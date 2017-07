Οι Monophonics στη Μονή Λαζαριστών

Ένα από τα συγκροτήματα που έχουν αναπτύξει μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό, οι Monophonics, επιστρέφουν ύστερα από τα απανωτά sold out σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο του 2015. Σύγχρονοι πρεσβευτές της Heavy Funk και της Psychedelic Soul, οι Καλιφορνέζοι Monophonics σκοπεύουν να χαρίσουν μια αξέχαστη βραδιά σε όσες και όσους βρεθούν στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, τη Δευτέρα 10 Ιουλίου, από τις 20.00, μεταφέροντας μας στο Σαν Φρανσίσκο των 60’s & 70’s, όταν όλοι ζούσαν στον απόηχο του Woodstock…



Bang Bang, Promises, Strange Love, Foolish Love, Find My Way Back, Hanging On, Lying Eyes και πολλά ακόμα originals κομμάτια ή διασκευές έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη όλων μας, όπως και στους ίδιους τους Monophonics που δηλώνουν απερίφραστα την αγάπη τους για την Ελλάδα και το ελληνικό κοινό και μας υπόσχονται ένα ξεχωριστό set list που θα μας μείνει αξέχαστο!



Μαζί τους οι Gangsters of Love, οι οποίοι συνθέτουν μία μουσική που ταξιδεύει από την Καβάλα στη Θεσσαλονίκη και από το Βανκούβερ μέχρι το Κέιπ Τάουν, συνδυάζοντας τα 70’s grooves με blues δείγματα, live jams και soul ερμηνείες. Ανακαλύπτουν ξανά τη μουσική του παρελθόντος, φέρνοντάς τη στο σήμερα υπό το πρίσμα του sampling, σε ένα uplifting, ρομαντικό και χορευτικό set. Με έδρα τους τη Θεσσαλονίκη κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ένταση, συναισθηματική φόρτιση και εστιάζει σε κάθε είδους ανθρώπινες ιστορίες.



Opening Act: Gangsters of Love



Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, 20.00



Τιμή εισιτηρίου:



22 €