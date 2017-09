Μεγάλος νικητής των βραβείων Emmy: Η εκπομπή Saturday Night Live

Οι κυριότερες βραβεύσεις των 69ων βραβείων Emmy. Εννέα Emmy για το Saturday Night Live για τα σκετς του Ντόναλντ Τραμπ.



Η εκπομπή Saturday Night Live κέρδισε εννιά βραβεία Emmy, κυρίως για τα κωμικά σκετς της με θέμα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγινε εξάλλου στόχος άφθονων σατιρικών σχολίων από μέρους του παρουσιαστή της βραδιάς, του Στίβεν Κολμπέρ. Η τελετή απονομής των μεγάλων βραβείων της αμερικανικής τηλεοπτικής βιομηχανίας διεξήχθη στο Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας).



Ακολουθούν οι βραβεύσεις στις πιο σημαντικές κατηγορίες (σε παρένθεση το δίκτυο που προβάλλει την εκπομπή/σειρά/ταινία):



Καλύτερη δραματική σειρά: The Handmaid's Tale (Hulu)



Καλύτερη κωμωδία: Veep (HBO)



Καλύτερη μίνι-σειρά Big Little Lies (HBO)



Καλύτερος Α΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Στέρλινγκ Μπράουν, This Is Us (NBC)



Καλύτερος Α΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Ελίζαμπεθ Μος, The Handmaid's Tale (Hulu)



Καλύτερος Α΄ ανδρικός ρόλος σε σειρά/κωμωδία: Ντόναλντ Γκλόβερ, Atlanta (FX)



Καλύτερος Α΄ γυναικείος ρόλος σε σειρά/κωμωδία: Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, Veep (HBO): αυτό ήταν το έκτο Έμι για τη Λούις - Ντρέιφους.



Καλύτερος Α΄ ανδρικός ρόλος σε τηλεταινία ή μίνι σειρά: Ριζ Άχμεντ, The Night Of (HBO)



Καλύτερος γυναικείος ρόλος σε τηλεταινία ή μίνι σειρά: Νικόλ Κίντμαν, Big Little Lies (HBO)



Καλύτερη τηλεταινία: Black Mirror: San Junipero (Neftlix).