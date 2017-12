Οι Sugarpie & the Candymen στο Half Note Jazz Club

Αυτά τα Χριστούγεννα είναι ίσως πιο πολύχρωμα από ποτέ, όπως πολύχρωμος είναι και ο καμβάς της swing δουλειάς των μοναδικών Sugarpie & the Candymen, στις πρώτες εμφανίσεις τους στην Ελλάδα, από την Πέμπτη 21 έως την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017.Το αυθεντικό σουϊγκάτο, τζαζικό γλέντι που η ιδιαίτερη αυτή μπάντα δημιουργεί, μας προδιαθέτει για συναρπαστικές Χριστουγεννιάτικες βραδιές, με μία από τις πλέον επιτυχημένες swingin’ rock ‘n’ roll μπάντες της Ευρώπης. Η πορεία του σχήματος ξεκινά το 2008 όταν πέντε φίλοι από την Β. Ιταλία αποφάσισαν να ενώσουν τις τύχες τους αλλά και το μουσικό τους πάθος να μιξάρουν το swing και την gypsy jazz που λάτρευαν, με την pop, το rock’n’ roll ή την καθαρή rock!Η σύνθεση του σχήματος περιελάμβανε gypsy τζαζ κιθάρα, κοντραμπάσο, ηλ. κιθάρα, τύμπανα, και τα φωνητικά της ξεχωριστής frontwoman (Sugarpie) αλλά και ιδιαίτερες φωνητικές αρμονίες των υπολοίπων μελών. Αυτό αποτέλεσε και το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ήχου των Sugarpie & The Candymen αυτήν τη δεκαετία.Το πρώτο τους άλμπουμ με τον ομώνυμο τίτλο «Sugarpie & The Candymen» ήταν μία επιτυχημένη συλλογή πολύ γνωστών κομματιών των Queen, του Prince, των Blondie, των Beatles κα. σε πολύ μελετημένες διασκευές και ενορχηστρώσεις μέσα από το gypsy τζαζ πρίσμα. Αν και το επόμενο άλμπουμ τους «Swing and Roll» περιείχε μόνο original δικές τους συνθέσεις, από τον τρίτο τους δίσκο «Waiting for the One» και μετά, το σχήμα καθιερώνει τη μείξη των original συνθέσεων με γνωστές επιτυχίες, όπου ο Django Reinhardt μπορεί να συναντά με γούστο και μαεστρία, τους Led Zeppelin, τους Guns n’ Roses, την Bessie Smith τον Ray Charles ή την Peggy Lee.Το άλμπουμ τους «Let it Swing» αφιερωμένο στους Beatles έγινε τεράστια επιτυχία και μέσα στα χρόνια αυτά, οι Sugarpie & The Candymen γνωρίζουν την αποθέωση σε όλα τα μεγάλα Φεστιβάλ της Ευρώπης αλλά και τα clubs της ηπείρου μας. Ακόμη και ο Brian May - κιθαρίστας των Queen - σαν αναγνώριση της ιδιαίτερης ερμηνείας τους στο «Bohemian Rhapsody» κάνει σχετική αναφορά στο σχήμα και τους αποκαλεί «..super creative» στην ιστοσελίδα του!Ακολούθησαν βραβεύσεις αλλά και πρόσκληση ακόμη και στο Βατικανό για το Χριστουγεννιάτικο κονσέρτο. Εφέτος οι αστείρευτοι Sugarpie & The Candymen κυκλοφόρησαν τον πέμπτο τους δίσκο με τίτλο «Cotton Candy Club» με ευθεία αναφορά στο ιστορικό club της Νέας Υόρκης, που περιλαμβάνει εννιά δικές τους συνθέσεις αλλά επτά διασκευές από Jimi Hendrix, Doors, U2 κλπ.Ο ήχος των Sugarpie & The Candymen μας δείχνει ότι τα ιδιώματα και οι ετικέτες στη μουσική, δεν είναι καθόλου σημαντικά, όταν η μουσική είναι τόσο καλοπαιγμένη, με ροή, με τρομερή διάθεση και ενταγμένη σε μία οπτική ενός διαρκούς πάρτι! Πασίγνωστα κομμάτια όπως δεν τα ακούσαμε ποτέ και εξαιρετικές original συνθέσεις με άρωμα gypsy swing. Με την εξαιρετική Sugarpie (Lara Ferrari) μπροστά και το πολύ δεμένο combo των Candymen, συνοδευόμενο από έναν εξαιρετικό πνευστό, αυτά τα Χριστούγεννα στο Half Note Jazz Club, θα μείνουν αξέχαστα!Lara Ferrari (Sugarpie): VocalsJacopo Delfini: gypsy guitar, vocalsRenato Podestà: jazz guitar, vocalsRoberto Lupo: drumsClaudio Ottaviano: ouble BassWith special guest : Mauro Negri, clarinet & alto SaxHalf Note Jazz ClubΤριβωνιανού 17, ΜετςΏρα έναρξης: Παρ., Σάβ., Κυρ. & Δευτ. : 22.30, Τρί., Τετ. και Πέμ: 21.30Είσοδος: 20 ευρώ (μπαρ), 25 ευρώ (Β’ Ζώνη), 30 ευρώ (Α’ Ζώνη)Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων: Υποχρεωτική κατανάλωση φιάλης.*** την Τετάρτη 27/12 έκπτωση 5 ευρώ σε όλες τις ζώνεςγια κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητέςΠροπώληση: viva.gr, 11 876, artinfo.gr, Media Markt, Seven Spots,Reload Stores, Βιβλιοπωλεία ΕυριπίδηςΠληροφορίες - Κρατήσεις: 210 9213310