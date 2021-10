H Dell Technologies παρουσιάζει νέες επιχειρησιακές λύσεις σε συνεργασία με την VMware

Η Dell Technologies ανακοινώνει νέες δυνατότητες για λύσεις cloud και ΙΤ, σε συνεργασία με την VMware, για να επιταχύνει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί καταναλώνουν, διαχειρίζονται και ενεργούν με τα κρίσιμα δεδομένα.



«Οι οργανισμοί βασίζονται όλο και περισσότερο σε πολλαπλά clouds και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο σημερινό απαιτητικό επιχειρηματικό κλίμα, με περισσότερο από το 90% των επιχειρήσεων να αναμένεται να βασίζονται σε ένα μείγμα ιδιωτικών clouds, διαφόρων δημόσιων clouds και υφιστάμενων υποδομών εντός του επόμενου έτους», δήλωσε ο Jeff Boudreau, president and general manager στο Dell Technologies Infrastructure Solutions Group. «Η ανακοίνωση αυτή ενισχύει την αξία που προσφέρουν η Dell και η VMware από κοινού και καταδεικνύει περαιτέρω τη δέσμευσή μας για την παροχή τεχνολογιών που απλοποιούν τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να αξιοποιούν μια συνεχή, data-driven οικονομία, ανεξάρτητα με το πού βρίσκονται οι εφαρμογές και τα δεδομένα τους.»



Το λογισμικό ObjectScale επιταχύνει την καινοτομία και μειώνει το κόστος



Το λογισμικό Dell EMC ObjectScale επιτρέπει στους οργανισμούς να εκτελούν αποθήκευση στοιχείων object επόμενης γενιάς, συμβατά με Amazon S3 παράλληλα με εικονικές μηχανές, βοηθώντας στη μείωση του κόστους ανάπτυξης και στην προώθηση της καινοτομίας των εφαρμογών. Dell Technologies και VMware υποστηρίζουν αποθήκευση object software-defined εγγενώς σε περιβάλλον Kubernetes στο VMware vSphere με Tanzu και την πλατφόρμα vSAN Data Persistence Platform. Με την παροχή στους προγραμματιστές λειτουργιών storage με λογική self-service σε ένα περιβάλλον ιδιωτικού cloud, το ObjectScale βοηθά τα τμήματα ΙΤ στην εύκολη διαχείριση και κλιμάκωση χρησιμοποιώντας γνωστά εργαλεία VMware.



Το ObjectScale επεκτείνει επίσης τις δυνατότητες του Dell EMC VxRail για να υποστηρίξει σύγχρονα φορτία εργασίας, όπως AI, analytics και εφαρμογές εγγενείς στο cloud που απαιτούν S3. Σε συνδυαμό με το VxRail, το λογισμικό ObjectScale επιτρέπει στα στελέχη ΙΤ να αξιοποιούν την τεχνογνωσία τους στα εργαλεία VMware για να υποστηρίζουν σύγχρονες εφαρμογές αποθήκευσης που είναι εγγενείς στο cloud. Οι πελάτες επωφελούνται από μια λύση που έχει σχεδιαστεί από κοινού με την Vmware περιλαμβάνοντας τα VxRail και ObjectScale για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.



«Με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ObjectScale Early Access, είμαστε βέβαιοι ότι οι πελάτες μας θα εκτιμήσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης storage για δεδομένα τύπου object, συμβατή με S3, software defined, όποτε το χρειάζονται, απευθείας από το interface του VMware vCenter», δήλωσε ο Carl D'Halluin, chief technology officer στην Datadobi. «Οι λύσεις μας DobiMigrate και DobiProtect ενισχύουν το ObjectScale με ισχυρές δυνατότητες μετεγκατάστασης και προστασίας για να απλοποιήσουν, να αυτοματοποιήσουν και να προστατεύσουν το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο των πελατών - τα δεδομένα τους.»







Ο επικυρωμένος σχεδιασμός για τεχνητή νοημοσύνη - Validated Design for AI εφαρμόζει τεχνητή νοημοσύνη σε εικονικά περιβάλλοντα





Το Dell Technologies Validated Design for AI παρέχει την επόμενη γενιά εφαρμογών που υποστηρίζονται από ΑΙ, όπως η μοντελοποίηση, και επιτρέπει στους επαγγελματίες ΙΤ να εφαρμόζουν μια συνεπή προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη σε εικονικά περιβάλλοντα. Χρησιμοποιώντας τη σουίτα λογισμικού NVIDIA AI Enterprise που λειτουργεί σε πιστοποιημένα συστήματα NVIDIA, αυτή η λύση η οποία εισάγεται στην αγορά για πρώτη φορά μέσω της συνεργασίας Dell, VMware και NVIDIA, προσφέρει μια εταιρική πλατφόρμα έτοιμη για τεχνητή νοημοσύνη. Το Dell Technologies Validated Design for AI επιτρέπει στους οργανισμούς να εφαρμόζουν γρήγορα και εύκολα την τεχνητή νοημοσύνη στα δεδομένα, επιταχύνοντας τη διαμόρφωση και την ενσωμάτωση έως και 20%2. Η επικυρωμένη σχεδίαση είναι διαθέσιμη με Dell EMC VxRail, PowerScale και PowerSwitch.



«Η πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρήσεις απαιτεί μια βελτιστοποιημένη λύση full-stack που ενσωματώνεται απρόσκοπτα στις υποδομές και τα οικοσυστήματα που χρησιμοποιούν καθημερινά οι ομάδες ΙΤ», δήλωσε ο Manuvir Das, head of Enterprise Computing στην NVIDIA. «Το Dell Technologies Validated Design for AI συγκεντρώνει τις κορυφαίες τεχνολογίες της NVIDIA, της VMware και της Dell. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκτελούν απαιτητικά φορτία εργασίας τεχνητής νοημοσύνης σε υβριδικά clouds, χρησιμοποιώντας γνωστά εργαλεία διαχείρισης και αυτοματισμού VMware.»



Οι πιο πρόσφατες λύσεις βασίζονται στην ανακοίνωση της Dell για το λογισμικό αποθήκευσης Dell EMC SmartFabric (SmartFabric Storage Software). Κατά τη μετάβαση στην υποδομή ΙΤ επόμενης γενιάς, το Λογισμικό Αποθήκευσης SmartFabric θα επιτρέψει στους οργανισμούς να μεταβούν σε συστήματα SAN storage βασισμένα σε τεχνολογία IP με υψηλή απόδοση, χαμηλή καθυστέρηση και οικονομική αποδοτικότητα.