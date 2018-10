Life is Strange 2 - Episode 1 - Review: Ιδανικός πρόλογος

Πληροφορίες

Βαθμολογία: 8/10

Life is Strange 2 - Episode 1: RoadsPlayStation 4 / Xbox One / PCPlayStation 4Dontnod EntertainmentSquare EnixGraphic adventure18+27 Σεπτεμβρίου 2018ΌχιΟι άνθρωποι είμαστε παράξενα όντα. Είμαστε πλάσματα της συνήθειας, αλλά μας αρέσουν και οι αλλαγές. Θέλουμε μερικά πράγματα να μην αλλάξουν ποτέ και την ίδια στιγμή θέλουμε να τα δούμε να προοδεύουν, να βελτιώνονται. Κάπως έτσι είναι και η σχέση μας με τα βιντεοπαιχνίδια που μας αρέσουν. Πότε θέλουμε να μένουν ίδια, γιατί τα θεωρούμε “τέλεια” και πότε παραπονιόμαστε ότι μένουν στάσιμα και κάπως έτσι, οι εταιρείες ανάπτυξης μένουν να ταλαντεύονται κάπου στη μέση, προσπαθώντας να βρουν τη χρυσή τομή.Η Dontnod Entertainment αποφασίζει να ρισκάρει, συνεχίζοντας το franchise του Life is Strange και αφήνοντας πίσω ένα κομμάτι του πρώτου παιχνιδιού που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του: τις πρωταγωνίστριές του. Αναμενόμενα, δημιουργήθηκαν αρκετές αντιδράσεις, όμως το Life is Strange 2 είναι ένα sequel που τείνει περισσότερο προς την πλευρά της αλλαγής, καταφέρνοντας να παραμείνει πιστό στη “φιλοσοφία” του franchise. Το πρώτο επεισόδιο, με τίτλο Roads, μας το κάνει ξεκάθαρο ότι μιλάμε ακόμα για ένα Life is Strange.Το Roads αποτελεί τον πρόλογο της νέας περιπέτειας της Dontnod και ξεκινάει με μια απατηλή αίσθηση οικειότητας. Μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά, μας συστήνει στον νέο 16χρονο πρωταγωνιστή, τον Sean Diaz και τη μεξικανικής καταγωγής οικογένειά του, που αποτελείται από τον πατέρα του και τον 9χρονο αδερφό του, Daniel.Με το πέρας της εισαγωγής, ο Sean ξεκινάει να ετοιμάζεται για ένα πάρτι με τους φίλους του και μας τοποθετεί ξανά στον “κυκλώνα” της εφηβείας που είχαμε γνωρίσει πολύ καλά στο πρώτο παιχνίδι. Μόνο που, μετά από λίγα λεπτά, η ιστορία μάς το κάνει σαφές πως δεν πρόκειται για “μια από τα ίδια”. Μια παρεξήγηση και ένα τραγικό συμβάν αργότερα, τα αδέρφια Diaz αναγκάζονται να γίνουν φυγάδες, αφήνοντας πίσω το σπίτι τους στο Seattle…Κατά αυτόν τον τρόπο η Dontnod ξεκινάει να υφαίνει τη νέα της περιπέτεια, εξιστορώντας την οδύσσεια δυο αδερφών. Το πρώτο επεισόδιο μπορεί να διαρκέσει έως και 5 ώρες, δίνοντάς μας μια πολύ καλή αίσθηση του τι ακολουθεί. Αυτήν τη φορά τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από την αρχή και η Dontnod έχει ωριμάσει μαζί με το παιχνίδι της. Αυτές οι “παράξενες” και αμήχανες στιγμές του πρώτου παιχνιδιού μάς εγκαταλείπουν την ώρα που τα δυο αδέρφια εγκαταλείπουν το σπίτι τους.Ο Sean γίνεται ο προστάτης και ο μέντορας του μικρού αδερφού του και είναι στο χέρι σας να επιλέξετε πόσο κάλος μεγάλος αδερφός θα είναι. Η σχέση μεταξύ τους θα σας φανεί γνώριμη, αν έχετε αδέρφια και οι Diaz είναι δυο αγόρια που μπορείτε να ταυτιστείτε πολύ γρήγορα μαζί τους. Φυσικά, κάθε κίνηση και κάθε απόφαση του Sean δεν περνάει απαρατήρητη από τον αδερφό του και από το πρώτο μόλις επεισόδιο θα καταλάβετε ότι οι πράξεις σας διαμορφώνουν την προσωπικότητα του Daniel, αλλά και την εξέλιξη της ιστορίας.Η σχέση των αδερφών Diaz είναι μια ρεαλιστική αδερφική σχέση, με τα καλά και τα κακά της. Στο Roads βλέπουμε τσακωμούς, όμορφες στιγμές και ό,τι συνεπάγεται με τη δυναμική δύο αδερφών. Όταν ο Daniel φοβάται, ο Sean εκμεταλλεύεται την παιδική φαντασία του για τον καθησυχάσει, μετατρέποντας το ταξίδι τους σε μια περιπέτεια βγαλμένη από τον "Άρχοντα των Δαχτυλιδιών". Απλές και όμορφες στιγμές, οι οποίες μας κάνουν να ταυτιστούμε με τους χαρακτήρες.Ξεκινώντας από το Seattle για να φτάσουν στο Μεξικό, οι δυο πρωταγωνιστές θα περάσουν από διάφορες τοποθεσίες, επιτρέποντας στην Dontnod να μας ταξιδέψει σε δεκάδες διαφορετικά μέρη. Θα έρθετε αντιμέτωποι με διαφορετικές καταστάσεις, ανθρώπους και τη σκληρή πραγματικότητα της Αμερικής του 2016. Θα δείτε δάση, βενζινάδικα και παραθαλάσσια μοτέλ. Κάθε τοποθεσία θα έχει τη δικιά της ιστορία για να διηγηθεί.Το δάσος θα σας δώσει μια ευκαιρία να δεθείτε με τον Daniel, μαθαίνοντας του να διαβάζει τα σύμβολα που αφήνουν οι πεζοπόροι στα δέντρα. Στο βενζινάδικο θα νιώσετε την αμηχανία των ντόπιων και θα έρθετε αντιμέτωποι με ηθικά διλήμματα, ενώ οι χαρακτήρες που θα συναντήσετε ποικίλουν. Οι εναλλαγές στα τοπία δεν προσφέρουν μόνο οπτική ποικιλία, αλλά και μια ευκαιρία να εξερευνήσετε τους ενδιαφέροντες χαρακτήρες που κατοικούν σε κάθε μια από αυτές. Κάποιοι θα είναι καλοί και κάποιοι όχι.Το πρώτο επεισόδιο δημιουργεί έναν ενθουσιασμό για το πού θα μπορούσαμε να βρεθούμε στη συνέχεια ή ποιους θα μπορούσαμε να συναντήσουμε. Αν και το Roads αποτελεί τον πρόλογο μιας προσωπικής ιστορίας, εξερευνά και έναν ολόκληρο κόσμο, εστιάζοντας στις προβληματικές πτυχές του. Υπάρχουν αναφορές στον ρατσισμό και στο πολιτικό προσκήνιο της Αμερικής και στο μεγαλύτερο ποσοστό εξυπηρετούν την ιστορία με μεγάλη επιτυχία. Παράλληλα, η αίσθηση του υπερφυσικού επιστρέφει με μένος, καταφέρνοντας να ταιριάξει στην ιστορία με τον τρόπο της και να εξάψει το ενδιαφέρον.Το Life is Strange 2 βασίζεται έντονα στην πλοκή του και οι χειρισμοί εξυπηρετούν την πιο εύκολη εξιστόρησή της και αυτό φαίνεται. Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, η κάμερα παραμένει σε third-person, ο δεξής σταυρός σάς βοηθάει να κάνετε τις επιλογές σας, ενώ τα αναλογικά μετακινούν το χαρακτήρα σας και την κάμερά σας.Το παλιό, γνώριμο Journal επιστρέφει και σε αυτό το παιχνίδι και έχει ακριβώς τον ίδιο σκοπό: να δώσει μεγαλύτερο βάθος στη πλοκή και μια ευκαιρία στη Dontnod να παρουσιάσει όμορφα σκίτσα. Τα collectibles κάνουν και αυτά την επανεμφάνισή τους, ως διάφορα σουβενίρ από τις τοποθεσίες που θα επισκεφθείτε και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να στολίσετε την τσάντα σας. Επιπλέον, ο Sean έχει τη δυνατότητα να ζωγραφίσει διάφορα τοπία από το ταξίδι σας, χρησιμοποιώντας απλοϊκούς χειρισμούς.Παρόλα αυτά, το Roads μάς έδωσε μια γεύση και από κάποια νέα χαρακτηριστικά, αν και θα θέλαμε να είχε περισσότερα. Κατά τη διάρκεια της περιορισμένης εξερεύνησης, ο Daniel είναι ο (σχεδόν) αυτόνομος companion σας. Σε διάφορες περιπτώσεις θα σχολιάσει κάτι που θα δείτε και το παιχνίδι θα σας προτρέψει να του απαντήσετε ενώ ψάχνετε γύρω σας, δημιουργώντας μικρές συζητήσεις, που γεμίζουν την εκκωφαντική σιωπή του προηγούμενου τίτλου. Μάλιστα, αυτές οι φευγαλέες συζητήσεις γίνονται η αφορμή για να δούμε κάποια easter eggs, όπως μια έξυπνη αναφορά στο The Last of Us.Με τη μεταφορά του franchise στην Unreal Engine 4, το σύμπαν του Life is Strange γίνεται πιο όμορφο από ποτέ. Το Life is Strange 2 διατηρεί την παλιά αισθητική, όμως τώρα αποδίδεται πολύ καλύτερα. Οι τοποθεσίες είναι πιο λεπτομερείς, προσφέροντας αξέχαστα ηλιοβασιλέματα και ήσυχες γωνίες, ενώ τα μοντέλα των χαρακτήρων είναι εμφανώς βελτιωμένα. Οι παράξενες κινήσεις που βλέπαμε στο πρώτο παιχνίδι έχουν εξαφανιστεί, πλέον όλοι οι χαρακτήρες κινούνται πιο φυσικά, όχι τελείως όμως.Στη μουσική επιμέλεια συναντάμε ξανά τα γνώριμα ακούσματα του Jonathan Morali, τα οποία σε συνδυασμό με τις ήσυχες στιγμές, που οι ήρωές μας απολαμβάνουν τη θέα και έχουν γίνει σήμα κατατεθέν πλέον για τη σειρά, δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα.Το πρώτο επεισόδιο του Life is Strange 2 είναι ένας ιδανικός πρόλογος για την περιπέτεια των αδερφών Diaz. Η Dontnod έχει ωριμάσει μαζί με το δημιούργημά της και διηγείται μια ακόμα προσωπική ιστορία που έχει τη δυνατότητα να μας καθηλώσει. Η αλλαγή ίσως και να έκανε καλό στο franchise και το επεισόδιο Roads μας κάνει να ελπίζουμε για μια συνέχεια που μπορεί να ξεπεράσει τον πρώτο τίτλο της σειράς. Το ταξίδι των Diaz ξεκίνησε και εμείς ανυπομονούμε να ταξιδέψουμε μαζί τους μέχρι το τέλος.