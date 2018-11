Τι παίζει στο Netflix | Δεκέμβριος 2018

Για όσους δεν γνωρίζουν, το Netflix αποτελεί την κορυφαία διαδικτυακή υπηρεσία ψυχαγωγίας παγκοσμίως, με 130 εκατομμύρια συνδρομές σε πάνω από 190 χώρες. Τα μέλη του απολαμβάνουν τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες από ένα ευρύ φάσμα ειδών και γλωσσών και μπορούν να παρακολουθούν απεριόριστο περιεχόμενο, όποτε και όπου επιθυμούν, από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet. Τα μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να κάνουν παύση και να συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιεχόμενο, χωρίς διαφημιστικά σποτ ή δεσμεύσεις.













ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Εσύ (26/12/2018)

You





Ένας ευφυής υπάλληλος βιβλιοπωλείου ερωτεύεται μια ανερχόμενη συγγραφέα και κάνει ό,τι μπορεί για να εξαφανίσει σιγά σιγά τα μεταξύ τους εμπόδια.





Έδεσε το Γλυκό και στις Γιορτές! (07/12/2018)

Nailed It! Holiday!







Χριστουγεννιάτικα επεισόδια του "Έδεσε το Γλυκό!"; Αυτό είναι δώρο! Ήρθε η ώρα για θεαματικές γκάφες... με εορταστική χροιά.







Έρωτας βάσει Σχεδίου (07/12/2018)

Plan Coeur (The Hook Up Plan)







Στην κωμική σειρά που εκτυλίσσεται στο Παρίσι, οι φίλες της ανύπαντρης Έλσα προσλαμβάνουν έναν άντρα συνοδό σε μια άστοχη προσπάθεια να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή της.







Χακάν: Ο Προστάτης (14/12/2018)

The Protector







Όταν ένα μαγικό φυλαχτό τού δίνει μυστικές ιδιότητες, ένας νεαρός ξεκινάει τη μάχη κατά των σκοτεινών δυνάμεων για να λύσει ένα μυστήριο από το παρελθόν του.







Τα Σκυλιά του Βερολίνου (07/12/2018)

Dogs of Berlin







Ο φόνος ενός ποδοσφαιριστή φέρνει δύο εντελώς διαφορετικούς αστυνομικούς αντιμέτωπους με τον υπόκοσμο του Βερολίνου, αλλά και με τις δικές τους παράνομες δραστηριότητες.



Φονικό Βουνό (28/12/2018)

Murder Mountain







Με αφορμή την εξαφάνιση ενός ντόπιου καλλιεργητή ξεσκεπάζεται η αλήθεια για τις παρανομίες και τα μυστικά που κρύβει η πρωτεύουσα της καλλιέργειας μαριχουάνας των ΗΠΑ.







Κυνηγοί Δαιμόνων (21/12/2018)

Diablero





Μετά την απαγωγή ενός κοριτσιού, ένας ιερέας ψάχνει να τη βρει στον υπόκοσμο της Πόλης του Μεξικού, παρέα με έναν κυνηγό δαιμόνων κι έναν ερευνητή μεταφυσικών φαινομένων.













Ο Κρατούμενος (07/12/2018)

El recluso







Ένας πρώην πεζοναύτης μπαίνει σε μια μεξικάνικη φυλακή και παριστάνει τον κρατούμενο για να πλησιάσει σε μια συμμορία που μάλλον απήγαγε την κόρη ενός Αμερικανού δικαστή.







Πάιν Γκαπ (07/12/2018)

Pine Gap







Αυστραλοί και Αμερικανοί υπάλληλοι έρχονται αντιμέτωποι με εντάσεις και προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων στη δουλειά, σε μια κοινή υπηρεσία πληροφοριών στο Άλις Σπρινγκς.







Terrace House: Νέοι Ορίζοντες: Μέρος 5 (18/12/2018)

Terrace House: Opening New Doors: Part 5







Ο Τακαγιούκι και η Άγια συνεχίζουν να βγαίνουν ραντεβού, αλλά η καρδιά του Τακαγιούκι ίσως ανήκει αλλού. Το νέο μέλος Σούνσουκε αρχίζει ένα ταξίδι αυτογνωσίας.



Μια πιο Tρελή Οικογένεια: Σεζόν 4 (14/12/2018)

Fuller House: Season 4





Οι Τάνερ-Φούλερ-Γκίμπλερ επιστρέφουν για πολλά γέλια. Η σπίθα ανάμεσα στην Ντι Τζέι και τον Στιβ ανάβει ξανά, ενώ η οικογένεια αναμένει ένα νέο μέλος.







Ταξιδιώτες στο Χρόνο: Σεζόν 4(14/12/2018)

Travelers: Season 3





Ο Γκραντ Μακλάρεν κι η ομάδα του φτάνουν στα όριά τους, καθώς αντιμετωπίζουν ζητήματα πίστης, εμπιστοσύνης, θανάτου και την αυξανόμενη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης.







Το Ράντσο: Μέρος 6 (07/12/2018)

The Ranch: Part 6





Ο Κολτ έρχεται αντιμέτωπος με τις προκλήσεις της λειτουργίας του ράντσου ενώ περιμένουν με την Άμπι το μωρό. Μια δεύτερη νέα άφιξη κρατά τους Μπένετ σε αναμμένα κάρβουνα.







ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX















ΡΟΜΑ (14/12/2018)

ROMA







Μια ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Αλφόνσο Κουαρόν για τη ζωή μιας οικογένειας της μεσαίας τάξης στην Πόλη του Μεξικού, κατά τη διάρκεια ενός θυελλώδους έτους το '70.











Με τα Μάτια Κλειστά (21/12/2018)

Bird Box





Πέντε χρόνια αφότου ένα κύμα μαζικών αυτοκτονιών αποδεκατίζει τον πληθυσμό, μια γυναίκα με τα δυο της παιδιά φεύγουν για μια απεγνωσμένη, επικίνδυνη αναζήτηση καταφυγίου.













Μόγλης: Ο Θρύλος της Ζούγκλας (07/12/2018)

Mowgli: Legend of the Jungle







Ένα ορφανό αγόρι που το μεγάλωσαν ζώα στα βάθη της ζούγκλας αναδεικνύεται σε ήρωα, όταν έρχεται αντιμέτωπο με έναν επικίνδυνο εχθρό αλλά και τις ανθρώπινες ρίζες του.





ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



Η Ιστορία ενός Αθώου (14/12/2018)

The Innocent Man







Στη δεκαετία του '80, η μικρή πόλη Έιντα της Οκλαχόμας γίνεται το σκηνικό δύο τρομερών εγκλημάτων, τα πορίσματα για τα οποία παραμένουν αντιφατικά μέχρι και σήμερα.







ReMastered: Η Δολοφονία του Τζαμ Μάστερ Τζέι (07/12/2018)

ReMastered: Who Killed Jam Master Jay?





Το 1975, τρία μέλη του συγκροτήματος Miami Showband δολοφονούνται σε ενέδρα αυτονομιστών του Άλστερ στην Ιρλανδία. Είχε καμιά σχέση η κυβέρνηση με το έγκλημα;





Μπρους Σπρίνγκστιν στο Μπρόντγουεϊ (16/12/2018)

Springsteen on Broadway





Ένα σόου που έλαβε διθυραμβικές κριτικές και βασίζεται στην αυτοβιογραφία του Σπρίνγκστιν, όπου ο μουσικός ερμηνεύει σόλο ακουστικές εκδόσεις των τραγουδιών του.









ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX











Τα Σούπερ Τερατάκια και το Αστέρι των Ευχών (07/12/2018)

Super Monsters and the Wish Star







Αποχαιρετήστε αυτήν τη χρονιά και μετρήστε αντίστροφα για το νέο έτος με αγαπημένους ήρωες από τα "Σούπερ Τερατάκια".







Αλέξα και Κέιτι: Σεζόν 2 (26/12/2018)

Alexa & Katie: Season 2





Η Αλέξα πολεμάει τον καρκίνο. Αλλά τίποτα δεν τη φοβίζει, ξέροντας ότι έχει πλάι της την κολλητή της, την Κέιτι. Ούτε καν το λύκειο.





ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ NETFLIX







Αναμνήσεις απ' την Αλάμπρα (01/12/2018)

Memories of the Alhambra





Ενώ αναζητά τον μυστηριώδη δημιουργό ενός παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας, στέλεχος εταιρείας επενδύσεων γνωρίζει μια γυναίκα που έχει έναν ξενώνα στην Ισπανία







Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης



Το Netflix λανσάρει για έναν ακόμη μήνα σειρές, ταινίες και κινούμενα σχέδια που συναρπάζουν. To πρωτότυπο περιεχόμενο της υπηρεσίας είναι εντυπωσιακό, όμως την παράσταση για αυτόν τον μήνα κλέβουν οι προτάσεις της streaming υπηρεσίας για τα Χριστούγεννα. Η τριλογία της Μπρίτζετ Τζόουνς μαζί με εξαιρετικές επιλογές, όπως το Νυκτοβια Πλάσματα, το Διχασμένος, το Minority Report και άλλα φέρνουν νέες επιλογές στη λίστα ταινιών του Netflix, ενώ υπάρχει και μπόλικο νέο πρωτότυπο υλικό, όπως η νέα ταινία της Σάντρα Μπούλοκ, Με Κλειστά Μάτια, αλλά και η ταινία του βραβευμένου σκηνοθετη, Αλφόνσο Κουαρόν, Ρομά.