19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ στους Rolling Stones

Rolling Stones, Placebo, Laibach. Τρεις κορυφαίες ροκ μπάντες σε εκρηκτικές εμφανίσεις θα μας δώσουν μια πρώτη γεύση από τα μουσικά ντοκιμαντέρ που θα δούμε στο πολυαγαπημένο καθιερωμένο τμήμα της Μουσικής, στο 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

3-12 Μαρτίου 2017

Πλάι στη μουσική, η άλλη μεγάλη μας αγάπη, ο κινηματογράφος πρωταγωνιστεί σε μια νέα ενότητα που εγκαινιάζεται φέτος με τίτλο Σινεμά και μας ξεναγεί σε ρεύματα και αξέχαστες στιγμές της έβδομης τέχνης.Υποκλινόμαστε λοιπόν στη μαγεία του Άλφρεντ Χίτσκοκ και του Αμπάς Κιαροστάμι και αποκαλύπτουμε τα μυστικά της πιο διάσημης κινηματογραφικής σχολής της Ευρώπης.Ετοιμαστείτε για δυνατές συγκινήσεις:Let’s rock & roll: Οι Rolling Stones περιοδεύουν στη Λατινική Αμερική, επισκέπτονται για πρώτη φορά την Κούβα και ροκάρουν μια ολόκληρη ήπειρο στο Οι Rolling Stones ολέ ολέ ολέ!: Ταξιδεύοντας στη Λατινική Αμερική του Πολ Ντάγκντεϊλ (ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο).Η ινδιάνικη πλευρά του Τζίμι Χέντριξ: Η απίστευτη επιρροή της ινδιάνικης μουσικής κουλτούρας στη διαδρομή σπουδαίων μουσικών πρωταγωνιστεί στο Rumble, The Indians Who Rocked The World της Κάθριν Μπέινμπριτζ (Καναδάς). Από τον –μισό Τσερόκι- Τζίμι Χέντριξ και τον Link Wray στους Μάρτιν Σκορσέζε, Ίγκι Ποπ, Σλας, Στίβεν Τάιλερ, Τόνι Μπένετ κ.ά.Από τη Ρωσία με αγάπη: Λίγο πριν την 20η επέτειό τους, οι Placebo δίνουν συναυλίες σε 10 ρωσικές πόλεις στο Placebo: Alt. Russia του Τσάρλι Τάργκετ-Άνταμς (Ηνωμένο Βασίλειο) και μπαίνουν στα άδυτα της εναλλακτικής καλλιτεχνικής σκηνής της χώρας.Απαγορευμένη ζώνη: Τον Αύγουστο του 2015 οι Σλοβένοι Laibach έγιναν η πρώτη ξένη ροκ μπάντα που έπαιξε ποτέ live στη Βόρεια Κορέα. Το ντοκιμαντέρ Ημέρα απελευθέρωσης των Μόρτεν Τράαβικ και Ούγκις Όλτε (Νορβηγία, Λετονία) καταγράφει αυτό το γεγονός ορόσημο, αλλά και δυο κουλτούρες που δεν μοιάζουν να συναντιούνται ποτέ.Ερωτικό έγκλημα: Ο φόνος του τρομπετίστα Λι Μόργκαν, ενός από τα σπουδαιότερα ταλέντα της τζαζ στα 33 του χρόνια από τη σύζυγό του, Έλεν, σε ένα κλαμπ της Νέας Υόρκης το 1972, συγκλόνισε τον κόσμο της μουσικής. Όλη η αλήθεια ξετυλίγεται στο Εγώ τον έλεγα Μόργκαν του Κάσπερ Κόλιν (Σουηδία, ΗΠΑ).Αναλύοντας τον Χίτσκοκ: Η κουρτίνα ανοίγει και μια από τις πιο εμβληματικές σκηνές του παγκόσμιου σινεμά αποκαλύπτεται. Το 78/52 του Αλεξάντρ Ο. Φιλίπ (ΗΠΑ) αναλύει τη θρυλική σκηνή στο ντους από το φιλμ Ψυχώ του Άλφρεντ Χίτσκοκ και διεισδύει στο μυαλό μιας ευφυίας που ενέπνευσε –και τρόμαξε- τον κόσμο όσο λίγοι. Μετά την προβολή του στο Φεστιβάλ του Σάντανς, το ντοκιμαντέρ έρχεται σε διεθνή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη.Η μεγάλη σχολή του σινεμά: Πόσο δύσκολο είναι να μπει κανείς στην πιο διάσημη σχολή κινηματογράφου της Ευρώπης; Αγωνία και ένταση για μια θέση στην θρυλική La Fémis, απ΄ όπου αποφοίτησαν όλοι οι μεγάλοι του κλασικού γαλλικού σινεμά, στο ντοκιμαντέρ Η αποφοίτηση της Κλερ Σιμόν. Από τις εισαγωγικές εξετάσεις, στα απαιτητικά μαθήματα και το πολυπόθητο πτυχίο.Αμπάς Κιαροστάμι x 2: Η τελευταία ταινία του σπουδαίου ιρανού σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι, το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ Πήγαινέ με σπίτι, θα προβληθεί στο 19ο ΦΝΘ. Επίσης, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ 76 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα με τον Αμπάς Κιαροστάμι, ένα συγκινητικό πορτρέτο του έργου και της ζωής του σκηνοθέτη από τον επί 25 χρόνια συνεργάτη και φίλο του Σεϊφολά Σαμαντιάν.Το 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.