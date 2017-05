Η παράσταση La La Land - Live in concert έρχεται το Σεπτέμβριο και στην Ελλάδα!

Η επιτυχία της ταινίας La La Land, συνεχίζεται! Πρόσφατα ο Δήμαρχος του Λος Αντζελες, Eric Garcetti, ανακήρυξε την 25η Απριλίου ως «επίσημη ημέρα La La Land» για το Λος Άντζελες.



Η ταινία των έξι Όσκαρ, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην πόλη των Αγγέλων και μέσα από τις περιπέτειες των πρωταγωνιστών του αναδεικνύει πολλά εμβληματικά μέρη της καλιφορνέζικης πόλης.



Στην τελετή ανακοίνωσης που έγινε μπροστά από το Δημαρχείο, συμμετείχε μια jazz μπάντα που έπαιζε τη μουσική της ταινίας, αλλά και εντυπωσιακοί εναέριοι χορευτές που ερμήνευσαν αποσπάσματα από την ταινία.



Δείτε το βίντεο:





Σε λίγες μέρες ξεκινά και η μεγάλη περιοδεία της παράστασης La La Land - Live in concert, που θα τη φέρει και στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, για δύο παραστάσεις στην Αθήνα, στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο (8 & 9 Σεπτεμβρίου) και στη Θεσσαλονίκη, στο Paok Sports Arena (10 Σεπτεμβρίου).



Η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει και όλα δείχνουν ότι οι Έλληνες θαυμαστές της ταινίας δεν βλέπουν την ώρα να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία.



Η πρεμιέρα θα δοθεί στο φημισμένο ανοιχτό θέατρο Hollywood Bowl στις 26 Μαΐου, για να συνεχίσει τις παραστάσεις της σε ΗΠΑ και Ευρώπη αργότερα.



Πρόκειται για μια εντυπωσιακή παράσταση με πρωταγωνιστή την αγαπημένη ταινία και την συμμετοχή ζωντανής ορχήστρας 73 μελών, 40μελούς χορωδίας & jazz ensemble, που αποδίδουν με τον πιο μαγικό τρόπο την υπέροχη μουσική και τα τραγούδια της ταινίας.



Δείτε το τρέιλερ:





Το La La Land είναι η ιστορία της Μία (με Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου βραβεύτηκε για την ερμηνεία της η Έμα Στόουν), μίας ηθοποιού που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα στο Χόλιγουντ και του Σεμπάστιαν (Ράιαν Γκόσλινγκ), ενός μουσικού που λατρεύει τη τζαζ. Οι δύο τους συναντιούνται τυχαία, ερωτεύονται και εμπνέουν ο ένας τον άλλον να ακολουθήσει το όνειρο της ζωής του με κάθε κόστος.



«Για μένα, ένα από τα πιο συναρπαστικά πράγματα που με γέμιζε χαρά καθώς γύριζα την ταινία ήταν τα πλάνα που είχαν ζωντανή μουσική: έφερνα εκατοντάδες καταπληκτικούς μουσικούς που έπαιζαν ταυτόχρονα με τις τεχνικολόρ εικόνες φέρνοντας στη ζωή τις συνθέσεις του Τζάστιν», έχει πει ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας Ντάμιεν Σαζέλ.



Αθήνα: Tae Kwon Do



Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017



Θεσσαλονίκη: Paok Sports Arena



Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017



Τιμές εισιτηρίων:



Διακεκριμένη ζώνη: 60 ευρώ

Α ζώνη: 50 ευρώ

Β ζώνη: 40 ευρώ

Γ ζώνη: 30 ευρώ

Δ ζώνη: 20 & 15 ευρώ



Προπώληση των εισιτηρίων στο www.viva.gr, στα καταστήματα Seven Spots, Media Markt, Reload, Ευριπίδης βιβλιοπωλεία και σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Viva.