Η COSMOTE TV ανανεώνει τη συμφωνία με τα BBC Studios

Η COSMOTE TV ανανέωσε τη συμφωνία της με τα BBC Studios, εξασφαλίζοντας, σε αποκλειστικότητα για τη νέα σεζόν πολυαναμενόμενες νέες παραγωγές του βρετανικού στούντιο, όπως το δραματικό «Life» από τους δημιουργούς του «Doctor Foster» και τη μαύρη κωμωδία «Guilt», ολόκληρους κύκλους δημοφιλών τίτλων του BBC, σαν το θρυλικό «Doctor Who» και το βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα «Luther», αλλά και εμβληματικά ντοκιμαντέρ από την πλούσια ταινιοθήκη του BBC Earth.

«Ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς και διανομείς περιεχομένου παγκοσμίως, τα BBC Studios, θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν να προσφέρει συναρπαστικό πρόγραμμα για τους συνδρομητές μας, που θα μπορούν να το απολαύσουν live στα κανάλια μας ή μέσα από την on demand ταινιοθήκη της COSMOTE TV. Μαζί με τις υπόλοιπες συμφωνίες μας με μεγάλα διεθνή κινηματογραφικά στούντιο, όπως η Disney, η NBC/Universal, η Paramount, το CBS, η Fremantle, αλλά και με τις δικές μας πρωτότυπες παραγωγές σειρών, προμηνύεται μία συναρπαστική νέα σεζόν στην COSMOTE TV», δήλωσε ο Executive Director της COSMOTE TV, Δημήτρης Μιχαλάκης.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για την επέκταση της συνεργασίας μας με την COSMOTE TV, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε με τους συνδρομητές της ποικίλο περιεχόμενο υψηλής ποιότητας. Οι βραβευμένες σειρές μας και το πρωτοποριακό πρόγραμμα φυσικής ιστορίας θα αποτελέσει μία πολύτιμη προσθήκη στην ήδη εντυπωσιακή προσφορά σε on demand περιεχόμενο για τους συνδρομητές», σχολίασε σχετικά ο Salim Mukaddam, Ανώτατος Αντιπρόεδρος Συμπαραγωγών και Πωλήσεων περιεχομένου Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής για τα BBC Studios.

Νέες πολυαναμενόμενες πρεμιέρες του BBC στην COSMOTE TV

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τα BBC Studios, η COSMOTE TV θα προβάλει τις νέες παραγωγές του βρετανικού στούντιο και των κορυφαίων ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, όπως η μαύρη κωμωδία «Guilt», από τον παραγωγό του Urban Myths, όπου ο Τζέιμι Σάιβς (Chernobyl, Valhalla Rising) και ο Μαρκ Μπόναρ (Unforgotten, Line of Duty) υποδύονται δύο αδέλφια που βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν κατά λάθος χτυπούν με το αυτοκίνητο έναν άντρα και προσπαθούν να το αποκρύψουν, αλλά και το δραματικό «Life» από τους δημιουργούς του πολυβραβευμένου «Doctor Foster», για τις ζωές των ενοίκων ενός αστικού συγκροτήματος κατοικιών, με τους Άλισον Στέντμαν (Pride and Prejudice, Life is Sweet) και Πίτερ Ντέιβισον (Doctor Who).

Από το πρόγραμμα της νέας σεζόν, ξεχωρίζει η δραματική κομεντί «Us» με τους Τομ Χολάντερ (Bohemian Rhapsody), Σάσκια Ριβς (Luther) και Τομ Τέιλορ (The Last Kingdom), όπου ένα οικογενειακό ταξίδι περιήγησης στην Ευρώπη εκτροχιάζεται μετά την ανακοίνωση ενός διαζυγίου, το θρίλερ «We Hunt Together», για ένα αταίριαστο δίδυμο που επιδίδεται σε ένα αδυσώπητο παιχνίδι εκδίκησης στους δρόμους του Λονδίνου και ένα παιχνίδι γάτας-ποντικού με τους δυο αστυνομικούς που τους καταδιώκουν, αλλά και η συνέχεια (4ος κύκλος) της βραβευμένης με BAFTA σειράς μυστηρίου «Unforgotten», στην οποία ξεδιπλώνεται άλλη μία σκοτεινή υπόθεση δολοφονίας με υπόπτους 4 πρώην αστυνομικούς. Οι τρεις πρώτοι κύκλοι της σειράς είναι διαθέσιμοι on demand μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV Plus.

>400 ώρες περιεχομένου από κορυφαίες σειρές του BBC όπως: «Doctor Who», «Luther», «Ripper Street», «Happy Valley», «Call the Midwife»

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV έχουν στη διάθεσή τους, για binge watching, όλους τους κύκλους δημοφιλών παραγωγών των BBC Studios, όπως το βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα «Luther» με τον Ίντρις Έλμπα (5 κύκλοι), το επίσης πολυβραβευμένο «Happy Valley» (3 κύκλοι), το κλασικό δράμα «Call the Midwife» με την Βανέσα Ρεντγκρέιβ τους κύκλους 1 έως 8, τα αγαπημένα «The Musketeers», «The Split», «Ripper Street», «Robin Hood», «Doctor Foster», «War and Peace», καθώς και τους κύκλους 5 έως 11 της εμβληματικής σειράς «Doctor Who», σε νέα ψηφιοποιημένη έκδοση.

Όλα τα επεισόδια των σειρών (πάνω από 400 ώρες προγράμματος), είναι διαθέσιμα στον on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV Plus), στον οποίο βρίσκουμε πάνω από 110 σειρές και 180 κύκλους επεισοδίων.

Ειδικότερα, όσοι χρησιμοποιούν τη νέα streaming υπηρεσία της COSMOTE TV έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν ακόμα πιο εύκολα στον κατάλογο και να βρουν το είδος σειράς που τους ταιριάζει. Η νέα COSMOTE TV είναι προσβάσιμη μέσα από app στο COSMOTE TV Wi-Fi Android TV Box (με εύκολη εγκατάσταση χωρίς κεραία & καλώδια), σε smart τηλεοράσεις: Samsung, Sony και σύντομα LG και σε φορητές συσκευές (tablets, smartphones) και μέσα από browser σε PCs/laptops.

Εντυπωσιακά ντοκιμαντέρ με την υπογραφή του BBC Earth

Με πάνω από 300 ώρες επιλεγμένου προγράμματος του δημοφιλούς καναλιού ντοκιμαντέρ BBC Earth, που μεταδίδεται στην Ελλάδα μέσω της COSMOTE TV, oι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους μέσα από την On Demand υπηρεσία BBC EARTH, τις πιο εμβληματικές σειρές του καναλιού. Μεταξύ άλλων, οι φίλοι των ντοκιμαντέρ θα βρουν το «David Attenborough’s Natural Curiosities», το οποίο εξετάζει τα πιο παράξενα πλάσματα που συναντάμε στη φύση, το βραβευμένο με 4 Emmy «Frozen Planet», που με αφηγητές τον Ντέιβιντ Ατένμπορο και τον ηθοποιό Άλεκ Μπάλντουιν παρουσιάζει τη ζωή στην Ανταρκτική και τον Αρκτικό κύκλο, το επίσης βραβευμένο «Life Below Zero» για τη ζωή στην Αλάσκα, το αφιερωμένο στις ομορφιές της Μεσογείου «Mediterranean with Simon Reeve» και πολλά άλλα.