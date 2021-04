11o Συνέδριο Infocom Security: η μεγαλύτερη συνεδριακή εκδήλωση στην Ελλάδα για την Ασφάλεια Πληροφοριών και την Προστασία Δεδομένων

Το InfoCom Security – www.infocomsecurity.gr - η μεγαλύτερη συνεδριακή εκδήλωση στην Ελλάδα για την Ασφάλεια Πληροφοριών και την Προστασία Δεδομένων - θα πραγματοποιηθεί στις 21, 22 και 23 Απριλίου με δυνατότητα δωρεάν online παρακολούθησης.



Αποτυπώνουμε τις τάσεις στο Cyber Security - Ισχυροποιούμε το Cyber Resilience





Το InfoCom Security 2021 θα αναδείξει μέσα σε τρεις ημέρες, τη βασική προσέγγιση ισχυροποίησης της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών, αποτυπώνοντας όλες τις τάσεις και προκλήσεις στο τομέα της ψηφιακής ασφάλειας, εστιάζοντας στις βέλτιστες στρατηγικές διαχείρισης ρίσκου, στα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία προστασίας των υποδομών IT, τις λύσεις και υπηρεσίες που αναπτύσσονται για την προστασία των υποδομών IT ενώ παράλληλα θα αναζητήσει την ισορροπία μεταξύ ιδιωτικότητας και ασφάλειας καθώς και τον κομβικό ρόλο του Cyber Security Awareness – ως πυλώνα δημιουργίας κουλτούρας και πλήρους επίγνωσης της σοβαρότητας της ψηφιακής ασφάλειας από το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων.



Με δεδομένο, ότι το Infocom Security 2021 θα μεταδοθεί και φέτος online και δωρεάν, μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα live streaming, καθώς και από το κανάλι youtube και τα social media της Smart Press, θα φέρει κοντά τον κόσμο της Ψηφιακής Ασφάλειας σε ένα ακόμα μεγαλύτερο κοινό, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς και αξιοποιώντας πάντα την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την μεγάλη απήχηση των επιτυχημένων συνεδρίων της Smart Press σε Ελλάδα και Κύπρο.



Όσοι συμμετέχετε θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα πλήρες πρόγραμμα ομιλιών, παρουσιάσεων, συζητήσεων και workshops από επαγγελματίες του χώρου της Ψηφιακής Ασφάλειας, Ερευνητές, Ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους θεσμικών φορέων που σχετίζονται σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία δεδομένων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.



Διαβάστε περισσότερα, πατώντας εδώ.







Μια μεγάλη κοινότητα - Ένα Σημείο Αναφοράς



Το συνέδριο InfoCom Security, που διοργανώνεται από το 2011 και κάθε χρόνο από την Smart Press – με πυλώνες τα περιοδικά IT Security Professional και InfoCom – αποτελεί την κορυφαία ετήσια εκδήλωση για την Ασφάλεια Πληροφοριών στην Ελλάδα και το σημείο αναφοράς των εξελίξεων και αποτύπωσης των τάσεων στο συγκεκριμένο χώρο.



Εδώ και πάνω από 10 χρόνια πλέον το InfoCom Security έχει δημιουργήσει μια μεγάλη επαγγελματική, τεχνολογική, ερευνητική, επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα με χιλιάδες ανθρώπους από το χώρο της πληροφορικής και των τεχνολογιών, από κάθε επαγγελματική βαθμίδα και θέση και από επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε κατηγορίας, που επισκέπτονται το συνέδριο, παρακολουθούν τις ομιλίες του, συμμετέχουν στις δράσεις και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.



Στο Συνέδριο, συμμετέχουν και το παρακολουθούν κάθε χρόνο, στελέχη τμημάτων IT (CTOs, CIOs, CISOs, Cyber Security Managers – Specialists – Operators, IT Managers, IT Auditors, ΙΤ Engineers, Risk & Compliance Managers κλπ.) από εταιρίες και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, που καλύπτουν το σύνολο των κάθετων αγορών, καθώς και επαγγελματίες από το κανάλι της Πληροφορικής, εταιριών που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση έργων και την παροχή λύσεων και υπηρεσιών ΙΤ, όπως επίσης και πολλοί ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και ερευνητές.