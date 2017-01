Όμιλος ΟΤΕ: οι εργαζόμενοι στο πλευρό των παιδιών

Περισσότεροι από 3.600 εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ συμμετείχαν στο χριστουγεννιάτικο bazaar για τη στήριξη 23 μη κυβερνητικών οργανισμών που φροντίζουν παιδιά και ευπαθείς ομάδες σε όλη την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας πάνω από 25.000 ευρώ. To bazaar που διοργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη.Επιπλέον ο Όμιλος ΟΤΕ, αντί για εταιρικά δώρα και κάρτες φέτος τις γιορτές, προσέφερε 52.000 ευρώ στον φορέα «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» για τη δημιουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, για τραυματισμούς παιδιών, στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, αλλά και στο σωματείο “ Make-A-Wish” (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), που πραγματοποιεί ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες.To χριστουγεννιάτικο bazaar με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ ενίσχυσε το έργο των παρακάτω σωματείων και οργανισμών:• Αμυμώνη - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες,• Εστία - Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση "Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής",• Εταιρία Προστασίας Σπαστικών,• ΕΛΕΠΑΠ - Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων,• Χατζηκυριάκειο - Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας,• Το Χαμόγελο του Παιδιού,• Φλόγα - Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια,• Μake A Wish - Κάνε μια Ευχή Ελλάδος,• Φίλοι της Μέριμνας - Σύλλογος για την υποστήριξη της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Μέριμνα» που προσφέρει στήριξη σε παιδιά και οικογένειες που βιώνουν οδυνηρή απώλεια,• Ανοιχτή Αγκαλιά - Σωματείο Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής,• Μαργαρίτα - Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής,• Η Καρδία του Παιδιού - Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών,• Στηρίζω - Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Κινητικές και Διανοητικές Διαταραχές στην Ξάνθη,• «Η Χαρά» - Κέντρο Ειδικών Ατόμων,• Οι Φίλοι του Παιδιού, Φιλανθρωπικό Σωματείο,• ΚΕΘΕΑ - Κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων,• Παιδικό χωριό στο Φίλυρο,• Action Aid - Διεθνής οργάνωση για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας,• Παιδικές καρδιές - Σύλλογος Βορείου Ελλάδος για άτομα με συγγενείς καρδιοπάθειες.• Ελληνική Εταιρία Θεραπευτικής Ιππασίας (ΕΛ.Ε.Θ.ΙΠ.)Στο bazaar συμμετείχαν και σωματεία για την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων, όπως το WWF, το Nine Lives (Οι Επτάψυχες), και το STRAY.