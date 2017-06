Προηγμένα συστήματα για το νέο Citroen C3 Aircross

Του Λουκά Παπαλάμπρου

Μοντέρνο, σύγχρονο, με άνετους χώρους, απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης, πλήρη συνδεσιμότητα και αποδοτικούς κινητήρες, το νέο compact SUV της γαλλικής φίρμας, προσφέρει οτιδήποτε επιζητά ο σύγχρονος καταναλωτής από ένα αυτοκίνητο.





Το C3 Aircross αναμένεται να λανσαριστεί στις αγορές της Ευρώπης το φθινόπωρο. Χαρακτηρίζεται από τη Citroen ως το πιο ευρύχωρο και προσαρμοστικό SUV στην κατηγορία B. Παράλληλα είναι ένα από τα πλέον προηγμένα οχήματα, περιλαμβάνοντας στον εξοπλισμό του 12 διαφορετικές τεχνολογίας άνεσης και ασφάλειας, όπως τις:





• Keyless entry and start – Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί

• Colour head-up display – Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων

• Top Rear Vision reversing camera – Κάμερα στάθμευσης

• Park Assist – Υποβοήθηση στάθμευσης με αυτόματη λειτουργία τιμονιού σε κάθετες και παράλληλες θέσεις

• Active Safety Brake – Σε ταχύτητες από 5 km/h έως 85 km/h, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό για ενδεχόμενη πρόσκρουση και αν δεν αντιδράσει, ενεργοποιεί το σύστημα πέδησης. Έως τα 60 km/h υπάρχει και η δυνατότητα αναγνώρισης πεζών

• Lane Departure Warning System – Σύστημα ειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας. Λειτουργεί πάνω από τα 60 km/h

• Blind Spot Monitoring System – Σύστημα ειδοποίησης του οδηγού για οχήματα που κινούνται στο «τυφλό σημείο» των εξωτερικών καθρεφτών

• Speed limit recognition system and recommendation – Σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας και προειδοποίησης οδηγού

• Intelligent beam headlights – Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ μεσαίας και μεγάλης σκάλας των φώτων

• Driver Assistance Alert – Λειτουργεί σε ταχύτητες μεγαλύτερες των 60 km/h και προειδοποιεί τον οδηγό όταν διαγνώσει ελλιπή συγκέντρωση και μειωμένα ανακλαστικά

• Coffee Break Alert – Σύστημα ειδοποίησης του οδηγού για διάλειμμα, μετά από 2 ώρες συνεχούς οδήγησης

• Grip Control with Hill Assist Descent – Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης και αυτόματης κατάβασης

Σύνδεση και ψυχαγωγία





Παράλληλα, πρωτοστατεί στην ψηφιακή επικοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα σε οδηγό και επιβάτες να βρίσκονται πάντα σε επαφή. Μέσω της οθόνης αφής 7 ιντσών, ο χρήστης μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα το σύστημα κλιματισμού, το σύστημα ήχου, το GPS και φυσικά τις τηλεφωνικές συσκευές. Όλα τα smartphone μπορούν να συνδεθούν στο multimedia σύστημα του νέου C3 Aircross - συμβατότητα με Android Auto και Apple Car Play - καθώς και να φορτίσουν ασύρματα.

Επίσης, μέσω του συστήματος πλοήγησης Citroen Connect Nav της TomTom, υπάρχει δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης και ταυτόχρονα προηγμένες εφαρμογές όπως: ενημερώσεις για τον καιρό σε πραγματικό χρόνο, διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, ακόμη και προειδοποιήσεις για επικίνδυνα σημεία των οδών στις οποίες κινείται το αυτοκίνητο.

Τέλος, το Citroen Connect Box τέλος, συνδέει το νέο C3 Aircross με ένα κέντρο επείγουσας βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο, που εξασφαλίζει άμεση επέμβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος.



