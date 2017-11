Ο Τραμπ προέτρεψε ρεπουμπλικάνους στη Γερουσία να τερματίσουν την έρευνα για την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε επανειλημμένα το καλοκαίρι εξέχοντες ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές να τερματίσουν την έρευνα της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας για την φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, ανάμεσά τους και τον πρόεδρο της Επιτροπής αυτής, έγραψε την Πέμπτη η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη πολλούς αμερικανούς κοινοβουλευτικούς και συνεργάτες τους.



Ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπερ, ο πρόεδρος της Επιτροπής, είπε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα πως ο Τραμπ τόνισε στον ίδιο ότι αδημονεί η έρευνα να φθάσει σε ένα τέλος, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Τάιμς της Νέας Υόρκης (1).



«Είπε κάτι σαν "ελπίζω να μπορέσετε να το ολοκληρώσετε αυτό το ταχύτερο δυνατό"», είπε ο Μπερ στην εφημερίδα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής πρόσθεσε ότι απάντησε στον πρόεδρο Τραμπ πως «όταν θα έχουμε μιλήσει με όλους όσους χρειάζεται να μιλήσουμε, θα την ολοκληρώσουμε», προστίθεται στο κείμενο.



Η Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας διεξάγει τη μία από τις έρευνες, παράλληλα με εκείνη του διορισμένου από το υπουργείο Δικαιοσύνης ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ, για τη φερόμενη προσπάθεια του Κρεμλίνου να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ και την πιθανή αθέμιτη σύμπραξη της εκστρατείας του Τραμπ με τη Ρωσία.



Η Μόσχα διαψεύδει ότι αναμίχθηκε στις αμερικανικές εκλογές, ενώ ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι δεν υπήρξε καμιά σύμπραξη.



Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ρατζ Σα διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος δεν ενήργησε με ανάρμοστο τρόπο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Τάιμς.



Ο Τραμπ «ουδέποτε αποπειράθηκε να επηρεάσει με ανάρμοστο τρόπο μέλη της επιτροπής» και πιστεύει ότι «δεν υπάρχει καμιά απόδειξη περί σύμπραξης και ότι αυτές οι έρευνες πρέπει να καταλήξουν στην δίκαιη και προσήκουσα ολοκλήρωσή τους», είπε ο Σα, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Τα αιτήματα που έκανε ο Τραμπ αποτελούσαν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη προσπάθεια ενός προέδρου να επηρεάσει την πορεία ερευνών επιτροπών του Κογκρέσου που αφορούν μέλη της οικογένειάς του και στενούς του συνεργάτες, επισήμαναν οι Τάιμς.



Ο Τραμπ φέρεται επίσης να είπε στον γερουσιαστή Μιτς Μακόνελ, επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, και στον ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Ρόι Μπλαντ, μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών, να τερματίσουν την έρευνα άμεσα, γράφουν οι Τάιμς επικαλούμενοι κοινοβουλευτικούς και συνεργάτες τους.



Δεν ήταν διαθέσιμοι οι εκπρόσωποι των Μακόνελ, Μπερ και Μπλαντ για να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Η δημοκρατική γερουσιάστρια Νταϊάν Φάινσταϊν, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, δήλωσε στους Τάιμς ότι οι απαιτήσεις που πρόβαλε ο Τραμπ ήταν «ανάρμοστες» και αντίκεινται στον διαχωρισμό των εξουσιών.



Επρόκειτο για μια «πίεση» η οποία «δεν πρέπει ποτέ να ασκείται από έναν κυβερνητικό αξιωματούχο όταν το νομοθετικό σώμα βρίσκεται σε διαδικασία έρευνας», τόνισε η Φαϊνστάιν στην εφημερίδα.



ΠΗΓΗ: New York Times , ΑΠΕ-ΜΠΕ