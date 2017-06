Καλοκαιρινές συναυλίες για καλό σκοπό με τη Φωτεινή Δάρρα

Η Φωτεινή Δάρρα ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία τις καλοκαιρινές της συναυλίες στην Ελλάδα αποδεικνύοντας την αγάπη της και τη ξεχωριστή της επαφή με το κοινό. Σκοπός της καταξιωμένης καλλιτέχνιδας εφέτος το καλοκαίρι είναι να στηρίξει τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες ( οργανισμούς και ιδρύματα που βοηθούν τους συνανθρώπους μας όπως: ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ,Το χαμόγελο του παιδιού, Make a wish, Το ίδρυμα το σπίτι του ηθοποιού κ.α ) και να ενισχύσει την έννοια της προσφοράς μέσα

από την τέχνη.



Στο πλαίσιο της απόφασής της αυτής θα εμφανιστεί την Πέμπτη 8 Ιουνίου στο ειδυλλιακό χώρο του Ble Azure προσκεκλημένη του οργανισμού MAKE A WISH που εκπληρώνει μαγικές Ευχές παιδιών,

τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές ασθένειες.Είναι η δεύτερη φορά

που προσφέρει με ιδιαίτερη χαρά στον οργανισμό.



Επόμενη εμφάνιση της, η μεγάλη συναυλία της ενάντια σε κάθε μορφή εξάρτησης και στα ναρκωτικά, τη Δευτέρα 26 Ιουνίου Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά!



Ένα προγραμμα ειδικά φτιαγμένο για την βραδιά αυτή, με μεγάλες διαχρονικές επιτυχιες πάντα με την ξεχωριστή φωνή της Φωτεινής Δάρρα για έναν μοναδικό σκοπό.



Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες των μελών της οικογενείας του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ.



Γενική Είσοδος:12€



ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 10€



https://www.viva.gr/tickets/music/veakeio/foteini-darra-pagkosmia-mera-kata-ton-narkotikon-kethea-nostos/



Δημοτικό θέατρο Πειραιά, Γραφεία Κεθεά Νόστος Κολοκοτρώνη 93 Πειραιάς,



Και στα: media market, reload, βιβλιοπωλεία Ευρυπίδης, seven spot.



Πληροφορίες: 11876



Ανάμεσα στους επόμενους σταθμούς των συναυλιών της που θα παρουσιάσει σε όλη την Ελλάδα θα είναι:



2 Ιουλίου Μαρκόπουλο.



4 Ιουλίου στη Μήλο,



στη Σίφνο, στην Κάσο, στη Σύρο.



Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία στις 16 Σεπτεμβρίου στη Σαντορίνη στo πλαίσιo του Φεστιβάλ IFESTIA που είναι το μεγαλύτερο Φεστιβάλ της Σαντορίνης με προσέλευσηκαι ενδιαφέρον κοινού από όλα τα μήκη και πλάτη της γης.



Επίσης τον Σεπτέμβρη στο Ηρώδειο θα πραγματοποιήσει μεγάλη συναυλία - παράσταση για το ίδρυμα

«Το σπίτι του ηθοποιού».



Σύντομα θα ανακοινωθούν και οι υπόλοιποι σταθμοί της περιοδειας .