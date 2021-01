Σύμφωνο για κλιματικά ουδέτερα Cloud και Data Centers στην Ευρώπη

Ένα χρόνο μετά την υιοθέτηση της «Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας» (European Green Deal), οι κορυφαίοι πάροχοι υποδομών cloud και data centre και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Εμπορίου, δημιούργησαν το «Σύμφωνο για Κλιματικά Ουδέτερα Data Center» (Climate Neutral Data Centre Pact). 25 επιχειρήσεις και 17 οργανισμοί συμφώνησαν σε μια Πρωτοβουλία Αυτορρύθμισης για να καταστήσουν τα data centres της Ευρώπης κλιματικά ουδέτερα έως το 2030. Οι επιχειρήσεις που υπέγραψαν το Σύμφωνο αποτελούν τους πιο σημαντικούς παίκτες της βιομηχανίας cloud data και centres της Ευρώπης. Αυτή είναι μια ιστορική και σημαντική δέσμευση από μια βιομηχανία που αναλαμβάνει έγκαιρα δράση για να οδηγήσει τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.



Ο Frans Timmermans, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία, ανέφερε: «Οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιούν καθημερινά την τεχνολογία περισσότερο από ποτέ και θέλουν αυτή η τεχνολογία να συμβάλει στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Η σημερινή δέσμευση από σημαντικούς παρόχους της βιομηχανίας δεδομένων αποτελεί μια υπόσχεση προς την κοινωνία και προσφέρει ένα ευπρόσδεκτο πρώτο βήμα για την επίτευξη μιας κοινής φιλοδοξίας προς ένα έξυπνο και βιώσιμο μέλλον.»





Ο Alban Schmutz, Πρόεδρος του CISPE δήλωσε: «Με την υποδομή cloud, τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βιομηχανία μας δεσμεύεται στην ιδέα ότι πρέπει όλοι να δράσουμε ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Αυτή η δέσμευση δείχνει το δρόμο στη βιομηχανία cloud υποδομών της Ευρώπης ώστε να προσφέρει κλιματικά ουδέτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες έως το 2030.»



Ο Απόστολος Κάκκος, Πρόεδρος του EUDCA σχολίασε: «Τα Data centres είναι οι πυλώνες της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης και, όπως απεδείχθη κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων εγκλεισμού, αποτελούν βασική υποδομή όχι μόνο για την ψηφιακή οικονομία αλλά για την παγκόσμια οικονομία εξολοκλήρου. Είναι καθήκον μας να δεσμευτούμε προς μια Πρωτοβουλία Αυτορρύθμισης που θα συμβάλει στη διασφάλιση της λειτουργικής διαθεσιμότητας, της βιωσιμότητας και του μέλλοντος της βιομηχανίας μας.»



Το Σύμφωνο για Κλιματικά Ουδέτερα Data Center δημιουργεί μια Πρωτοβουλία Αυτορρύθμισης που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποστηρίζει τόσο την Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία, η οποία στοχεύει να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη ουδέτερη κλιματικά ήπειρο στον κόσμο έως το 2050, όσο και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δεδομένων καθιστώντας τα κέντρα δεδομένων της ΕΕ κλιματικά ουδέτερα έως το 2030.



Η Πρωτοβουλία Αυτορρύθμισης θέτει φιλόδοξους στόχους υπέρ της μετάβασης της Ευρώπης προς μια πιο πράσινη οικονομία. Δεσμεύει τους υπογράφοντες φορείς να διασφαλίσουν ότι τα data centers τους είναι κλιματικά ουδέτερα θέτοντας μετρήσιμους και φιλόδοξους στόχους που θα πρέπει επιτευχθούν έως το 2025 και 2030 στους ακόλουθους τομείς:



● Αποδεδειγμένη Ενεργειακή Απόδοση με μετρήσιμους στόχους

● Χρήση 100% καθαρής ενέργειας

● Προτεραιότητα στην Εξοικονόμηση Νερού

● Επαναχρησιμοποίηση και επισκευή των servers

● Αναζήτηση τρόπων επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας των data centre



Η πρόοδος σχετικά για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου για Κλιματικά Ουδέτερα Data Centres θα παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο φορές το χρόνο.



Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Σύμφωνο για Κλιματικά Ουδέτερα Data Center, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ClimateNeutral.cloud



Αρχικοί Υπογράφοντες

Πάροχοι Cloud και data centre



● 3DS Outscale

● Altuhost

● Aruba

● AWS (Amazon)

● CyrusOne

● Data4

● Digital Realty/Interxion

● DigiPlex

● Equinix

● FlameNetworks

● Gigas

● Google

● Ikoula

● Ilger

● Infloclip

● Irideos

● ITnet

● LCL

● Leaseweb

● NTT

● OVHcloud

● Register

● Scaleway

● Seeweb



Εμπορικοί Οργανισμοί



● CISPE, the association of Cloud Infrastructure Services in Europe

● EUDCA, the European Data Centre Association

● Cloud28+

● Cloud Community Poland

● Danish Cloud Community

● Dutch Datacenter Association

● Dutch Hosting Providers Association (DHPA)

● Eco – Alliance for strengthening digital infrastructures in Germany

● EuroCloud Croatia

● EuroCloud France

● France Datacentre

● ISPConnect

● TechUK