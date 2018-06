Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου σηκώνει αυλαία

Από το Ηρώδειο έως την εναλλακτική Πειραιώς 260, το Φεστιβάλ Αθηνών ξεκινά σήμερα το ταξίδι του μέσα στις καλοκαιρινές αθηναϊκές νύχτες.Επαναλήψεις που συζητήθηκαν, νέες παραγωγές, μεγάλα ονόματα Ελλήνων και ξένων δημιουργών (όπως η Μάρτα Άργκεριχ, ο Στινγκ, οι Calexico, ο Κριστόφ Βαρλικόφσκι, ο Ζιλιέν Γκοσλέν, ο Ίβο Βαν Χόβε κ.ά.) αλλά και ένα φιλόδοξο αφιέρωμα στη σπουδαία δραματουργό Λούλα Αναγνωστάκη, συναντάμε ανάμεσα στις 87 εκδηλώσεις, που περιλαμβάνει το πολυσυλλεκτικό και ισχυρού ενδιαφέροντος πρόγραμμα του εφετινού Φεστιβάλ Αθηνών.το έργο που ανέδειξε το ταλέντο του Βέρντι. Μια όπερα γνωστή για το περίφημο χορωδιακό των Εβραίων σκλάβων και τον απαιτητικό ερμηνευτικά ρόλο του βαρύτονου, που σε αυτή τη νέα παραγωγή ερμηνεύει ο σπουδαίος Δημήτρης Πλατανιάς. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ανερχόμενος Ιταλός Λέο Μουσκάτο που έχει διακριθεί σε έργα Βέρντι και Πουτσίνι (1, 3, 6, 8/6).Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη θρυλική πιανίστρια Μάρτα Άργκεριχ συνοδευόμενη από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (13/7), τον Στινγκ που υπόσχεται δύο μοναδικές βραδιές στο Ηρώδειο (22, 23/6), τους Calexico με επιτυχίες από όλη τη δισκογραφία τους (3, 4/7) αλλά και την παράσταση «New Worlds», όπου ο Αμερικανός ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ αφηγείται και ερμηνεύει, υπό τον Γερμανό τσελίστα Γιαν Βόγκλερ, συνθέσεις των Φόστερ, Γκέρσουιν και Μπερνστάιν και αποσπάσματα κλασικών Αμερικανών ποιητών και λογοτεχνών, όπως ο Γουίτμαν, ο Χεμινγουαίη και ο Τουαίην (19/6).Ακόμη, η νεοσυσταθείσα Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, υπό τον Βύρωνα Φιδετζή, θα αναβιώσει τη σημαντική ελληνική όπερα «Περουζέ» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη (16-17/6), ο Νίκος Κυπουργός θα παρουσιάσει μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στις μουσικές της βόρειας Ελλάδας μέσα από τραγούδια και γλώσσες που συγκατοικούν στις παρυφές της Εγνατίας οδού (11/6), ενώ θα υπάρξει αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο με τη συμμετοχή γνωστών και αγαπημένων τραγουδιστών, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώργου Νταλάρα (25/6).Επίσης, στο Ηρώδειο θα εμφανιστεί η Tchaikovsky Symphony Orchestra με τη φημισμένη Ρωσίδα πιανίστρια Βαρβάρα Νεπομνύσκαγια, (26-27/6), καθώς και η Νάνα Μούσχουρη η οποία θα δώσει συναυλία με τίτλο «Ένα μύθο θα σας πω», μέρος των εσόδων της οποίας θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» (5/7).διασκευάζει για τη σκηνή δύο εμβληματικές ταινίες του Ινγκμαρ Μπέργκμαν («Μετά την πρόβα» και «Περσόνα»), εξετάζοντας τη λεπτή γραμμή που χωρίζει τη φαντασία από την πραγματικότητα, το άρρωστο από το λεγόμενο «φυσιολογικό» (1-3/6), ενώ ο 30χρονος Γάλλος Ζυλιέν Γκοσλέν μάς συστήνει έναν επίσης νέο συγγραφέα, τον Ορελιάν Μπελανζέ, και το έργο του «1993». Η παράσταση αφιερώνεται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές μυθολογίες με όχημα τα δύο διασυνοριακά τούνελ που σφράγισαν το τέλος της χιλιετίας (7, 8/6).το πρόγραμμα ξεκινάμε την παράσταση του Δημήτρη Κουρτάκη, «Αποτυχημένες απόπειρες αιώρησης στο εργαστήριό μου» που ξεχώρισε πέρυσι για τη σπαρακτική ερμηνεία του μπεκετικού λόγου από τον Άρη Σερβετάλη(1 - 5/6), και ακολουθούν ενδιαφέρουσες προτάσεις, όπως το «Φαρενάιτ 451» σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου (8- 10/6), το «Πορνοστάρ - Η αόρατη βιομηχανία του σεξ» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου (23-25/6), ο «Οδυσσέας» του Τζέιμς Τζόις από τους Elephas Tiliensis (1-3/7) και το «Ελλάς Μονάχου» (10-12/7) από το σκηνοθετικό δίδυμο Αζά - Τσινικόρη που συνεχίζει τη θεατρική του έρευνα πάνω στο ζήτημα της μετανάστευσης σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι παραστάσεις στην Πειραιώς θα έχουν υπέρτιτλους στα αγγλικά και στα ελληνικά για τους κωφούς.Στον ίδιο χώρο, το τρομερό παιδί της πολωνικής σκηνής, ο Κριστόφ Βαρλικόφσκι, επιστρέφει στη διοργάνωση διασκευάζοντας εκ νέου έναν από τους αγαπημένους του συγγραφείς, τον Ισραηλινό Χανόχ Λεβίν, στο «We Are Leaving» (8-10/7), το ανερχόμενο αστέρι της Ρωσίας, Τιμοφέι Κουλιάμπιν παρουσιάζει τις «Τρεις Αδελφές» του Τσέχοφ σε μια παράσταση ποιητικού ρεαλισμού αφαιρώντας τον λόγο από τους χαρακτήρες (15-16/6), ο Ούγγρος δεξιοτέχνης του θεάτρου και του κινηματογράφου και καλλιτεχνικός διευθυντής του Proton Theatre, Κορνέλ Μουντρούτσο σκηνοθετεί το «Απομίμηση ζωής» (20-22/6), ενώ το βραβευμένο Nature Theater of Oklahoma πραγματεύεται τον μύθο και την παρακαταθήκη του αμερικανικού ονείρου στο «Κυνήγι της Ευτυχίας» (1-3/6).Στον «Αποχαιρετισμό», το Mapa Teatro παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για το φάντασμα της κολομβιανής επανάστασης, σ' ένα σκηνικό που παραπέμπει σε τροπικό δάσος (5-7/7), ενώ στο «Cuckoo» ο σκηνοθέτης και συνθέτης Γιάχα Κου επιχειρεί ένα ταξίδι στα τελευταία είκοσι χρόνια της ιστορίας της Νότιας Κορέας, ανοίγοντας έναν αστείο όσο και γλυκόπικρο διάλογο με τρεις νοήμονες, ομιλούσες μηχανές μαγειρέματος ρυζιού (22-24/6).Στον χορό θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, το «of ivory and flesh - statues also suffer» της βραβευμένης στη Μπιενάλε της Βενετίας, Μαρλένε Μοντέιρο Φρέιτας που περιγράφεται από την ίδια ως «χορός από μαρμαρωμένες φιγούρες» (24-25/6), το «Enfant» του Μπορίς Σαρμάτς, που προτείνει μια χορογραφία παραδομένων σωμάτων χρησιμοποιώντας ένα αμφιλεγόμενο υλικό: τα παιδιά (12-14/7), η παράσταση - συναυλία των Γιάννη Μανταφούνη και Manon Parent (1-3/7), η εγκατάσταση - περφόρμανς του Σταύρου Γασπαράτου, με τίτλο «Rage Park» (17-19/7)κ.ά. Στην Πειραιώς 260, ο χώρος Α θα φιλοξενήσει το video art πρότζεκτ του εικαστικού Παντελή Μάκκα, με τίτλο «Η Αντιστολή» που αποτελεί καλλιτεχνική αναπαράσταση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου (10/6-19/7).Το Σάββατο 2 Ιουνίου το ADD σηκώνει την αυλαία του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με μια μεγάλης κλίμακας μουσική ενεργοποίηση του συμπλέγματος της Πειραιώς 260. Περισσότεροι από 12 παγκόσμιου φήμης καλλιτέχνες της σύγχρονης χορευτικής μουσικής, καλεσμένοι της δημιουργικής ομάδας του six d.o.g.s, θα βρίσκονται στις τρεις σκηνές που έχουν διαμορφωθεί, με live και dj sets, από τις 11 το βράδυ έως τις 11 το πρωί.Προκειμένου να τιμήσει τη σπουδαία Ελληνίδα δραματουργό, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο, το Φεστιβάλ πραγματοποιεί ένα φιλόδοξο αφιέρωμα στο έργο της και μας τη συστήνει εκ νέου (3/6 - 19/7). Η μήτρα του αφιερώματος θα είναι μια αναδρομική έκθεση- εγκατάσταση που θα καλύπτει τις σημαντικότερες πτυχές του έργου της από τη δεκαετία του '60 ως σήμερα , με τίτλο «Δωμάτια μνήμης. Περιπλάνηση στον κόσμο της Λούλας Αναγνωστάκη». Το αφιέρωμα θα περιλαμβάνει, επίσης, μια παράσταση της «Πόλης» (1965), έργου-σταθμού στη δραματουργία της, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου και θα συμπληρωθεί από τη διοργάνωση ενός συμποσίου με τη συμμετοχή ανθρώπων του θεάτρου, θεωρητικών και συγγραφέων.