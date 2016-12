Ανδρική γονιμότητα και διατροφή

Του Εμμανουήλ Δημητρούλη Κλινικός Διαιτολόγος ΔιατροφολόγοςΗ διατροφή ενός άνδρα στο διάστημα πριν από τη σύλληψη είναι όσο σημαντική είναι και η γυναικεία διατροφή, ειδικά εάν υπάρχουν θέματα γονιμότητας. Η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο και επηρεάζει πολλές παραμέτρους της σύλληψης:Προστασία και παραγωγή υγιούς DNA: καθώς ο απόγονος θα πάρει το 50% του DNA ενός άνδρα, πολλές χημικές ουσίες και διατροφικές ελλείψεις πορεί να καταστέψουν DNA ενώ η καλή διατροφή παρέχει ανειοξειδωτικά που προστατεύουν από βλάβες από ελεύθερες ρίζες που προέρχονται από κάπνισμα, χημικά πρόσθετα, άγχος, αλκοόλ. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι το 85% του σπέρματος που παράγεται από έναν υγιή ενήλικα έχει κατεστραμμένο DNA.Προαγωγή υγιούς σπέρματος: κάποια θρεπτικά συστατικά όπως ο ψευδάργυρος, το σελήνιο και η βιταμίνη C (και άλλα) έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την υγεία, την κινητικότητα και την αποτελεσματικότητα του σπέρματος.Καλή υγεία πριν τη σύλληψη= υγιής εγκυμοσύνη= υγιές βρέφος. Για τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη σύλληψη οι διατροφικές συνήθειες πρέπει να μεταβάλλονται καθώς το σπέρμα παράγεται σε κύκλο τριμήνου, οπότε ότι τρώει ένα άνδρας σήμερα επηρεάζει την παραγωγή του σπέρματος σε 3 μήνες.Συγκεκριμένα Θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην ανδρική γονιμότητα:Ο ψευδάργυρος είναι πολύ σημαντικός για την ανδρική γονιμότητα. Έλλειψη ψευδαργύρου σημαίνει χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και συνεπώς έλλειψη γονιμότητας. Ο ψευδάργυρος είναι ένα συστατικό του οποίου έλλειψη εμφανίζεται πολύ συχνά λόγω του ότι καταστρέφεται κατά τη θερμική επεξεργασία των τροφών. Ένα άτομο που τρέφεται κατά 50% με ωμά προϊόντα δεν παρουσιάζει έλλειψη σε ψευδάργυρο. Καλές πηγές ψευδαργύρου είναι το μοσχαρίσιο κρέας, το κατσίκι, τα όστρακα, οι γαρίδες και από ωμά προϊόντα το σησάμι, οι ηλιόσποροι και αρκετοί ξηροί καρποί.Έλλειψη φυλικού οξέος οδηγεί σε παραγωγή σπερματοζωαρίων με ανωμαλίες με αποτέλεσμα εάν κάποιο από αυτά γονιμοποιήσει το ωάριο να γεννιόντια παιδιά με γεννετικές ανωμαλίες. Φυλικό οξύ βρίσκουμε στις φακές, στα φασόλια, στα σπαράγγια στο σπανάκι, στους γίγαντες, στα μαυρομάτικα και στα κόκκινα φασόλια. Μία μερίδα την ημέρα από τα παραπάνω αρκεί για να καλύψει το 50-100 % της ημερήσιας ανάγκης σε φυλικό οξύ.Η βιταμίνη Β12 είναι επίσης ένα συστατικό με πολύ αυξημένη συχνότητα έλλεψης. Βρίσκεται σε γαλακτοκομικά και ζωικά προϊόντα, ωστόσο λόγω της κακής απορρόφησης της στον πεπτικό σωλήνα λόγω του ότι βρίσκεται σε επεξερμασμένα τρόφιμα, πολλές φορές χρειάζεται χρήση συμπληρώματος για να εξασφαλιστεί η ιδεατή ημερήσια πρόσληψη.Η βιταμίνη C προστατεύει το σπέρμα από οξείδωση. Βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος σε καπνιστές και σε ατομα με πρόβλημα γονιμότητας. Η βιταμίνη C είναι ευαίσθητη στη θερμική επεξεργασία και στην έκθεση σε οξυγόνο. Ένα ποτήρι φυσικός χυμός πορτοκάλι την ημέρα εάν καταναλώνεται άμεσα μετά το στύψιμο αρκεί για να καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό πρόσληψης, ωστόσο άλλες καλές πηγές είναι οι χρωματιστές πιπεριές, το ακτινίδιο, το μπρόκολο, οι φράουλες, τα λαχανάκια βρυξελλών.Η L-καρνιτίνη είναι ένα αμινοξύ απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία των σπερματοζωαρίων και η χορήγηση συμπληρώματος της σε πολλές μελέτες βελτίωσε την ποιότητα και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. Τρόφιμα πλούσια σε L-καρνιτίνη είναι οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα σπαράγγια, οι αγκινάρες, το μπρόκολο, τα λαχανάκια βρυξελλών, ο μαϊντανός, οι μπάμιες, το σκόρδο, τα φασολάκια.Το συνένζυμο Q10 προστατεύει το σπέρμα από οξειδωτική δράση και αυξάνει την κινητικότητα του. Τα επίπεδα του φαίνεται να μειώνονται με την ηλικία. Τροφές πλούσιες σε συνένζυμο Q10 είναι το μοσχάρι, ο σολομός, τα φυστίκια, το σησάμι, το μπρόκολο, οι φράουλες, τα πορτοκάλια και τα αυγά.Ανδρική γονιμότητα και διατροφή1) προσπαθήστε να τρώτε μόνο οργανικά προϊόντα. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι τα εντομοκτόνα μειώνουν την τεστοστερόνη και άρα και την ανδρική γονιμότητα.2) Αποφεύγετε προϊόντα σόγιας, καθώς η σόγια μιμείται τη δράση των οιστρογόνων και μειώνει τη γονιμότητα.3) Καταναλώστε κάθε μέρα 1 πράσινη σαλάτα και τουλάχιστον 2 φρούτα που θα σας δώσουν τα απαραίτητα αντιοξειδωτικά για να προστετευτεί το σπέρμα από την οξείδωτική δράση των ελευθέρων ριζών.4) Καταναλώστε καθημερινά ξηρούς καρπούς ή σπόρους σησαμιού.5) Να πίνετε άφθονο νερό.6) Μην υπερκαταναλώνετε γαλακτοκομικά που μπορεί να περιέχουν μεγάλες ποσότητες οιστρογόνων.