Οι BaiLdSA στο Tiki Bar Athens «Balkan Express (Ride the Train)»

Είναι τελικά μυστήριο τρένο οι BAiLdSA...Μένει να τους δεις και να τους ακούσεις για να το διαπιστώσεις.Βάζουν στις αποσκευές τους δίσκους τους, το United States of Balkans και το zVaRnA, παίρνουν όλη την ενέργειά τους απ' τις συναυλίες τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, φορτώνουν τις συνεργασίες τους με τον Manu Chao, τους Kultur Shock και τους New Model Army, επιβιβάζονται στο Balkan Express (Ride the Train), το τελευταίο τους single που θα περιλαμβάνεται στον δίσκο που ετοιμάζουν κι έρχονται να τα μοιραστούν μαζί μας.Αποβιβάζονται στη σκηνή με μυστήριους συνδυασμούς από βαλκανικούς ήχους και τσιγγάνικες μελωδίες με ska, punk, reggae, rap, indie, post-rock και stoner αέρα, και δεν αφήνουν κανέναν στη θέση του!Line-Up:Θάνος Γκουντάνος (κιθάρα, φωνή)Γιάννης Γκουντάνος (τύμπανα)Γιάννης Βαμβακάς (ακορντεόν)Γιάννης Ιωαννίδης (μπάσο)Δημήτρης Χαυλίδης (τρομπέτα)Είσοδος: 7 ευρώΏρα έναρξης: 22:00Tiki Bar AthensΦαλήρου 13, Κουκάκι- ΑθήναΣταθμός μετρό: Μουσείο Ακρόπολης210 9236 908