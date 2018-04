«Σκληρόπετσο» χαρακτηρίζει τον Τραμπ ο Γ. Τζόνσον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στο Λονδίνο κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία τον Ιούλιο, παρά τις απειλές για την πραγματοποίηση διαδηλώσεων, δήλωσε σήμερα ο πρέσβης των ΗΠΑ στη βρετανική πρωτεύουσα Γούντι Τζόνσον, διαβεβαιώνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «σκληρόπετσος».



«Οι περισσότεροι πολιτικοί άνδρες δεν κινούνται όπως αυτός, γι'αυτό δέχεται τόσο πολλή κριτική», δήλωσε ο διπλωμάτης στον ραδιοσταθμό LBC. «Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος, οι άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση» πρόσθεσε.



«Είναι σκληρόπετσος (...) θα έρθει οπωσδήποτε στο Λονδίνο», διαβεβαίωσε ο Βρετανός πρεσβής.



Η επίσκεψη του Τραμπ στη Βρετανία, η οποία προβλέπεται για την Παρασκευή 13 Ιουλίου και ανακοινώθηκε χθες από την βρετανική κυβέρνηση, σήμανε συναγερμό στους κόλπους των αντιτιθέμενων στον πρόεδρο των ΗΠΑ, οι θέσεις του οποίου, κυρίως όσον αφορά την μετανάστευση, έχουν προκαλέσει τεράστια αγανάκτηση στη Βρετανία.



«Ας μετατρέψουμε την επίσκεψη του Τραμπ σε μια τεράστια γιορτή κατά του μίσους», γράφει ο αρθρογράφος της εφημερίδας The Guardian Όουεν Τζόουνς, που είναι συνδημιουργός μιας σελίδας στο Facebook που καλεί σε διαδηλώσεις στις 13 Ιουλίου κατά του Αμερικανού προέδρου και είχε συγκεντρώσει ήδη σήμερα το πρωί περίπου 36.000 δεσμεύσεις για συμμετοχή.



Μια κυβερνητική πηγή διευκρίνισε χθες ότι ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας και όχι επίσκεψη αρχηγού κράτους στη Βρετανία. Η τελευταία σημαίνει απόδοση πολλών τιμών, όπως να γίνει δεκτός από την βασίλισσα Ελισάβετ στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ.



Σύμφωνα με την εφημερίδα The Daily Telegraph, ο Τραμπ ενδέχεται ωστόσο να δει την βασίλισσα, ενώ η συνάντηση με την Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι θα γίνει στην εξοχική κατοικία των Βρετανών πρωθυπουργών στο Τσέκερς, για να αποφύγουν τις διαδηλώσεις.



Η Μέι είχε προσκαλέσει τον Ιανουάριο του 2017 τον Αμερικανό πρόεδρο να πραγματοποιήσει επίσκεψη αρχηγού κράτους στη Βρετανία, δεχόμενη τότε πολλές επικρίσεις. Η πρόσκληση αυτή παραμένει ωστόσο πάντα επίκαιρη, σύμφωνα με την κυβερνητική πηγή.



Η «ειδική» σχέση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Λονδίνο αμαυρώθηκε πολλές φορές από τότε που ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τραμπ, με τελευταίο επεισόδιο αυτό που σημειώθηκε τον Νοέμβριο, όταν ο τελευταίος αναμετέδωσε στο Twitter αντιμουσουλμανικά βίντεο τα οποία είχε αρχικά αναρτήσει το ακροδεξιό βρετανικό κόμμα Britain First (Πρώτα η Βρετανία).



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ