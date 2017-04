Η Κλίντον καλεί τις ΗΠΑ να βομβαρδίσουν τους συριακούς αεροδιαδρόμους

Στην πρώτη της συνέντευξη από την εντυπωσιακή προεδρική ήττα της από τον ρεπουμπλικανό αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ, η Χίλαρι Κλίντον κάλεσε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσουν τους αεροπορικούς διαδρόμους της Συρίας.



Η Κλίντον, σε συνέντευξή της σε σύνοδο κορυφής γυναικών στη Νέα Υόρκη (Women in the World), επίσης δήλωσε ότι η ρωσική παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2016 ήταν μια υποκλοπή πιό καταστροφική και από το Γουότεργκεϊτ.



Όταν ερωτήθηκε εάν πιστεύει τώρα πως η αποτυχία να πάρει μια σκληρότερη στάση απέναντι στη Συρία ήταν το χειρότερο λάθος της εξωτερικής της πολιτικής ως υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, η Κλίντον είπε ότι προτιμούσε μια περισσότερο επιθετική δράση εναντίον του σύρου προέδρου Μπασάρ Αλ Άσαντ. "Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο διατεθειμένοι να τον αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο", είπε στη συνέντευξη, την οποία πήρε ο δημοσιογράφος της New York Times Νίκολας Κρίστοφ.



«Πιστεύω ειλικρινά ότι θα έπρεπε να είχαμε καταστρέψει τους αεροπορικούς του διαδρόμους, και ότι πρέπει να το κάνουμε, και να τον εμποδίσουμε από το να μπορεί να τους χρησιμοποιεί για να βομβαρδίζει αθώα άτομα και να τους ρίχνει αέριο σαρίν», πρόσθεσε.



Η Κλίντον σημείωσε ότι όταν έφυγε από την κυβέρνηση, είχε υποστηρίξει σθεναρά να υπάρξει μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στη Συρία, αλλά ο πρόεδρος Ομπάμα ήταν αντίθετος σε αυτό.



Οι δηλώσεις της έγιναν δύο ημέρες μετά την επίθεση με τοξικό αέριο στη Συρία που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 70 άτομα, πολλά από αυτά παιδιά. Η αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει πως στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε το τοξικό σαρίν. Οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες έχουν επιρρίψει την ευθύνη στις ένοπλες δυνάμεις του Άσαντ, για τη χειρότερη χημική επίθεση στη Συρία σε πάνω από τέσσερα χρόνια. Χθες ο Τραμπ είχε πει ότι "κάτι πρέπει να γίνει" με τον Άσαντ μετά την επίθεση, καθώς το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος μελετούν τις στρατιωτικές επιλογές τους.



Σε ερώτηση για την παρέμβαση της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές που έχασε ως υποψήφια των Δημοκρατικών τον Νοέμβριο, η Κλίντον κάλεσε για δικομματική έρευνα. "Δεν θέλω κανέναν ρεπουμπλικανό υποψήφιο να υποστεί αυτό που υπέστην εγώ. (...) Δεν θέλω κανέναν που είναι υποψήφιος να βρεθεί με κλεμμένες συνομιλίες", είπε.



Οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν πει ότι η Ρωσία παρέδωσε υποκλεμμένο υλικό από την Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών στον ιστότοπο WikiLeaks μέσω τρίτου. Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες.



«Ήταν πιό αποτελεσματική κλοπή ακόμα και από αυτήν του Γουότεργκεϊτ», είπε στον Κρίστοφ η Κλίντον, σε ακροατήριο περίπου 3.000 ατόμων στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης, αναφερόμενη στο αμερικανικό πολιτικό σκάνδαλο της δεκαετίας του 1970 που οδήγησε στην παραίτηση του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον.



«Δεν θα αφήσουμε κάποιον που κάθεται στο Κρεμλίνο, με bot και troll, να προσπαθήσει να αναστατώνει τις εκλογές μας. Πρέπει να το σταματήσουμε και να βεβαιωθούμε ότι αυτό αποτελεί δέσμευση δικομματική και αμερικανική», τόνισε.



Ο βουλευτής Ντέβιν Νούνες, ρεπουμπλικανός, ανακοίνωσε χθες ότι αποχωρεί προσωρινά από την έρευνα που άρχισε από την Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην οποία προεδρεύει, προκειμένου να δώσει απαντήσεις στις κατηγορίες για τις οποίες έχει μπει στο στόχαστρο της Επιτροπής Δεοντολογίας.



Η Κλίντον απέδωσε την εκλογική ήττα της και στο WikiLeaks, και στην αποστολή από τον διευθυντή του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) Τζέιμς Κόμεϊ μιας επιστολής στο Κογκρέσο λίγες μέρες πριν τις εκλογές στην οποία ανακοίνωνε ότι επανεκκινούσε την έρευνα στα ηλεκτρονικά της μηνύματα.



Σε ερώτηση για το αν ένιωθε δικαίωση παρακολουθώντας τα παραπατήματα της κυβέρνησης Τραμπ στις πρώτες μέρες, αρνήθηκε να συμφωνήσει. «Δεν χαίρομαι να παρακολουθώ τόσο χαοτική λειτουργία», είπε.



Η Κλίντον πρόσθεσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ξαναθέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα και είπε ότι γράφει ένα βιβλίο το οποίο εν μέρει ασχολείται με τους λόγους που την εμπόδισαν από το να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικής.



«Για όσους ενδιαφέρονται για αυτό, για τα σχεδόν 66 εκατομμύρια άτομα που με ψήφισαν, θέλω να δώσω όσο πιό σαφή και αξιόπιστη εξήγηση μπορώ», κατέληξε.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-Reuters