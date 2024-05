Οι αγώνες του Red Bull Cliff Diving ξεκίνησαν πολύ δυναμικά, όπως ήταν αναμενόμενο με τη γυναικεία κατηγορία να κάνει τις πρώτες βουτιές από την ακτή της λίμνης στα νότια προάστια της πόλης – μια εικόνα που έγινε το τέλειο υπόβαθρο για έντονη δράση κατάδυσης. Ο κόσμος μαζεύτηκε από νωρίς για να απολαύσει τις πλούσιες δραστηριότητες που προσφέρονται, από το Red Bull και την Λίμνη Βουλιαγμένη και τις τρεις μέρες όπως Sup Challenge, Diving Workshops και Platfrom Walks και τον πρώτο αγώνα των αθλητών με μοναδικές προσπάθειες που οι θεατές αποθέωσαν με δυνατά χειροκροτήματα.

Το τριήμερο event που συνεχίζεται σήμερα και αύριο, ξεκίνησε εχθές με τους αθλητές να παίρνουν θέση στους βράχους και να ξεκινούν την αναζήτησή τους για τον τίτλο πρωταθλητή του Red Bull Cliff Diving World Series από την πρώτη κιόλας μέρα στην Αθήνα. Οι βουτιές έγιναν από το ίδιο σημείο των βράχων και για την γυναικεία αλλά και για την ανδρική κατηγορία με τον βαθμό δυσκολίας να ορίζεται στα 2.6 DD σύμφωνα με τον ανανεωμένο και ενημερωμένο πίνακα βαθμών δυσκολίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η τέλεια αρχή έγινε με την Simone Leathead εχθές, Παρασκευή και είδαμε όλη τη δράση να ξεκινάει από το πρώτο κιόλας λεπτο του πρώτου γύρου του αγώνα στην εκπληκτική Αθηναϊκή τοποθεσία. Πρώτες στους βράχους ήταν οι γυναίκες, με την Αμερικανίδα Ellie Smart να ηγείται με το «Required Dive» της. Η κορυφαία Rhiannan Iffland που διεκδικεί να διατηρήσει τον τίτλο της, στο Red Bull Cliff Diving World Series και η πλησιέστερη αντίπαλός της Molly Carlson ήταν επίσης από τις πρώτες στην άκρη του γκρεμού, με την Carlson να έχει το πάνω χέρι στον πρώτο γύρο, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση με δύο 8άρια σε βαθμολογία και ένα 8.5, ενώ η Iffland, να βρίσκεται λίγο πιο πίσω στην τρίτη θέση, έχοντας πάρει δύο 7.5 και ένα 8.0 από τους κριτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην ανδρική κατηγορία, ο αγώνας για τον νέο παγκόσμιο τίτλο ξεκίνησε με τους αθλητές να δίνουν στο κοινό ένα μοναδικό θέαμα λαμβάνοντας υψηλές βαθμολογίες. Το 2024, κάθε βαθμός μετράει καθώς οι αθλητές παλεύουν για να πάρουν την πρώτη θέση στον πίνακα. Ήταν ο Μεξικανός αθλητής Jonathan Paredes που ξεκίνησε την δράση της σεζόν, όταν έκανε μια θριαμβευτική επιστροφή στη μόνιμη κατηγορία διαγωνιζομένων, τερματίζοντας στον πρώτο γύρο στην πρώτη θέση με τρεις βαθμολογίες των 9.0. Στην πρώτη θέση με τον Paredes είναι ο ανερχόμενος αστέρας από το 2023, ο Carlos Gimeno, ο οποίος επίσης πήρε τρία 9άρια για το Required Dive του μετά το Forward 2 Somersaults και 1/2 Twist στα νερά της Λίμνης Βουλιαγμένης.

Ο κάτοχος wildcard, David Colturi και ο πρωταθλητής του Red Bull Cliff Diving World Series του 2024 Constantin Popovici τερμάτισαν ισόπαλοι στην 3η θέση, με τους δύο διαγωνιζόμενους να κερδίζουν από δύο 8.5 και ένα 9.0, ο καθένας για το Forward 2 Somersaults και 1/2 Twist τους.

Το Red Bull Cliff Diving World Series του 2024 συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 25 Μαΐου, με τους διαγωνιζόμενους που θα βουτήξουν από τις πλατφόρμες για να ολοκληρώσουν τους Γύρους 2 και 3 στη Λίμνη Βουλιαγμένη.

Οι βαθμολογίες των αθλητών όπως αυτές διαμορφώθηκαν σήμερα:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1- Simone Leathead CAN – 66.30pts.

2- Molly Carlson CAN – 63.70

3- Rhiannan Iffland AUS – 59.80

4- Elisa Cosetti (W) ITA – 58.50

5- Meili Carpenter USA – 54.60

6- Anna Bader (W) GER – 53.30

7- Maria Paula Quintero COL – 50.70

8- Eleanor Smart USA – 49.40

9- Paty Valente (W) BRA – 46.80

10- Yana Nestsiarava (W) ITA – 45.50

11- Aimee Harrison (W) CAN – 37.70

12- Xantheia Pennisi AUS – 36.40

ΑΝΔΡΕΣ

1- Jonathan Paredes MEX – 70.20pts.

1- Carlos Gimeno ESP – 70.20

3- David Colturi (W) USA – 67.60

3- Constantin Popovici ROU – 67.60

5- Aidan Heslop GBR – 62.40

5- James Lichtenstein USA – 62.40

5- Oleksiy Prygorov UKR – 62.40

8- Catalin Preda ROU – 61.10

9- Braden Rumpit (W) NZL – 58.50

10- Miguel Garcia (W) COL – 57.20

11- Matt Cooper (W) USA – 57.20

12- Sergio Guzman (W) MEX – 44.20

Ο μεγάλος τελικός που θα μας κόψει την ανάσας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26/05 όπου θα απολαύσουμε τις πιο φαντασμαγορικές βουτιές από τους καλύτερους των καλύτερων!

Κλείσε τα εισιτήρια σου εδώ!