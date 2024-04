Εκδήλωση με θέμα “Social Media for good” διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το ΜΗΤΕΡΑ, με την συμμετοχή δυο διεθνώς διακεκριμένων επιστημόνων, τον Nicholas A. Christakis, Sterling Professor of Social and Natural Science του Πανεπιστημίου Yale και τον Ajay K. Singh, Senior Associate Dean for Global and Continuing Education της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Harvard.

Η εκδήλωση που εντάσσεται σε μια σειρά ενημερωτικών ομιλιών που διοργανώνει το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΜΗΤΕΡΑ, προσέλκυσε το ενδιαφέρον πλήθους ιατρών και επαγγελματιών υγείας, που είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για την πολύπλευρη δυναμική και την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον κλάδο της υγείας.

Η μοναδική αυτή εκδήλωση για τα ελληνικά δεδομένα, υπογραμμίζει πως το ΜΗΤΕΡΑ, ως μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare, πρωτοστατεί στον τομέα της εκπαίδευσης έχοντας πρόσβαση σε κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως και διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με καταξιωμένους επιστήμονες. Ο Όμιλος HHG άλλωστε έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του κλάδου της ιατρικής επιστήμης στην χώρα μας.

Με την παραδοχή πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας και ένα από τα κύρια μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, για όλες σχεδόν τις ηλικίες, στόχος της εκδήλωσης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο ο σύγχρονος ασθενής ωφελείται από αυτήν την ευρέως διαδεδομένη μορφή επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, αξιοποιώντας αποτελεσματικά αυτά τα ψηφιακά εργαλεία προς όφελος του.

Ο Καθηγητής Nicholas A. Christakis, εμβάθυνε στους περίπλοκους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι ενσωματώνονται στα κοινωνικά δίκτυα και ανέλυσε πως τα δίκτυα αυτά διέπονται από συγκεκριμένες βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και μαθηματικές αρχές. Η εκτεταμένη έρευνά του και το πρωτοποριακό του έργο έριξαν φως στις μετασχηματιστικές δυνατότητες των πλατφορμών των κοινωνικών δικτύων και πώς αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας.

Ο Καθηγητής Ajay K. Singh, με την τεράστια εμπειρία του ως κλινικός ιατρός και εκπαιδευτικός, παρείχε ανεκτίμητες προοπτικές για την υπεύθυνη και ηθική πλοήγηση στο ψηφιακό τοπίο, τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της αξιοποίησης των κοινωνικών μέσων ως εργαλείο για συνεχή μάθηση, επαγγελματική ανάπτυξη και παγκόσμια συνεργασία.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare δίνει έμφαση στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή της ιατρικής προόδου. Με όχημα την καινοτομία, προωθεί την υψηλών προδιαγραφών περίθαλψη και την αλληλεπίδραση με την κοινότητα και προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.