Ο Ανδρέας Κατερινόπουλος live στο Six d.o.g.s

Τη Δευτέρα 1η Μαΐου 2017 και ώρα 21.00 ο Ανδρέας Κατερινόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή του six d.o.g.s στην Αθήνα για μία και μοναδική γιορτινή live performance. Η παράσταση αυτή περιέχει Σουίτες από την συλλογή Film Suites & Suites for ballet με γενικό τίτλο «Τα Πουλιά Ανήκουν στον Ουρανό» καθώς και κομμάτια από το επερχόμενο album του.



Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα αποτελεί το ποίημα του Federico Garthia Lorca «Κλάψε κιθάρα μου» σε στίχους Λίνας Δημοπούλου που αποδίδει ο ίδιος. Η ορχήστρα θα αποτελείται από ένα μικρό ensemble εγχόρδων (string ensemble) βιολιά, τσέλο, κρουστά, κιθάρες, μπουζούκι και μαντολίνο. ενώ για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί μελοποιημένο το ποίημα του Κ. Π. Καβάφη Darkness & Shadows από τα Κρυμμένα ποιήματα σε απαγγελία και ερμηνεία της ηθοποιού Δώρας Σαμψώνα.



Ο 36χρονος Ανδρέας Κατερινόπουλος είναι ένας συνθέτης, performer και πιανίστας με αξιοσημείωτη πορεία. Οι επιρροές του, από την κλασική και ρομαντική μουσική σκηνή και το κύμα του μινιμαλισμού έως την βρετανική εναλλακτική post rock, σε συνδυασμό με τις σπουδές του στο κλασικό πιάνο, στην σύνθεση και το τραγούδι, τού δίνουν μια ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στους νέους Έλληνες δημιουργούς.



Σε ένα ευρύτερο φάσμα ατμοσφαιρικής και ambient υπόστασης, ο εξαιρετικά ταλαντούχος αυτός μουσικός συνδέει την μοντέρνα post-μινιμαλιστική σύνθεση με την κλασική μουσική, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο, βαθιά συναισθηματικό και πλούσιο σε χρώματα και αναφορές αποτέλεσμα, αφήνοντας ανοιχτές διάπλατα τις πόρτες στον κλασικό ρομαντισμό.



Οι εμφανίσεις του είναι επιλεκτικές και τόσο ξεχωριστές όσο και οι συνθέσεις του. Τον είδαμε πρόσφατα στην Αθήνα (02.09.2016 concert under the stars @ Νational Observatory of Athens) σε έναν ασφυκτικά γεμάτο λόφο Νυμφών στο πλαίσιο των συναυλιών με ταυτόχρονη παρατήρηση του ουρανού με αφορμή την επέτειο των 170 χρόνων από την ίδρυση του οργανισμού, ενώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ταινία μικρού μήκους GERASIMOS για την οποία έγραψε τη μουσική το 2015, έκανε πρεμιέρα στο 28o ΕΧGROUNDFILMFEST στο Wiesbaden της Γερμανίας.



Στις δυνατές στιγμές του καταγράφεται επίσης μία παράσταση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (2014) όπου παρουσίασε το μινιμαλιστικό έργο «Ojos Verdes» παίζοντας ζωντανά 7 πρωτότυπα cinematic soundtracks για ένα υποθετικό φιλμ (MUSIC FOR A FILM).



Γενική Είσοδος: 5,00 ευρώ



Για περισσότερες πληροφορίες:



Six d.o.g.s (Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, Αθήνα)

T: +30 210 3210510

W: http://sixdogs.gr/