάνω. Αξίζει να αναφερθεί πως το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί συνεργατικά offline με έναν φίλο ή φίλη σας, στην ίδια κονσόλα σε μορφή split screen.



Τα γραφικά του Hyrule Warriors: Age of Calamity είναι φτιαγμένα με την ίδια μηχανή που χρησιμοποιεί το Breath of the Wild. Όμως, λόγω της μεγάλης ποσότητας σε εχθρούς, αλλά και της συχνότητας των εφέ, υπάρχουν ορισμένες μικρές “υποχωρήσεις” που αφορούν τομείς όπως η ποιότητα των σκιών και αυτή των textures. Γενικά όμως, το παιχνίδι δείχνει εξίσου όμορφο, με τα anime γραφικά του και τον πολύχρωμο κόσμο του. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο καλά λόγια για το performance, το οποίο σε απαιτητικές καταστάσεις μπορεί να πέσει πολύ κάτω από τα 30 καρέ το δευτερόλεπτο που στοχεύει ο ίδιος ο τίτλος. Είναι ένα φαινόμενο αρκετά ορατό (που με την πάροδο του χρόνου κάπως συνηθίζεται) και είναι πιο έντονο όταν παίζουμε σε docked και όχι σε handheld μορφή. Δεν γνωρίζουμε αν η Nintendo έχει σκοπό να κάνει κάτι γι’ αυτό, αν και γενικά δεν έχουμε και πολλές ελπίδες.



Αυτό που μας κέρδισε σίγουρα πάντως είναι τα πανέμορφα cutscenes του παιχνιδιού με τα καλοδουλεμένα animations του. Είμαστε αρκετά εντυπωσιασμένοι από την απόδοση και τη γενικότερη εικόνα σε handheld, που δεν έχει να ζηλέψει σχεδόν τίποτα από τη docked εμπειρία, πλην φυσικά μιας μικρότερης ανάλυσης, μιας διαφοράς που δεν γίνεται αντιληπτή στο μάτι. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο soundtrack του τίτλου, ο οποίος περιέχει πάρα πολλά κομμάτια από το BoTW, με μικρές αλλαγές στη δομή τους, αλλά και κάποιες νέες συνθέσεις.



Συμπέρασμα



Το Age of Calamity είναι ένα παιχνίδι Warriors βασισμένο στο σύμπαν των παιχνιδιών Zelda και συγκεκριμένα του Breath of the Wild. Όσοι αγάπησαν το παιχνίδι του 2017, σίγουρα αξίζει να ρίξουν μια ματιά και σε αυτόν τον νέο τίτλο. Προσοχή όμως, η προσέγγισή σας πρέπει να είναι διαφορετική γιατί τα παιχνίδια Warriors ανήκουν σε τελείως διαφορετικό είδος που, παρότι ελαφρώς μονότονο, προσφέρει διαφορετικές συγκινήσεις.



Το παιχνίδι σίγουρα λειτουργεί ως fan-service και καταφέρνει να συμπληρώσει άψογα τα κενά που άφησε το Breath of the Wild, επιλέγοντας ένα τελείως διαφορετικό μονοπάτι όσον αφορά στο gameplay. Πρόκειται για έναν αξιόλογο τίτλο αλλά σίγουρα όχι για κάτι επαναστατικό, όπως είναι το BotW για το δικό του είδος.



Βαθμολογία: 8/10