Το Υπουργείο Οικονομικών, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) παρουσίασαν χθες τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διασφάλιση του δικαιώματος στη λήθη (Right to be forgotten – RTBF) των επιζώντων από καρκίνο στις συμβάσεις ζωής που συνδέονται με κάθε είδους δάνειο. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομικών, η ελληνική ασφαλιστική αγορά, αναγνωρίζοντας το θεμιτό συμφέρον των επιζώντων από καρκίνο να έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υψηλής κοινωνικής σημασίας, υιοθέτησε Κώδικα Δεοντολογίας για την κατοχύρωση του δικαιώματος στη λήθη (RTBF).

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΑΕΕ αποτελεί κείμενο αυτό-δέσμευσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το οποίο συν-διαμορφώθηκε με το Υπουργείο Οικονομικών και την ΕΛΛΟΚ και αφορά, ειδικότερα, στην κατοχύρωση του δικαιώματος στη λήθη στο πλαίσιο των ασφαλίσεων ζωής που συνδέονται με κάθε είδος δανείου είτε στεγαστικού είτε επαγγελματικού είτε καταναλωτικού, μέχρι του ποσού συνολικά των € 300.000.Η κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν θα χρησιμοποιούν το ιστορικό καρκίνου ενός υποψήφιου προς ασφάλιση, μετά την παρέλευση 10 ετών από την ολοκλήρωση της θεραπείας και την πλήρη ίασή του από την ασθένεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το διάστημα αυτό μειώνεται στα 5 χρόνια, σε περίπτωση που η διάγνωση του καρκίνου έγινε πριν την ενηλικίωση. Στον πυρήνα του πρόκειται για δικαίωμα μη διαφοροποίησης ενός πρώην καρκινοπαθούς σε σχέση με κάθε άλλο πρόσωπο με ανάλογο προφίλ κινδύνου, απαλλαγμένου από τη συγκεκριμένη ασθένεια. Σύσσωμες οι εταιρίες- μέλη της ΕΑΕΕ, που ασκούν ασφαλίσεις ζωής, προσχώρησαν στον Κώδικα, σηματοδοτώντας έμπρακτα τη δέσμευση του κλάδου.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε «Η θέσπιση του “Δικαιώματος στη Λήθη” είναι μια αυτονόητη κίνηση ανθρωπιάς για τους επιζώντες από καρκίνο, ώστε να μην υπάρχουν πλέον διακρίσεις εις βάρος τους στη συνέχεια της ζωής τους. Ουσιαστικά αφορά περίπου 400.000 συμπολίτες μας που έχουν επιζήσει από τον καρκίνο και βλέπουν πια τα δικαιώματά τους να εξισώνονται με των υπόλοιπων πολιτών. Πλέον δηλαδή θα μπορούν να προχωρούν στις αποφάσεις τους για δάνεια και ασφαλίσεις ζωής, απελευθερωμένοι από τα δεσμά του σχετικού ιατρικού τους ιστορικού».

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ δήλωσε: «Τα μέλη της ΕΑΕΕ, βάζοντας τους ανθρώπους που έχουν νικήσει τον καρκίνο πάνω από τους αριθμούς προσχώρησαν σύσσωμα στον κώδικα. Ο Κώδικας, που είναι σε ισχύ από 26.3.2024, θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συμπερίληψης των ανθρώπων που ανέκαμψαν από την περιπέτεια του καρκίνου δημιουργώντας νέες ευκαιρίες επανεκκίνησης της ζωής τους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ δήλωσε από την πλευρά του: «Η θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας για το Δικαίωμα στη λήθη, είναι το αποτέλεσμα μίας ειλικρινούς και δημιουργικής συνεργασίας, μεταξύ της πολιτείας, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. Πρακτικά πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα που οδηγεί στην κατάργηση οικονομικών διακρίσεων και στηρίζει την ισότιμη επανένταξη στην κοινωνία και την εργασία των ατόμων με εμπειρία καρκίνου».