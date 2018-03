Athens Children’s Ballet - Ακροάσεις

To ACB προσκαλεί όσους αγαπούν το κλασικό μπαλέτο, σε ακρόαση το Σάββατο 31 Μαρτίου και την Κυριακή 1 Απριλίου. Χορευτές και χορεύτριες ηλικίας 10 έως 23 ετών (και 24 ετών για τους άντρες) μπορούν να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα χοροδιδασκαλίας του Athens Children’s Ballet για το 2018!Μπαίνοντας δυναμικά στην έκτη συνεχόμενη χρονιά δραστηριότητας,το Athens Children’s Ballet αναζητά ταλαντούχα παιδιά με όρεξη για μάθηση και πάθος για το μπαλέτο να δηλώσουν συμμετοχή. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχής που φέτος την ομάδα του ACB θα χορογραφήσει η ταλαντούχα και διακεκριμένη χορογράφος Ruth Brill, A’ Χορεύτρια στο Βασιλικό Μπαλέτο του Μπέρμινγχαμ.Η Ruth Brill γεννήθηκε στο Κέντ της Aγγλίας και πρωτοδιδάχτηκε τη μέθοδο χορού Cecchetti. Στο Tring Park School for Performing Arts από το οποίο και αποφοίτησε, κέρδισε το Βραβείο ως Χορογράφος. Συνέχισε την εκπαίδευση της στο English National Ballet και ύστερα μετακόμισε στο Βασιλικό Μπαλέτο του Μπέρμινγχαμ (Birmingham Royal Ballet), όπου είχε για πρώτη φορά την ευκαιρία να χορογραφήσει το δικό της μπαλέτο. Τα έργα που έχει χορογραφήσει περιλάμβάνουν τα: Matryoshka και Rhapsody in Blue. Έχει επίσης δημιουργήσει δουλειές για το Elmhurst School for Dance, το Φεστιβάλ BirminghamWeekender κα. Το πρώτο κύριο έργο που της ανέθεσε το Βασιλικό Μπαλέτο του Μπέρμινγχαμ ήταν το έργο «Αρκαδία» που έκανε επίσημη πρεμιέρα το 2017 και παρουσιάστηκε στο Sadler’s Wells του Λονδίνου.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση:Οι ακροάσεις διεξάγονται στο: ΧOρOLOGIE Κέντρο Χορού, Πειραιώς 76, Κεραμικός, ΑθήναΠαράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Τετάρτη 21 ΜαρτίουInfo στο: acb.auditions@gmail.comκαι στο τηλ.: 210-6206863