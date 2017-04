Ο Harry Styles έχασε τον ρόλο του Χαν Σόλο στο παραπέντε!

Στο παραπέντε έχασε το ρόλο του Χαν Σόλο, το πρώην μέλος των One Direction Harry Styles από τον 27χρονο ηθοποιό Άλντεν Έρενραϊχ.Ο Harry Styles ήταν έτοιμος για να στείλει την καριέρα του σε άλλο γαλαξία συμμετέχοντας σε μία spin-off ταινία του Πολέμου των Άστρων.Το πρώην αστέρι των One Direction, ο οποίος μόλις ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του στη μουσική με το νέο του τραγούδι «Sign of theTimes», φέρεται να ήταν ψηλά στον κατάλογο των ονομάτων για να παίξει σε μία νεώτερη ηλικία τον χαρακτήρα που έγινε διάσημος από τον Χάρισον Φορντ σε ένα παρακλάδι της κύριας κινηματογραφικής σειράς.Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun» που επικαλείται πηγή των κινηματογραφικών στούντιο της Disney δήλωσε ότι «ο Harry ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα όταν το στούντιο αποφάσισε να κοιτάξει το ρόλο του Χαν Σόλο» και πρόσθεσε πως «ακόμα κι αν δεν έχει σχεδόν καμία εμπειρία στον τομέα της υποκριτικής, είδαν ότι είχε τεράστιες δυνατότητες και ότι μπορούσε να δώσει στο ρόλο του Σόλο τεράστια δημοσιότητα».«Στις αρχικές συζητήσεις ο Harry Styles είχε ως προτεραιότητα την καριέρα του στη μουσική και θα ήταν αδύνατο να συμφωνήσει για τη δουλειά», είπε η πηγή.Από την άλλη ο Άλντεν Έρενραϊχ έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Θλιμμένη Τζάσμιν» και «Χαίρε Καίσαρα» και πλέον θα είναι αυτός που θα υποδυθεί τον Χαν Σόλο στην ταινία ατιτλοφόρητη ταινία, τα γυρίσματα της οποία θα ξεκινήσουν άμεσα και αναμένεται να βγει στις αίθουσες το 2018.Ο Harry Styles θα κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο τον ερχόμενο Ιούλιο, στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Δουνκέρκη», που αναφέρεται στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην γαλλική πόλη κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.Πηγή: govastileto.gr