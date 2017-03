«So You Think You Can Dance»: Επιστρέφει με διπλά επεισόδια

Με διπλά επεισόδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή πρόκειται να πέσει στη μάχη της τηλεθέασης το νέο χορευτικό show του ΑΝΤ1, «So you think you can dance».Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ειδήσεις» το χορευτικό σόου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 20 Απριλίου με δύο επεισόδια ανά εβδομάδα, ενώ από τις 12 Μάιου και κάθε Παρασκευή ξεκινούν τα live με παρουσιάστρια την Δούκισσα Νομικού.Για τη στελέχωση της κριτικής επιτροπής οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1 βρίσκονται σε θερμές συζητήσεις με την Ελένη Φουρέιρα και με τον χορευτή ηθοποιό Ιβάν Σβιτάιλο ο οποίος συστήθηκε στο ευρύ κοινό από τη σειρά «Κάτω Παρτάλι».Πηγή: govastileto.gr