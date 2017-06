Kymco AK 550: Αποκάλυψη τώρα!

Το ΑΚ550 είναι το ξεκίνημα μιας νέας εποχής, τόσο για την Kymco που μπαίνει δυναμικά στην κατηγορία όσο και για τον ανταγωνισμό που θα πρέπει να ανασκουμπωθεί. H εταιρία από το Ταϊβάν μας είχε προϊδεάσει με το πρωτότυπο Κ50 πριν τρία χρόνια και μας είχε προετοιμάσει με το MyRoad 700 και τη συνεργασία της με τη BMW. Ξέραμε λοιπόν ότι είναι καθ' οδόν και πως στόχος του ήταν να δημιουργήσει αίσθηση με την εμφάνισή του. Όπερ και εγένετο.Oδηγήσαμε το ΑΚ 550 κατά τη διάρκεια της πανελλήνιας παρουσίασής του στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και ομολογούμε πως άξιζε η αναμονή. Τα αρχικά ΑΚ προέρχονται από τις λέξεις Kymco Anniversary και αφορούν στην επέτειο 50 ετών ζωής για την εταιρία από το Ταϊβάν, που συνεχίζει το δρόμο της προς την κορυφή με γοργά και σίγουρα βήματα. Το 550 δεν είναι απλά ένα ακόμα mega scooter αλλά το στοίχημα της Kymco για υπερσύγχρονα προϊόντα που ξεχειλίζουν από τεχνολογία και δυναμικά χαρακτηριστικά. Μια ματιά πίσω από την εμφάνιση είναι αρκετή για να πείσει και τους πλέον δύσπιστους. Το AK 550 δημιουργεί μια νέα γενιά στον κόσμο των scooter, μια κατηγορία που η Kymco ονομάζει "Super Touring".

Χαρακτηριστικά μοτοσυκλέτας

To AK είναι μια ελαφριά κατασκευή με τη χαμηλότερη αναλογία κιλών ανά ίππο στην κατηγορία (4,22 Kg/hp). Οι μηχανικοί της Kymco ισχυρίζονται πως όλα τα μέρη του AK 550 έχουν σχεδιαστεί με στόχο να επιτευχθεί η μέγιστη αντοχή με το ελάχιστο δυνατό βάρος. Αποτέλεσμα είναι η σχεδόν ιδανική κατανομή 51:49 ανάμεσα στο μπροστινό και στο πίσω μέρος. Συγχρόνως, το χαμηλό κέντρο βάρους (το χαμηλότερο στην κατηγορία) συμβάλει στη βελτιστοποιημένη οδική συμπεριφορά κάτω από όλες τις συνθήκες, αυξάνοντας παράλληλα τα περιθώρια ενεργητικής ασφάλειας, ειδικά στη σπορ οδήγηση (λέγε με full open). To πλαίσιο είναι δύο δοκών περιμετρικό, φτιαγμένο από αλουμίνιο, το αφαιρούμενο(!) υποπλαίσιο είναι ομοίως αλουμινένιο, το ίδιο ισχύει και για το ψαλίδι, όλα περίτεχνης σχεδίασης και κατασκευής. Αποτέλεσμα είναι να κρατηθεί χαμηλά το βάρος, το οποίο ανακοινώνεται στα 230 κιλά με το ΑΚ πλήρες υγρών. Ο κινητήρας είναι συνδεδεμένος στο πλαίσιο, μειώνοντας έτσι το φερόμενο βάρος της ανάρτησης, φυσικά προδιαγραφών euro4 και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από την Kymco. Μην ξεχνάμε πως η εταιρία έχει μεγάλη πείρα από δικύλινδρα σύνολα, όχι μόνο λόγω της συνεργασίας της με τη BMW (τα C 650 GT και Sport της βαυαρικής εταιρίας ανέκαθεν χρησιμοποιούσαν κινητήρες της Kymco), αλλά και από το MyRoad 700, που κυκλοφορεί σε συγκεκριμένες αγορές εδώ και χρόνια. Οκταβάλβιδη είναι η κεφαλή του δικύλινδρου, υγρόψυκτου σε σειρά κινητήρα με τους 2 ΕΕΚ.

Η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 190 χλμ/ώρα στο ταχύμετρο!

Τεχνολογία cross plane (στρόφαλος 270°) και ειδικής σχεδίασης αντικραδασμικοί άξονες είναι παράγοντες που ευνοούν την ιδανική ροή του λιπαντικού, μειώνοντας τη θερμοκρασία και αυξάνοντας τη συνολική απόδοση του κινητήρα. Τα αντιθέτως κινούμενα έμβολα μειώνουν αποτελεσματικά τους κραδασμούς, όπως επίσης και τις απώλειες ισχύος λόγω του φαινόμενου της “άντλησης αερίων” (Pumping Loss). Ο κυβισμός φτάνει τα 550,4cc και η ιπποδύναμη που ανακοινώνεται είναι 53,5 ίπποι στις 7.500rpm, με μια ροπή της τάξεως των 5,6kgm. Η τελική μετάδοση γίνεται με τραπεζοειδή ελαστικό ιμάντα, αφού πρώτα περάσει η δύναμη από έναν φυγοκεντρικό συμπλέκτη τύπου CVT. To ρεζερβουάρ χωράει 15 λίτρα, έτσι ώστε να επιτρέπει στο ΑΚ μεγαλύτερη αυτονομία, σίγουρα έχει γίνει προσεκτική δουλειά έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία καυσίμου. Η εταιρία ανακοινώνει πραγματική τελική 161,7 χιλιομέτρων την ώρα, με την ένδειξη στο ταχύμετρο να ξεπερνά τα... 190km/h.



Ο κινητήρας δίνει στον αναβάτη επιλογή χαρτογράφησης μέσω διακόπτη στο τιμόνι, έτσι ώστε να διαλέγει μεταξύ της “πιο ήρεμης” και της “πιο άγριας” απόδοσης. Τα προγράμματα ονομάζονται “Full Power” και “Rain Mode”, με τη σχετική ένδειξη στα όργανα να εναλάσσεται χρωματικά (μπλε - πορτοκαλί). Δίνουν στον κινητήρα πανομοιότυπη απόδοση στις χαμηλές στροφές και αρκετά διαφοροποιημένη από τις μεσαίες και πάνω, ενώ στην επιλογή Rain η μέγιστη ιπποδύναμη περιορίζεται στους 47 ίππους, πάντα στις 7.500rpm. Το μεταξόνιο στα 1.580mm σίγουρα προδίδει επίπεδα κατηγορίας maxi scooter και προσφέρει σταθερότητα του συνόλου στα “πολλά”. Τα φώτα και τα φλας είναι μπροστά και πίσω τεχνολογίας LED, τα αντίστοιχα πορείας DRL και στα όμορφα και πλήρη όργανα υπάρχει ακόμα και ένδειξη πίεσης των ελαστικών. Τα φρένα απαρτίζονται από τρεις κυματιστούς δίσκους και διαθέτουν ABS τελευταίας τεχνολογίας (Bosch 9.1), με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην επιλογή των Brembo.



Τα φρένα του ΑΚ είναι μια πραγματική αποκάλυψη Oι δύο μπροστινοί δίσκοι είναι πλευστοί διαμέτρου 280mm, με τις τετραπίστονες δαγκάνες ακτινικά τοποθετημένες! Το πιρούνι είναι ανεστραμμένο με καλάμια διαμέτρου 41mm, ενώ στην πίσω ανάρτηση υπάρχει μονό αμορτισέρ οριζόντια και έκκεντρα τοποθετημένο, ορατό στην αριστερή πλευρά του megascooter. Το ψαλίδι είναι τύπου μοτοσυκλέτας, oι τροχοί είναι 15 ιντσών και οι διαστάσεις τους 120/70 μπροστά και 160/70 πίσω, με ελαστικά τα FeelFree της Metzeler.

Xρηστικότητα και εργονομία

To ύψος της σέλας είναι χαμηλό στα 785mm και όταν ανοιχτεί από τον κεντρικό διακόπτη αποκαλύπτει έναν μεγάλο και φωτιζόμενο αποθηκευτικό χώρο που δέχεται ένα fullface κράνος και ένα jet. Υπάρχουν θερμαινόμενα γκριπ τριών σταδίων και η τοποθετημένη υπό κλίση φιμέ ζελατίνα είναι ρυθμιζόμενη σε δύο θέσεις, ενώ ρυθμιζόμενη είναι και η πλάτη (μαξιλαράκι) του οδηγού στη σέλα χωρίς να απαιτείται χρήση εργαλείων. Η τάπα πλήρωσης καυσίμου βρίσκεται μπροστά από τη σέλα και ελέγχεται ομοίως από τον κεντρικό πολυδιακόπτη, ενώ δεν υπάρχει το κλασσικό κλειδί παρά ένα τηλεχειριστήριο που απλά πρέπει να βρίσκεται είτε στην τσέπη του αναβάτη είτε σε κάποιο από τα δύο ντουλαπάκια κάτω από το τιμόνι. Μέσα στο αριστερό εξ αυτών υπάρχει και θύρα USB, οπότε η υπόθεση φόρτιση κινητού είναι εύκολα εφικτή. Οι μανέτες των φρένων είναι ρυθμιζόμενες και οι καθρέπτες βρίσκονται στη βάση του ανεμοθώρακα, μακριά από τα χέρια του αναβάτη και σε ύψος που επιτρέπει τις διελεύσεις ανάμεσα στα ακινητοποιημένα πολύτροχα με άνεση, καθώς δεν βρίσκουν πάνω στους αντίστοιχους δικούς τους. Ο συνεπιβάτης έχει στη διάθεσή του μεγάλα αναδιπλούμενα μαρσπιέ και ευμεγέθεις χειρολαβές, για να αισθάνεται ανά πάσα στιγμή σίγουρος και άνετος. Τέλος, ο χώρος για τα πόδια του οδηγού είναι άπλετος και επιτρέπει οριζόντια ή/και “κάθετη” τοποθέτηση αυτών, έτσι όπως απαιτούν οι σύγxρονες απαιτήσεις στην κατηγορία.

Ενενήντυα χιλιόμετρα μαζί του

Η αντιπροσωπεία επέλεξε έναν πολύ όμορφο χώρο στο Μαρκόπουλο Αττικής, το οινοποιείο Παπαγιαννάκου συγκεκριμένα, σαν “βάση” της παρουσίασης του ΑΚ στους δημοσιογράφους του λεγόμενου ειδικού τύπου. Η διαδρομή που κάναμε σε γκρουπ ξεκίνησε από εκεί και σε πρώτη φάση περιείχε σφικτούς και αρκετά γλιστερούς δρόμους με τις γνωστές συνηθισμένες κακοτεχνίες. Μέσω ναού της Αρτέμιδος, Πόρτο Ράφτη, Κουβαρά μας έβγαλε στην Αττική οδό και στη συνέχεια (με τέρμα γκάζι λόγω των ευθειών) κατέληξε στο Λαύριο. Η επιστροφή ήταν πιο “ξεκούραστη”, καθόσον περιείχε περισσότερο ανοικτούς δρόμους, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αποκομίσουμε “real life” εντυπώσεις. Να δούμε δηλαδή πως συμπεριφέρεται το ΑΚ σε συνθήκες καθημερινής χρήσης και όχι σε ιδανικό περιβάλλον. Η σιγουριά των ανθρώπων της αντιπροσωπείας αποδείχθηκε δικαιολογημένη, με το ΑΚ να καταπίνει με σχετική άνεση ακόμα και εγκάρσιες οδικές ανωμαλίες. Ανοίγαμε το γκάζι απότομα και άτσαλα σε φουρκέτες και κλειστές στροφές με αμφιλεγόμενης ποιότητας οδόστρωμα και αυτό εκσφενδονιζόταν μπροστά ελεγχόμενα και χαλαρά. Ο τρόπος που βγάζει τη δύναμή του είναι μια πραγματική αποκάλυψη, κινητήρας, ανάρτηση και μετάδοση “δένονται μεταξύ τους και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Έτσι καταλαβαίνεις τον λόγο που το εργοστάσιο δεν τοποθέτησε σύστημα ελέγχου πρόσφυσης. Το σύνολο προδίδει και αναδύει χαρακτηριστικά μοτοσυκλέτας και μένει η “σκουτεράδικη” καθιστή θέση οδήγησης για να σε επαναφέρει στην πραγματικότητα. Την οποία πραγματικότητα αρχίζεις να αμφισβητείς όταν έρθει η ώρα να φρενάρεις. Είτε με “πολλά” είτε με “λίγα”, σε κάθε περίπτωση μένεις έκπληκτος από το αποτέλεσμα, αυτά τα φρένα είναι μακράν ότι το καλύτερο έχουμε δει σε scooter, φρένα με απόδοση που θα ζήλευαν ακόμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού. Η όλη πρώτη εντύπωση που μας έμεινε από το 550 είναι απόλυτα θετική και πως αξίζει κάθε ευρώ από τα 9.580 που κοστίζει.

Keep in touch με το σύστημα Noodoe

θα αποκαλούσαμε το σύστημα Noodoe σαν τον πιστό σύντροφο του αναβάτη, που καθώς πλησιάζει το ΑΚ το τηλέφωνό του συνδέεται αυτόματα μαζί του! Όταν γυρίζει το κλειδί της ανάφλεξης, το Noodoe τον καλοσωρίζει με την αγαπημένη του φωτογραφία και του υπενθυμίζει την πρόγνωση του καιρού! Κατά την οδήγηση, το ενσωματωμένο GPS τον πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και όταν η βενζίνη τελειώνει, η έξυπνη πυξίδα (smart compass) του δείχνει τα πιο κοντινά βενζινάδικα και τον καθοδηγεί σε αυτό που θα διαλέξει. Στο φανάρι, του δείχνει πιθανές αναπάντητες κλήσεις, έκτακτες ειδήσεις, νέα μηνύματα, ενημερώσεις φίλων στα κοινωνικά δίκτυα και όλα αυτά χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να βγάλει το κινητό από την τσέπη του. Όταν ο αναβάτης παρκάρει, το Noodoe αυτόματα απομνημονεύει τη θέση. Όταν αργότερα θελήσει να βρει το ΑΚ του, το σύστημα τον κατευθύνει σε αυτό! Το τεχνολογικό αυτό καλούδι της Kymco είναι προσωπική υπόθεση και για αυτό στο Noodoe cloud οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν και να επιλέξουν διαφορετικά σχέδια αρχικής εικόνας, να τα κατεβάσουν στα αγαπημένα τους, να τα αποθηκεύσουν στην προσωπική τους συλλογή και να τα εγκαταστήσουν στο scooter τους.





