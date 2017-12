Τα καλύτερα Mega Scooter που οδηγήσαμε το 2017

του Νίκου Βιτσιλάκη

Πρόκειται για μια ολοένα αναπτυσσόμενη κατηγορία, που χρόνο με το χρόνο αποκτά νέα μέλη και πολλούς οπαδούς. Για το 2017 ξεχωρίσαμε τρία Mega Scooter με κινητήρες άνω των 500cc, που εντυπωσιάζουν τόσο με τις προδιαγραφές τους όσο και με την οδική τους συμπεριφορά, η οποία μάλιστα πλησιάζει (ή/και -σε ορισμένες περιπτώσεις- ξεπερνά) αυτή των μεγάλων σε κυβισμό μοτοσυκλετών. Παράλληλα, οι πωλήσεις τους μέχρι στιγμής, ακόμα και εντός συνόρων, αποδεικνύουν τόσο τα προσόντα όσο και την ευρεία αποδοχή τους. Tα δύο εξ αυτών είναι τελείως νέα μοντέλα που δημιουργούν δύο νέες κατηγορίες, αυτές των On/Off (Honda) και Sport Touring (Kymco). Το τρίτο (Yamaha) έχει στην πλάτη του σχεδόν είκοσι χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και για το 2017 αναβαθμίστηκε ακόμα περισσότερο. Η επιλογή για τον υποψήφιο αγοραστή πραγματικός πονοκέφαλος, ζυγίζει τις ανάγκες του, μετράει τα χρηματά του και πράττει ανάλογα. Mέχρι το 2017, το Yamaha δεν είχε αντίπαλο στις πωλήσεις, αλλά αυτές των ολόφρεσκων Honda και Kymco μέσα στη χρονιά στάθηκαν ικανές να το κονταροχτυπήσουν. Σας τα παρουσιάζουμε, πάντα σε αλφαβητική σειρά και για ευνόητους λόγους:

Honda X-ADV 750: Γενετική διασταύρωση

Τι άλλο τίτλο θα μπορούσαμε να βάλουμε σε μια κατασκευή με γονίδια από mega scooter και μοτοσυκλέτα On/Off; Το X-ADV είναι το πρώτο σε μια νέα κατηγορία, που ήδη άνοιξε το δρόμο και σε άλλους κατασκευαστές, φέρει την υπογραφή της Honda και σίγουρα έχει περάσει από μύρια κύματα πριν βγει στην παραγωγή. Δεν κάνουν τυχαίες και παρορμητικές κινήσεις οι Ιάπωνες, οπότε μάλλον βρισκόμαστε μπροστά σε ένα γενάρχη που θα μας κάνει να δούμε με διαφορετικό μάτι την ευρύτερη έννοια του πολυχρηστικού εργαλείου με τον τίτλο X-ADV. Και για να μην μπερδεύεστε, το “Χ” σημαίνει εκτός δρόμου και το ADV περιπέτεια (ADVenture). Στοχοποιημένο το κοινό που απευθύνεται και μην απορήσετε αν κάποια στιγμή το δείτε να κάνει παιχνίδια σε δασικούς χωματόδρομους. Η σχεδίαση του πλαισίου προσφέρει αποθηκευτικό χώρο 21 λίτρων κάτω από τη σέλα και φανερώνει άμεσα το διαφοροποιημένο χαρακτήρα σε σχέση με το Integra (όπου είναι ανύπαρκτος). Το X-ADV διαθέτει ρυθμιζόμενη ζελατίνα 5 θέσεων χωρίς εργαλεία, αλουμινένιο τιμόνι μεταβλητής διατομής, προστατευτικές χούφτες χεριών παρόμοιες με αυτές του Africa Twin, αλουμινένια ποδιά, οθόνη οργάνων τύπου Rally, κεντρικό σταντ και σύστημα Smart Key. Οι αναρτήσεις, σε σχέση με το Integra, έχουν σκληρότερα ελατήρια και μεγαλύτερες διαδρομές, οι τροχοί είναι ακτινωτοί αλουμινένιοι 15” πίσω και 17” μπροστά, τα ελαστικά διπλής χρήσης και τα φρένα μπροστά με διπλά δισκόφρενα και τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες(!).







Όλα τα φώτα είναι τεχνολογίας LED και οι διπλοί προβολείς (που χωρίζονται με πλέγμα), τα συμπαγή φλας και το πίσω φανάρι με το διπλό κρύσταλλο σίγουρα χαρίζουν μια ξεχωριστή εμφάνιση στο σύνολο. Μία μεγάλη τετράγωνη οθόνη LCD, που παραπέμπει στo ..CRF450 Rally, προσφέρει μεγάλη γκάμα ενδείξεων. Συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο αναβάτης γύρω από ένα μεγάλο, κεντρικό ψηφιακό ταχύμετρο και ένα στρογγυλό στροφόμετρο. Το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT (Dual Clutch Transmission) περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό, ενώ η χαρτογράφησή του επιλέγει “κοντύτερες” σχέσεις στο πρόγραμμα D mode, για πιο άμεση απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού. Το πρόγραμμα S mode διαθέτει 3 επίπεδα, ώστε οι εκάστοτε αλλαγές σχέσεων να προσαρμόζονται καλύτερα στη σπορ οδήγηση. Υπάρχουν δύο αυτόματα προγράμματα, συν το MT mode για μηχανικές αλλαγές σχέσεων. O κινητήρας των 745cc και 55 ίππων αποδίδει τη ροπή του στις χαμηλομεσαίες στροφές, προσφέροντας ακόμα καλύτερες επιταχύνσεις εν κινήσει. Η σχετικά υποτετράγωνη σχεδίαση και οι ειδικά σχεδιασμένοι θάλαμοι καύσης, σε συνδυασμό με στρόφαλο υψηλής αδράνειας, προσφέρουν την απαιτούμενη ροπή. Δύο αντικραδασμικοί άξονες εξομαλύνουν τη λειτουργία στις υψηλές στροφές, χωρίς όμως να αλλοιώνουν το χαρακτήρα που προσφέρει η σειρά ανάφλεξης των 270 μοιρών. Την τελική μετάδοση αναλαμβάνει μια καλυμμένη αλυσίδα και η τροφοδοσία γίνεται μέσω ψεκασμού PGM-FI. Ο κινητήρας είναι προδιαγραφών Euro4 με εκπομπές CO 2 81g/km και κατανάλωση 27,5km/l, που μεταφράζεται σε αυτονομία πάνω από 300km με το ρεζερβουάρ των 13,1 λίτρων. Μπορείτε να δείτε την πλήρη δοκιμή εδώ .





Κινητήρας: 2K/4Τ/ΥΨ – 55 Hp

Τιμή: 12.450€

Kymco AK 550: Δύναμη και τεχνολογία

Το ΑΚ550 είναι το ξεκίνημα μιας νέας εποχής, τόσο για την Kymco που μπαίνει δυναμικά στην κατηγορία όσο και για τον ανταγωνισμό που θα πρέπει να ανασκουμπωθεί. Oι μηχανικοί της εταιρίας μας είχαν προϊδεάσει με το πρωτότυπο Κ50 πριν τρία χρόνια και μας είχαν προετοιμάσει με το MyRoad 700 και τη συνεργασία τους με τη BMW. Ξέραμε λοιπόν ότι είναι καθ' οδόν και πως στόχος του ήταν να δημιουργήσει αίσθηση με την εμφάνισή του. Τα αρχικά ΑΚ προέρχονται από τις λέξεις Kymco Anniversary και αφορούν στην επέτειο 50 ετών ζωής για την εταιρία από το Ταϊβάν, που συνεχίζει το δρόμο της προς την κορυφή με γοργά και σίγουρα βήματα. Το 550 δεν είναι απλά ένα ακόμα mega scooter, αλλά το στοίχημα της Kymco για υπερσύγχρονα προϊόντα που ξεχειλίζουν από τεχνολογία και δυναμικά χαρακτηριστικά. Στην ουσία δημιουργεί μια νέα γενιά, που η ίδια η Kymco ονομάζει "Super Touring". To πλαίσιο είναι δύο δοκών περιμετρικό, φτιαγμένο από αλουμίνιο, το αφαιρούμενο(!) υποπλαίσιο είναι ομοίως αλουμινένιο, το ίδιο ισχύει και για το ψαλίδι, όλα περίτεχνης σχεδίασης και κατασκευής. Αποτέλεσμα είναι να κρατηθεί χαμηλά το βάρος, το οποίο ανακοινώνεται στα 230 κιλά με το ΑΚ πλήρες υγρών! Ο κινητήρας είναι συνδεδεμένος στο πλαίσιο, μειώνοντας έτσι το φερόμενο βάρος της ανάρτησης, φυσικά προδιαγραφών euro4 και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από την Kymco, που έχει πείρα από δικύλινδρα σύνολα, όχι μόνο λόγω της συνεργασίας της με τη BMW (τα C 650 GT και Sport χρησιμοποιούν κινητήρες της Kymco), αλλά και από το MyRoad 700, που κυκλοφορεί σε συγκεκριμένες αγορές εδώ και χρόνια. Οκταβάλβιδη είναι η κεφαλή του δικύλινδρου, υγρόψυκτου σε σειρά με τους 2 ΕΕΚ.







Τεχνολογία cross plane (στρόφαλος 270°) και ειδικής σχεδίασης αντικραδασμικοί άξονες είναι παράγοντες που ευνοούν την ιδανική ροή του λιπαντικού, μειώνοντας τη θερμοκρασία και αυξάνοντας τη συνολική απόδοση του κινητήρα. Ο κυβισμός φτάνει τα 550,4cc και η ιπποδύναμη που ανακοινώνεται είναι 53,5 ίπποι. Η τελική μετάδοση γίνεται με τραπεζοειδή ελαστικό ιμάντα, αφού πρώτα περάσει η δύναμη από έναν φυγοκεντρικό συμπλέκτη τύπου CVT. Ο κινητήρας δίνει στον αναβάτη επιλογή χαρτογράφησης μέσω διακόπτη στο τιμόνι, έτσι ώστε να διαλέγει μεταξύ της “πιο ήρεμης” και της “πιο άγριας” απόδοσης. Τα φώτα και τα φλας είναι μπροστά και πίσω τεχνολογίας LED, τα αντίστοιχα πορείας DRL και στα όμορφα και πλήρη όργανα υπάρχει ακόμα και ένδειξη πίεσης των ελαστικών. Τα φρένα απαρτίζονται από τρεις κυματιστούς δίσκους και διαθέτουν ABS τελευταίας τεχνολογίας (Bosch 9.1), με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στους δύο μπροστινούς πλευστούς δίσκους της Brembo με τις τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες! Το πιρούνι είναι ανεστραμμένο, ενώ στην πίσω ανάρτηση υπάρχει μονό αμορτισέρ οριζόντια και έκκεντρα τοποθετημένο, ορατό στην αριστερή πλευρά του megascooter. Το ψαλίδι είναι τύπου μοτοσυκλέτας, oι τροχοί 15 ιντσών και οι διαστάσεις τους 120/70 μπροστά και 160/70 πίσω. Κάτω από τη σέλα υπάρχει φωτιζόμενος χώρος που δέχεται δύο κράνη, τα εξελιγμένα όργανα TFT έχουν τη δυνατότητα προσωπικής προσαρμογής των ενδείξεων στην κεντρική οθόνη και συνδεσιμότητας μέσω του ενσωματωμένου συστήματος Noodoe. Ένα πολύ μελετημένο σύστημα που μας επιτρέπει να συνδέουμε το smartphone, δίνοντάς μας πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες (πρόγνωση καιρού, έξυπνη πυξίδα, βρες το scooter μου κλπ), καθώς και ποικίλες χρήσιμες ενημερώσεις (νέα, αναπάντητες κλήσεις, social media κλπ). Μπορείτε να δείτε την πλήρη δοκιμή εδώ .





Κινητήρας: 2K/4Τ/ΥΨ – 53,5 Hp

Τιμή: 9.580€

Υamaha TMax 530: Ανανεωμένος Βασιλιάς!

To best seller των mega scooter 500+ συνεχίζει ακάθεκτο την πορεία του στο μέλλον, ανανεώθηκε σημαντικά προκειμένου να σταθεί με σιγουριά απέναντι στον ανεβασμένο ανταγωνισμό και μας ήρθε σε τρεiς εκδόσεις, την “απλή” και τις έχουσες πλουσιότερο εξοπλισμό SX και DX. Όπλα του στη μάχη του εμπορικού στίβου από το 2017 ουκ ολίγα. Νέα εμφάνιση, ξανασχεδιασμένο και ελαφρύτερο πλαίσιο, χαμηλότερο συνολικό βάρος, περισσότερος χώρος κάτω από τη σέλα (που χωράει δύο κράνη jet), νέα οθόνη TFT πολλαπλών λειτουργιών, traction control, ηλεκτρονικό γκάζι, επιλογή τρόπου λειτουργίας κινητήρα, Smart Key, Cruise Control, ρυθμιζόμενη ανάρτηση και όλα αυτά μαζί συνθέτουν το πιο εξελιγμένο ΤΜΑΧ όλων των εποχών. Kινητήρας παραμένει ο γνωστός μας δικύλινδρος σε σειρά των 530cc και 45,3 Hp, εφοδιασμένος στο εξής με προηγμένο σύστημα ηλεκτρονικού γκαζιού YCC-T. Παράλληλα υπάρχει και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, που μάλιστα μπορεί και να απενεργοποιηθεί.







Η γεωμετρία του αλουμινένιου πλαισίου έχει αλλάξει με στόχο την καλύτερη συγκέντρωση μάζας, ενώ παράλληλα η νέα σχεδίαση και κατασκευή συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του βάρους κατά 9 κιλά σε σύγκριση με το “παλιό” ΤΜΑΧ. Εκτός από το αλουμινένιο πλαίσιο έχει επανασχεδιαστεί πλέον και το ψαλίδι, μακρύτερο κατά 40mm για καλύτερη σταθερότητα στα “πολλά”, ενώ έχει αλλάξει και η συνδεσμολογία της πίσω ανάρτησης (με μονό αμορτισέρ οριζόντια τοποθετημένο), έτσι ώστε να επιτευχθεί προοδευτικότερη λειτουργία. Για τη μείωση του μη αναρτώμενου βάρους έχει χρησιμοποιηθεί ιμάντας κίνησης από ανθρακονήματα και το σύστημα μετάδοσης χρησιμοποιεί νέες ελαφριές τροχαλίες. Το σύστημα D-MODE είναι μια λειτουργία που δίνει στους αναβάτες των εκδόσεων SX και DX τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργίας του κινητήρα (Τ-Mode για μέσα στην πόλη ή S-Mode για σπορ οδήγηση, ενώ το My TMAX Connect την αντίστοιχη για να έχουν πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος δεδομένων, όπως εντοπισμός μέσω GPS, απομακρυσμένη λειτουργία κόρνας και φλας, ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας, ειδοποίηση ταχύτητας, γεωγραφικά όρια και αναφορά διαδρομής. Μπορείτε να δείτε την πλήρη δοκιμή εδώ .





Κινητήρας: 2K/4Τ/ΥΨ – 45,3 Hp

Τιμή: 12.400€, 13.200€ (SX), 14.200€ (DX)